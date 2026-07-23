Strnadova CSG přeskupuje dluh za desítky miliard. Chce ušetřit na úrocích
Zbrojařská a strojírenská skupina CSG si zajistila nový úvěrový rámec až 3,062 miliardy eur, tedy zhruba 74 miliard korun. Celou částku ale čerpat neplánuje. Financování využije hlavně k nahrazení současných úvěrů a snížení úrokových nákladů.
Czechoslovak Group (CSG) mění strukturu svého miliardového dluhu. Skupina si zajistila nový úvěrový rámec až 3,062 miliardy eur, což odpovídá přibližně 74 miliardám korun. Neznamená to však, že by si firma nově půjčila celých 74 miliard korun. Reálně chce z úvěru čerpat přibližně 1,7 miliardy eur, tedy asi 41,1 miliardy korun. To odpovídá objemu dosavadních úvěrů, které chce novým financováním nahradit.
Nový úvěr nahrazuje dva stávající úvěrové rámce. První dosahoval až 1,545 miliardy eur, tedy zhruba 37,3 miliardy korun, druhý až 600 milionů eur, přibližně 14,5 miliardy korun.
Oba měly být splatné do 22. listopadu 2029. CSG z nich dohromady čerpala přibližně 1,7 miliardy eur.
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Nová struktura splatnosti má skupině umožnit, aby v roce 2029 nemusela refinancovat převážnou část svých úvěrů v jediném okamžiku. Částka 717 milionů eur, zhruba 17,3 miliardy korun, zůstane splatná do roku 2029. Dalších 850 milionů eur, tedy přibližně 20,6 miliardy korun, bude splatných až šest let od uzavření transakce.
CSG si tím rozkládá refinanční riziko do delšího období a snižuje závislost na podmínkách, které budou na finančních trzích panovat v jednom konkrétním roce.
Úroky mají klesnout až o 1,5 procentního bodu
Podle skupiny se nové podmínky financování výrazně přibližují těm, na které dosahují společnosti s investičním úvěrovým ratingem. Transakce má CSG snížit úrokové náklady o 1,25 až 1,5 procentního bodu oproti předchozím úvěrům. Při čerpání v řádu desítek miliard korun může i relativně malé snížení sazby znamenat výraznou úsporu na úrocích.
„Společnost zároveň potvrzuje svůj výhled zadlužení pro fiskální rok 2026, kdy očekává poměr čistého dluhu k zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) za posledních 12 měsíců nižší než 1,3,“ uvedla CSG.
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Skupina loni utržila 162 miliard korun
CSG patří mezi přední evropské obranné a průmyslové skupiny. Její nejvyšší vedení sídlí v Praze, výrobní závody má ve Spojených státech, Británii, Španělsku, Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii.
Skupina zaměstnává více než 14 tisíc lidí. V loňském roce vykázala tržby 6,7 miliardy eur, tedy přibližně 162 miliard korun.
S akciemi CSG se od letošního ledna obchoduje na burzách v Amsterdamu a Praze. Od zahájení obchodování však podle dodané zprávy ztratily více než polovinu své hodnoty.
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Rusko, jeden z největších producentů ropy na světě, musí kvůli ukrajinským útokům na rafinerie dovážet benzin z Indie. Podle Financial Times má na sever Ruska dorazit tanker se 42 tisíci tunami paliva z rafinerie Vadinar, která zpracovává hlavně ruskou ropu. Palivová krize už podle odhadů zasáhla zhruba 50 milionů lidí a domácí rafinerské kapacity se propadly asi o 40 procent.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.