Politický odpadlík Kurz chce dělat byznys s vládami. Jeho AI firma je magnet na miliardy
AI a kyberbezpečnostní firma Dream, za níž stojí i bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, získala 260 milionů dolarů. Investoři ji podle Bloombergu ocenili na tři miliardy dolarů – téměř třikrát více než loni.
Izraelská společnost Dream, která poskytuje služby v oblasti umělé inteligence a kyberbezpečnosti vládám a provozovatelům kritické infrastruktury, získala od investorů 260 milionů dolarů. Podle agentury Bloomberg nové financování ocenilo firmu na tři miliardy dolarů.
Investiční kolo vedly společnosti Bicycle Capital a Group 11. Ocenění Dreamu se tak téměř ztrojnásobilo oproti únoru 2025, kdy činilo jednu miliardu dolarů. V rozhovoru to uvedli spoluzakladatelé firmy Shalev Hulio a Sebastian Kurz. Mezi další investory patří Bain Capital Ventures, Antler a Tru Arrow Partners.
Autor špionážního programu
Hulio je známý jako spoluzakladatel a bývalý generální ředitel společnosti NSO Group, která stojí za kontroverzním špionážním softwarem Pegasus. Dream založil v roce 2023 společně s Gilem Dolevem a bývalým rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.
Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.
Raketový růst akcií SpaceX? V novodobé historii jde o solidní průměr
Trhy
Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.
Firma se zpočátku zaměřovala na kybernetickou obranu založenou na umělé inteligenci pro státy. Nyní ale rozšiřuje záběr a uvádí vlastní AI platformu pro vlády a státní podniky, které chtějí mít větší kontrolu nad svými daty a technologickou infrastrukturou.
„Jak se umělá inteligence stává klíčovou pro národní bezpečnost, ekonomiku a veřejné služby, vlády stojí před zásadní volbou: spoléhat se například na systémy ze Spojených států nebo Číny, které nemají pod kontrolou, nebo vybudovat schopnosti, které budou plně vlastnit. Dream vznikl proto, aby toto dilema odstranil,“ uvedl Hulio.
Téma technologické suverenity podle Bloombergu nabylo na významu i kvůli nedávnému rozhodnutí Bílého domu neposkytnout nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic cizím státním příslušníkům. Hulio tento krok označil za „budíček“ pro státy, které chtějí využívat AI, ale nemohou se spoléhat na zahraniční cloudy a nástroje.
Podle Kurze mohou soukromé osoby nebo běžné firmy často využívat cloudová řešení. Vlády a další subjekty pracující s citlivými daty ale podle něj potřebují takzvaná on-premise řešení, tedy technologie provozované pod vlastní kontrolou. Ta jim mají umožnit systémy plně vlastnit, řídit a provozovat.
Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.
Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané
Enjoy
Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.
Kurz, který je v Rakousku vyšetřován kvůli údajnému korupčnímu jednání a loni byl soudem zproštěn obvinění z křivé výpovědi, označil za jeden z nejlepších způsobů využití platformy Atlas boj proti podvodům. Hulio mezi další příklady zařadil veřejné zakázky, zefektivnění firemního provozu a odhalování krádeží v dodavatelských řetězcích.
Dream začal komerčně fungovat na konci roku 2024 a od té doby dosáhl tržeb téměř 300 milionů dolarů. Loni firma uvedla produkt Hero, autonomního AI agenta, který pomáhá vládám vyhledávat a opravovat bezpečnostní zranitelnosti.
Nový kapitál má firmě pomoci urychlit nasazování jejích suverénních AI a národních kyberobranných platforem v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Americe. „Zejména v Evropě je velká potřeba připravit se na tyto nové hrozby,“ uvedl Kurz.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…