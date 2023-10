Z legendy hospodyněk párty pro spekulanty. Tupperware teď zachraňuje nová šéfka

Zábavná diskuze, chutné jídlo, seznámení s novými lidmi. Tak inzeruje Tupperware své akce, na které hostitelka pozve k sobě domů hospodyňky - a když zábava skončí, prodá jim plastové nádobí Tupperware. Takové párty se dějí v domácnostech skoro osmdesát let. Ovšem letos málem přišel definitivní konec. A přesto šlo na akciích Tupperware pohádkově vydělat.

Do hledáčku takzvaných „meme“ spekulantů, kteří si vybírají pro hru akcie firem v problémech, se nedávno dostala firma, která reprezentuje barvotiskový retrosvět šťastných domácností a starých dobrých přehledných časů, výrobce plastového nádobí Tupperware. Americký fenomén, zboží prodávané přes předváděcí akce v domácnostech. Spekulanti se na ni slétli proto, že letos se Tupperware jen těsně vyhnul krachu.

Historie Tupperware se píše od roku 1946. Tehdy chemik Earl Tupper dal na trh lehkou plastovou krabičku, inspirovanou těsnými plechovkami na barvy, kterou vynalezl. Byla z polyetylenu, materiálu, který vyráběla chemička Dupont během druhé světové války pro radarové systémy.

Plast byl tehdy supermoderní materiál, ideální pro uchovávání potravin v jiném masovém fenoménu, ledničkách. Jenže plastový kontejner se v obchodech neprodával dobře - byl oproti jiným podobným příliš drahý a lidé nevěděli, proč by měli tolik platit. Prodejce je lehčeji přesvědčil k nákupu na „párty“ plné jídla a osobního předvádění zboží. Cinklo to. Americké manželky, tehdy často žijící v domácnostech v relativně řídce osídlených městysech, se rády potkaly a seznámily s ostatními jim podobnými, a byznysu se dařilo. Výrobky tvořily smysluplný skladovací systém pro potraviny a drobné domácí předměty. Základem byznysu byl nejprve klasický jednoúrovňový přímý prodej, který se posléze proměnil do víceúrovňového, takzvaného multilevel marketingu (MLM) - prodejci najímali další prodejce a kromě výrobků začali dostávat provize i za ně.

Postupný pád MLM

MLM ve Spojených státech a postupně i v Evropě začal kvést. Průkopníkem ve čtyřicátých letech se stal výrobce potravinových doplňků Nutralit (od něj se posléze odštěpil Amway), následoval pozdější Avon, Oriflame, Elektrolux, Herbalife. Už tehdy byl prodej zacílen na ženy - podle oborové Direct Selling Association je 75 procent zákazníků žen.

Podle údajů této asociace podíl MLM firem na celkových retailových prodejích v posledních dvaceti letech klesá. Důvody jsou asi jasné - lidé jsou méně doma, internet a sociální sítě přinesly mnohem modernější prodejní kanály a v neposlední řadě MLM získalo špatnou reputaci kvůli pyramidovému schématu prodeje.

Mimochodem, názor na párty Tupperware rozdělil feministky - část kvitovala, že ženám poskytl příjem a zároveň svobodu dostatku volného času. Jiné kritizovaly genderizaci výrobků a upevňování a stereotypizaci obrazu zákaznic coby žen od plotny...

Byznys a párty utěšeně rostly v offlinové době až do přelomu tisíciletí. Nedá se ale říci, že by firma úplně zaspala dobu. V roce 1999 otevřela e-shop pro přímý prodej vlastních výrobků - jeden komentátor to tehdy vtipně glosoval: Tupperware joins to e-commerce party!

Jenže nastaly jiné problémy: patentová ochrana na výrobky začala od osmdesátých let expirovat, takže na trh se dostaly levnější verze legendárních produktů. Ženy se naplno zapojily do trhu práce a na pořádání domácích párty nebyl čas. Firmu koupil potravinářský gigant Krafts, který přišel s nápadem na záchranu - výrobky do mikrovlnek, které si měli lidé nosit do práce. Nestačilo to, tak Krafts prodal Tupperware v roce 1996 přes burzu. Návrat na scénu zažilo nádobí Tupperware během pandemie, kdy si lidi zase vařili doma, navíc pomohla energie nového šéfa Miguela Fernandeze, veterána z Avonu a Herbalifu. Akcie v listopadu před třemi lety vyskočila na rekord 35 dolarů. Pak ovšem přišel volný pád a akcie letos v květnu spadla na úplné minimum, pod dolar, když nedokázala předložit úřadům kvartální výsledky. Pak ji objevili meme spekulanti.

Letošní akciový graf Tupperware yahoo finance/newstream

Během léta vzrostla cena akcií na více než pětinásobek, pak ji ovšem se sílícími spekulacemi o nevyhnutelnosti bankrotu čekal volný pád. Tržby jí klesly o pětinu a dostala se do ztráty, dluh převýšil majetek o stovky milionů dolarů.

Pomůže jen nostalgie

Tupperware si vybrala zachránkyni. Na místo nové šéfky nastoupila před dvěma týdny Laurie Goldman, dlouholetá ředitelka výrobce stahovacího prádla Spanx. Akcie v reakci na tuto zprávu vyskočily během dne o 12 procent. Je jí přičítán úspěch Spanx, ze start-upové firmy udělala globálního hráče. Čeká ji těžký úkol - restrukturalizace zadlužené a ztrátové firmy. Při nástupu uvedla, že jí je ctí pracovat pro ikonickou firmu, jejíž výrobky používají na světě miliony lidí.

Laurie Goldman, ex Spanx, nyní Tupperware By Josh3345 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46624174

Už loni udělala Tupperware zásadní odklon ve svém byznysmodelu. Její produkty poprvé začala prodávat třetí strana, konkrétně americký obchodní řetězec Target a v online také Amazon.

Podaří se to? „Trh je velice saturovaný. Jdete do obchodního domu a je tam tuna podobných výrobků. Totéž na Amazonu, stovky levnějšího zboží. Firma má hodnotu a její brand je jedna z nejcennějších značek na retailovém trhu. Jenže evidentně podcenili, jak těžké je změnit obchodní model a vybudovat omnichannelový ekosystém,“ uvedl Aaron Sorensen z Lotis Blue Consulting pro Modern Retail. Namrata Shah z PERLab dodala, že hodnota značky Tupperware a faktor nostalgie jsou dvě z jejích největších aktiv. „Existuje jen velmi málo značek, jako je Tupperware, které jsou de fakto vynálezci své kategorie. Proto pro ně není příliš pozdě, stále existuje důvěra a zapamatovatelnost značky. Potřebují však využít svůj kapitál, dokud ještě existuje,“ uvedla.

Letos firma prodává své výrobky například také přes věrnostní program německého retailového giganta Kaufland. Německá média spekulují, že Tupperware jedná o zařazení svých výrobků do prodeje také s řetězci Rewe a Edeka. Je tedy možné, že se této nákupní párty brzy dočkají i zákazníci v Česku.

