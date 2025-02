Státní zaměstnanci brečí, nám se daří, pochvaluje si Palantir. Firma, kterou vlastní Muskův kamarád

Vlastníkem firmy Palantir, která dodává a analyzuje velká data pro obranné a státní účely, je Peter Thiel. Bývalý kolega a kamarád Elona Muska, sponzor a učitel viceprezidenta J.D. Vance.

Výsledky i výhled tajemné firmy Palantir překonaly očekávání. Akcie této firmy prudce zamířily na další rekord. Přesně před dvěma lety se daly koupit za osm dolarů. Nyní atakují stovku. Firmu vlastní vlivný miliardář, zákulisní hráč kolem nového kabinetu Donalda Trumpa, a zkušený investor Peter Thiel.

Jeho kolega, druhý spoluzakladatel a šéf firmy Palantir Alex Karp neskrýval nadšení ze současnosti ani z budoucnosti. Na prezentaci analytikům řekl, že práce miliardáře Elona Muska a jím vedeného Doge, tedy Úřadu pro efektivitu vlády zaměřeného na snižování nákladů, budou „dobré pro Američany a velmi dobré pro Palantir.“ Tato firma totiž přibližně dvě třetiny svých příjmů v USA generuje ze zakázek pro stát a armádu.

My zvítězíme

„Disrupce systému odkryje věci, které nefungují. Bude to nahoru a dolů. Tohle je revoluce, některým lidem to prostě setne hlavu... Očekáváme opravdu neočekávané věci – a taky to, že zvítězíme,“ prohlásil nadšený šéf. Akcie Palantiru po prezentaci vystřelily skoro o dvacet procent vzhůru.

Palantir v roce 2025 očekává tržby v rozmezí 3,74 až 3,76 miliardy dolarů, což je více než odhady analytiků ve výši 3,54 miliardy dolarů. Tržby ve čtvrtém kvartále vzrostly meziročně o 36 procent.

Trump a Musk už začali ořezávat státní výdaje, které považují za zbytečné - třeba peníze různým charitám a dobročinným organizacím. Naopak nový prezident se nechal několikrát slyšet, že chce navýšit výdaje na obranu, vesmírné programy a řešení migrace. To vše jsou oblasti, v nichž Palantir působí. Poskytuje vládám a institucím software na sběr a analýzu dat. V posledním kvartále loňského roku vzrostly Palantiru tržby ze státních zakázek o 45 procent. Společně s firmou Anduril, kterou také vlastní Thiel, se ucházají o obranné zakázky.

Palantir také uzavřel dohodu s Amazonem a AI startupem Anthropic, aby americkým zpravodajským a obranným agenturám poskytl přístup ke svému chatbotu Claude. Jenže partnerství bylo oznámeno krátce před uvedením čínského modelu DeepSeek R1 na trh minulý měsíc, což vyvolalo výprodej na trhu a obavy ohledně konkurenční výhody velkých jazykových modelů amerických technologických gigantů. Americké námořnictvo a Pentagon kvůli bezpečnostním obavám přístup zablokovaly. Shyam Sankar, technologický ředitel Palantiru, uvedl, že úspěch DeepSeek naznačuje na jedné straně, že AI modely se komoditizují, ale zároveň signalizuje, že USA jsou „ve válce s Čínou: v závodu ve zbrojení v oblasti umělé inteligence.“