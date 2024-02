Elon pláče a Mark se směje. A slíbená rvačka ani nemusela být

Elon Musk už není nejbohatším mužem planety, ale ještě se zuby nehty drží druhé příčky. Jeff Bezos i Mark Zuckerberg jsou však nebezpečně blízko, jak se dočtete v dalším dílu seriálu Psychologie trhu.

Sedm statečných, v originále The Magnificent Seven, se ve světle ramp ani neohřálo a soudržnost gigantů dostala povážlivé trhliny. Sedmice akcií, které táhly vlastní výkonností úspěch celého amerického akciového trhu během loňského rozkolísaného roku, se rozchází oběma směry. Nejvíc nahoru zamířila Meta Marka Zuckerberga. Nejvíc dolů Tesla Elona Muska. Elon dostal od Marka na frak a slíbený zápas v kleci ani nemusel být, glosuje Bloomberg. Pro připomenutí, Sedm statečných jsou: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta a Nvidia.

Co dřív, dobré nebo špatné události? Tak ty dobré.

Meta, bývalý Facebook, před dvěma lety vysmívaná a skoro odepsaná akcie, zažívá skvělé období. Dokonce tak, že poprvé ve své dvacetileté historii vyplatí kvartální dividendu a vykoupí část vlastních akcií.

Akcie reagovaly euforií, během jednoho dne v pátek vzrostla tržní kapitalizace firmy o 197 miliard dolarů, což je největší jednodenní skok na jedné akcii v historii. Akcie vzrostly o dvacet procent a jsou na rekordu. Co je za úspěchem Mety? Tržby v posledním loňském kvartále rostly o čtvrtinu a přesáhly 40 miliard dolarů, což je víc, než se čekalo.

Investorům se také líbí, jak Zuckerberg sází na umělou inteligenci. Jak se mu je nepodařilo na podzim roku 2021 přesvědčit se svou vidinou metaversu plného Avatarů (tehdy pocítil Facebook čerstvě přejmenovaný na Metu pořádný náraz na zem, musel i propouštět), tak teď příslib budoucnosti plné AI vychytávek funguje. Zuckerberg avizoval například chytré brýle s AI asistentem, ale stejně asi nejdůležitější je oznámení, že se firmě podařilo zvrátit trend poklesu inzertních příjmů, se kterým bojovala dva poslední roky.

Není ale nebe bez mráčku. Zuckerbergovi se byznysově daří, s úřady má pořád potíže. Minulý týden byl předvolán americkými senátory, že prý nedostatečně hlídá své aplikace a lže o jejich rizicích. V jednom dramatickém okamžiku se musel otočit a omluvit se zástupcům přítomných rodin, jejichž děti prý byly na jeho platformách poškozeny. „Máte krev na rukou. Váš produkt zabíjí lidi,” vyškolila Zuckerberga senátorka Lindsey Grahamová.

AI FOMO

Na vzestupné trajektorii se nyní nachází také Amazon Jeffa Bezose. Investory i zde okouzlil příslib budoucích zisků plynoucí ze současných investic do AI. Šéf Amazonu Andy Jassy uvedl, že služby generativní umělé inteligence jsou v Amazonu sice relativně malé, ale mají potenciál přinést v příštích několika letech desítky miliard dolarů. Roste zájem o produkty generativní AI Amazon Web Services, jako je Amazon Q a firemní AI chatbot. Aby utekl konkurenci, retailový gigant také na podzim investoval čtyři miliardy dolarů do startupu Anthropic, který vyrábí vlastní chatboty. Amazon v pátek přidal skoro osm procent. Strach z ušlé příležitosti, tedy FOMO, v oblasti umělé inteligence dlouhodobě pomáhá dalšímu ze Sedmi statečných, čipové Nvidii.

A mezitím Elon počítá ztráty. Jeho Tesla umazala všechny zisky za poslední rok.

Tesla měla horší kvartální výsledky, než se čekalo, a snížila i výhled na letošek. Po oznámení posledních výsledků akcie klesly o šest procent. Trh s elektromobily je stále těžší - na cenu, tedy i marže, tlačí elektromobily z Číny, na jejichž výrobu dává tamní vláda štědré dotace. Pak kvůli technickým problémům musela automobilka svolat americké Tesly.

Minulý týden také vyšlo najevo, že soud v Delaware zrušil Muskův opční balíček - údajně na 300 milionů opcí na akcie Tesly, jež získával na základě dosažení výkonnostních milníků. Rozhodnutí podle serveru MarketWatch v podstatě anuluje Muskův nárok až na 55,8 miliardy dolarů. Musk zvažuje přesunout domicil společnosti Tesla z Delaware do Texasu, chce o tom nechat hlasovat akcionáře. I tato zpráva byla přijata spíše negativně.

Už jen na dotvrzení toho, jak hořký je kalich, ze kterého teď Elon pije: WSJ napsal druhý díl pro miliardáře velmi nepříjemného seriálu o tom, že Musk má problémy s drogami. Deník nyní zveřejnil, že ke konzumaci drog vizionář dokonce nutil své kolegy. Jakkoli směšně to může vypadat, výstřednímu miliardáři roste velký reputační problém před úřady - jeho satelity Starlink totiž používají i armády k tajným operacím a pokud to vypadá, že šéf firmy je nespolehlivý feťák, průšvih je nedozírný.

Pokud to tak půjde dál, žebříček největších boháčů světa se trochu zamíchá. Už teď není Elon Musk nejbohatší, předběhl ho král luxusu Bernard Arnault. Jeff Bezos mu dýchá na záda a Zuckerberg je oba pomalu, ale jistě, dohání.

