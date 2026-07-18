Chcete vědět jako první, co napíše Trump? Připravte si miliony

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Trumpovy příspěvky na Truth Social dokážou rozhýbat finanční trhy. Jeho společnost Trump Media & Technology Group proto podle Reuters zvažuje, že bankám, investičním firmám a burzovním obchodníkům nabídne rychlejší přístup k vybraným účtům na síti – až za 100 tisíc dolarů měsíčně. Kritici mluví o neetickém plánu, který může obohatit Trumpovu rodinu i Wall Street.
Společnost Trump Media & Technology Group, která patří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, hledá nový způsob, jak vydělávat na síti Truth Social. Podle agentury Reuters zvažuje, že investičním společnostem, bankám a burzovním obchodníkům bude účtovat až 100 tisíc dolarů měsíčně, tedy více než dva miliony korun, za rychlejší přístup k příspěvkům na své sociální síti.
Firma ve čtvrtek představila plán na vznik placeného datového kanálu Truth API. Ten má finančním institucím a obchodním firmám poskytovat nejrychlejší přístup k příspěvkům z deseti nejvlivnějších účtů na Truth Social. Ceník ale společnost nezveřejnila.
Pro investory a obchodníky může být rychlost klíčová. Trumpovy příspěvky na Truth Social totiž podle Reuters často vyvolávají výrazné pohyby na finančních trzích. Zisky řady obchodních a finančních společností tak závisí i na tom, jak rychle dokážou na prezidentova vyjádření reagovat.
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Demokraté mluví o obohacování Wall Street
Chystaný datový kanál se okamžitě stal terčem kritiky demokratických politiků. Senátor Ron Wyden uvedl, že projekt přinese finanční prospěch Trumpově rodině a „udělá z obchodníků na Wall Street boháče“.
Podobně ostře reagovala i demokratická senátorka Elizabeth Warrenová. Podle ní jde o „nehorázný plán, jak vydělat na prezidentském úřadu a obohatit Wall Street, aniž by se učinilo cokoli ve prospěch Američanů“.
Placený kanál Truth API by měl začít fungovat v srpnu. Ztrátová společnost TMTG podle serveru BBC doufá, že si díky němu vytvoří stabilnější zdroj příjmů.
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Etická otázka
Kritiku přidala také organizace Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu. Její předseda Donald Sherman označil plánovaný kanál Truth API za neetický. Podle něj by prezident finančně těžil z plateb za rychlejší přístup ke svým vlastním příspěvkům.
Z veřejně dostupných informací však podle Shermana zatím nelze posoudit, zda by takový model byl v rozporu se zákonem.
Trump Media tak může otevřít nový zdroj příjmů, zároveň ale i další politický spor. Tentokrát o to, zda se z prezidentových příspěvků, které dokážou rozhýbat trhy, může stát placené investiční zboží.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.