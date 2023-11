Altmanův ChatGPT je jen vrcholek ledovce. Na pozadí běží revoluce superinteligence

Nová všeobecná umělá inteligence, neboli superinteligence, má být něco, co svět neviděl. Přichází ale do pořádného chaosu. OpenAI není sama, kdo běží závod o AI. Dá se na tom vydělat?

Pořád se spekulovalo, co bude příští Next Big Thing, tedy budoucí trend, co přinese do světa obří změnu a naplní kapsy těm, kdo do ní investovali včas. Umělá inteligence je víc než nějaká příští věc. Je to revoluce, která mění svět. Zatím to vypadá, že se na ní dá i vydělat.

Ze Sama Altmana, evangelisty umělé inteligence, který stál za veleúspěšným launchem ChatGPT, je byznysová celebrita číslo jedna. Mela, která se kolem něj minulý týden strhla, zastínila i excesy staršího Elona Muska. Altmana z čela OpenAI, což je tvůrce ChatGPT, vyhodilo představenstvo. Neřeklo proč, ale spekuluje se, že osmatřicetiletý vizionář příliš jede byznys a podceňuje rizika umělé inteligence, která mohou být setsakramentsky vážná. Právě kvůli možnému nebezpečí OpenAI byla původně neziskovka, která ale z ChatuGPT udělala zisk tvořící produkt. Sam Altman řídí tedy byznysovku, zatímco představenstvo byli lidé z původního nezisku.

Kovbojka

Long story short, Sam Altman boj vyhrál, po týdnu ho firma dosadila zpět do svého čela. V mezičase se na jeho podporu sešikovali zaměstnanci a především zásadně ho podpořil Microsoft, který ho okamžitě najal. Jeho šéf Satya Nadella prohlásil, že ať je Sam Altman kdekoli, pracuje pro Microsoft. Dal nabídku také celému týmu Open AI. Podpora Microsoftu byla zásadní proto, že firma je největším z privátních akcionářů OpenAI - a na turbulence kolem Altmana i její akcie zareagovaly divoce. Po jeho vyhazovu spadly, po jeho přestupu do Microsoftu vzrostly. Vyjádřeno v penězích, jde o pohyby v miliardách dolarů, což jen ilustruje, jak velký vliv Altman má.

A neposlušné původní představenstvo splakalo nad výdělkem. Akcionáři v čele s Microsoftem celý board obměnili. Trojice, která hlasovala proti Altmanovi, skončila. Z původního boardu zůstává jen Adam D'Angelo, zakladatel Quory. Nově se připojil Bret Taylor, ex- Salesforce, a Larry Summers, akademik a bývalý ministr financí Clintonovy administrativy. Představenstvo se má rozšířit o další členy, včetně jednoho křesla pro Microsoft a asi i pro Altmana.

Sam Altman si sladší vítězství nemohl přát. Až na jeden stín: dění kolem lídra umělé inteligence se teď dost nasvítilo a v mnoha lidech ponechalo pochybnosti. O tom, jak se řeší potenciálně obří rizika AI, jak je možné, že na celý sektor má tak velký vliv jeden člověk. Snahy o regulaci nabraly rychlost.

Centrální mozek lidstva

Před z chaosu se vynořivším šéfem OpenAI je velký úkol, firma má představit pátou generaci ChatuGPT, od níž jsou obří očekávání. Spekuluje se, že vývoj ChatGPT 5 je zpožděn kvůli nedostatku čipů, které pro OpenAI dělá Nvidia. Proto je Altmanův vedlejší projekt založení vlastní továrny na čipy a pro investici shání peníze i v Saúdské Arábii (mimochodem tento vedlejšák, a je jich víc, měl být také mezi důvody jeho vyhazovu z firmy).

ChatGPT 5 má být ještě schopnější a chytřejší než předchozí generace, lépe rozumět dotazům, lépe se učit, má mít více „lidských“ rysů. V poslední době se mluví o takvané Artificial General Intelligence (AGI), všeobecné umělé inteligenci, která má být stejně chytrá či chytřejší než lidé. Laicky si ji (zvláště starší generace) může představit jako Centrální mozek lidstva z Návštěvníků či třeba Holly z Červeného trpaslíka. Sam Altman leckoho vyděsil, když koncem září napsal na Reddit, že jeho firmě se podařilo „interně dosáhnout úrovně AGI.“ Zalekl se reakce a sám příspěvek shodil, že to byl „mem“. Spekulace, že nový ChatGPT už přechytračuje lidi, ale nezastavil....

Co dokáže taková AGI superinteligence ve světě, který si neporadil ani s fake news první generace šířenými přes řetězové maily či Facebook, je otázka, co trápí nejen filozofy a politology. Zvlášť, když živelnost vývoje zásadně předběhla legislativu a regulaci. „Pokud se AGI podaří vytvořit, mohla by tato technologie pomoci pozvednout lidstvo tím, že zvýší hojnost, nastartuje globální ekonomiku a pomůže objevit nové vědecké poznatky, které změní hranice možností,“ napsal na blogu tradiční optimista Altman, připustil ale, že AGI s sebou nese i „vážné riziko zneužití, drastických nehod a rozvratu společnosti.”

Sam Altman se stal tváří AI a má schopnost strhnout pozornost na svou firmu. OpenAI je na poli umělé inteligence dominantním hráčem (podle Economistu je destinací 60 procent trafficu ze všech AI stránek a 84 procent softwarových developerů používá jeho platformu), ale ne jediným.

Mnozí komerční chatboti, včetně Bingu od Microsoftu, jsou nyní postaveni na technologii OpenAI. Roste počet konkurentů, včetně Barda od Googlu a Claude od startupu Anthropic ze San Francisca, které vedou bývalí zaměstnanci OpenAI. Konkurentem ChatGPT je Grok Elona Muska. Musk, který pomáhal založit společnost OpenAI, se s ní pak rozloučil, letos založil firmu xAI, aby sám určil tempo vývoje umělé inteligence. Amazon se snaží také vytunit svou Alexu umělou inteligencí. Stranou není ani Meta Marka Zuckerberga, pracuje na systému umělé inteligence s názvem Llama. OpenAI má také konkurenci ze strany vývojářů takzvaných open source modelů, kteří veřejně a zdarma zveřejňují kód a další aspekty systému.

Když už se neví, jaké současná AI revoluce bude mít důsledky, lze se, cynicky řečeno, aspoň pokusit na trendu vydělat. Jak už bylo zmíněno, všechny big techy se AI nějak věnují - akcie Microsoftu jsou po aféře se Samem Altmanem na historicky nejvyšší hodnotě. Hitem posledních týdnů je Palantir, který už nějakou dobu využívá strojové učení a podle analytiků je nejblíže jeho zpeněžení. Pořád trvá zájem o společnosti vyrábějící procesory, jako je zmíněná Nvidia. Podle Morgan Stanley se trh s AI zvětší na 4 biliony dolarů a má smysl investovat do těchto 16 akcií.