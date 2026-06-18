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newstream.cz Trhy Politický odpadlík Kurz chce dělat byznys s vládami. Jeho AI firma je magnet na miliardy

Politický odpadlík Kurz chce dělat byznys s vládami. Jeho AI firma je magnet na miliardy

Shalev Hulio a Sebastian Kurz
ČTK
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AI a kyberbezpečnostní firma Dream, za níž stojí i bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, získala 260 milionů dolarů. Investoři ji podle Bloombergu ocenili na tři miliardy dolarů – téměř třikrát více než loni.

Izraelská společnost Dream, která poskytuje služby v oblasti umělé inteligence a kyberbezpečnosti vládám a provozovatelům kritické infrastruktury, získala od investorů 260 milionů dolarů. Podle agentury Bloomberg nové financování ocenilo firmu na tři miliardy dolarů.

Investiční kolo vedly společnosti Bicycle Capital a Group 11. Ocenění Dreamu se tak téměř ztrojnásobilo oproti únoru 2025, kdy činilo jednu miliardu dolarů. V rozhovoru to uvedli spoluzakladatelé firmy Shalev Hulio a Sebastian Kurz. Mezi další investory patří Bain Capital Ventures, Antler a Tru Arrow Partners.

Autor špionážního programu

Hulio je známý jako spoluzakladatel a bývalý generální ředitel společnosti NSO Group, která stojí za kontroverzním špionážním softwarem Pegasus. Dream založil v roce 2023 společně s Gilem Dolevem a bývalým rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

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Firma se zpočátku zaměřovala na kybernetickou obranu založenou na umělé inteligenci pro státy. Nyní ale rozšiřuje záběr a uvádí vlastní AI platformu pro vlády a státní podniky, které chtějí mít větší kontrolu nad svými daty a technologickou infrastrukturou.

„Jak se umělá inteligence stává klíčovou pro národní bezpečnost, ekonomiku a veřejné služby, vlády stojí před zásadní volbou: spoléhat se například na systémy ze Spojených států nebo Číny, které nemají pod kontrolou, nebo vybudovat schopnosti, které budou plně vlastnit. Dream vznikl proto, aby toto dilema odstranil,“ uvedl Hulio.

Téma technologické suverenity podle Bloombergu nabylo na významu i kvůli nedávnému rozhodnutí Bílého domu neposkytnout nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic cizím státním příslušníkům. Hulio tento krok označil za „budíček“ pro státy, které chtějí využívat AI, ale nemohou se spoléhat na zahraniční cloudy a nástroje.

Podle Kurze mohou soukromé osoby nebo běžné firmy často využívat cloudová řešení. Vlády a další subjekty pracující s citlivými daty ale podle něj potřebují takzvaná on-premise řešení, tedy technologie provozované pod vlastní kontrolou. Ta jim mají umožnit systémy plně vlastnit, řídit a provozovat.

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Kurz, který je v Rakousku vyšetřován kvůli údajnému korupčnímu jednání a loni byl soudem zproštěn obvinění z křivé výpovědi, označil za jeden z nejlepších způsobů využití platformy Atlas boj proti podvodům. Hulio mezi další příklady zařadil veřejné zakázky, zefektivnění firemního provozu a odhalování krádeží v dodavatelských řetězcích.

Dream začal komerčně fungovat na konci roku 2024 a od té doby dosáhl tržeb téměř 300 milionů dolarů. Loni firma uvedla produkt Hero, autonomního AI agenta, který pomáhá vládám vyhledávat a opravovat bezpečnostní zranitelnosti.

Nový kapitál má firmě pomoci urychlit nasazování jejích suverénních AI a národních kyberobranných platforem v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Americe. „Zejména v Evropě je velká potřeba připravit se na tyto nové hrozby,“ uvedl Kurz.

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Češi nakupují v Polsku. Generali a Star Capital kupují retail parky za 2,7 miliardy

Aldi
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Český kapitál dál sází na polský maloobchod. Generali Fond realit a Star Capital Finance kupují šest retail parků za téměř 2,7 miliardy korun a posilují své pozice na trhu, který láká rostoucí kupní silou i nedostatkem kvalitních obchodních nemovitostí.

Generali Fond realit, spravovaný společností Generali Investments CEE, a česká investiční skupina Star Capital Finance společně koupily šest maloobchodních parků v Polsku. Hodnota transakce dosahuje téměř 110 milionů eur, tedy zhruba 2,66 miliardy korun. Firmy o tom informovaly v tiskové zprávě. Dosavadními vlastníky parků byly společnosti Patron Capital a Trei Real Estate.

Nově koupené nemovitosti nabízejí dohromady 70 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Mezi hlavní nájemce patří řetězce Lidl, Aldi a Biedronka, dále hobbymarkety, prodejny drogerie, domácích potřeb, lékárny i provozovny s jídlem a občerstvením.

Podle Marka Bečičky z Generali Investments CEE posiluje nákup geografickou diverzifikaci portfolia fondu. Jednotlivé retail parky jsou totiž rozmístěné napříč Polskem.

Klíčový trh

„Polsko je pro nás klíčovým trhem – nabízí mimořádnou kombinaci silné spotřebitelské poptávky, rostoucí kupní síly a nedostatku kvalitních maloobchodních nemovitostí mimo hlavní města,“ uvedl generální ředitel a vlastník Star Capital Finance Josef Malíř.

SCF v Polsku posiluje dlouhodobě. Před dvěma lety převzala za více než sedm miliard korun šest nákupních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Letos koupila také velké nákupní centrum Jantar ve Slupsku a maloobchodní park sousedící s nákupním centrem Janki ve Varšavě, které skupině patřilo už dříve.

Desítky objektů za miliardy

Generali Fond realit má nyní v portfoliu 31 objektů v celkové hodnotě téměř deset miliard korun. Patří mezi ně rezidenční projekty, nákupní a logistická centra i kancelářské budovy. V Praze fond vlastní například historickou multifunkční budovu v ulici Na Příkopě, objekt někdejšího Borůvkova sanatoria v Legerově ulici a rezidenční domy v Praze 2. Byty má také v Plzni a v regionech vlastní 11 maloobchodních jednotek.

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V zahraničí má fond například logistický park v polském Zabrze nebo multifunkční historickou budovu Dom Dochodowy v centru Varšavy.

Skupina Star Capital Finance se zaměřuje na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství ve střední a východní Evropě. Spravuje majetek v hodnotě přibližně 930 milionů eur, tedy 22,5 miliardy korun.

Kromě Polska má SCF ve správě nákupní parky a centra také v Praze, Ostravě, Bratislavě a Rumunsku. Spravuje rovněž průmyslové parky v Pardubicích a Kolíně nebo pražské administrativní komplexy Lighthouse Towers a Palác Křižík.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Půjčky zlevňují. Trinity jde se sazbou pod čtyři procenta

Půjčky zlevňují. Trinity jde se sazbou pod čtyři procenta
iStock
nst
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Starší půjčky mohou být proti dnešním nabídkám drahé. Sazby spotřebitelských úvěrů totiž klesají. Trinity Bank na trend reaguje snížením sazby Lepší půjčky na 3,97 procenta ročně.

Trinity Bank snižuje sazbu u své Lepší půjčky. Nově ji nabízí od 3,97 procenta ročně. Banka krok vysvětluje poklesem sazeb na trhu se spotřebitelskými úvěry a rostoucím zájmem klientů o refinancování starších půjček.

Produkt míří především na lidi, kteří mají úvěry sjednané v minulých letech za vyšší sazby a chtějí je převést jinam. Podle Trinity Bank mohou klienti díky refinancování spojit své závazky do jedné splátky a snížit celkové náklady na úvěr, mnohdy významně.

„Naším cílem je být pro klienty vždy tou nejlepší volbou. Proto aktivně reagujeme na vývoj na trhu a nastavujeme podmínky tak, aby byly dlouhodobě co nejvýhodnější. Historicky nejnižší sazby na trhu navíc vytvářejí jedinečnou příležitost pro klienty, kteří chtějí snížit náklady na své stávající úvěry. Právě refinancování dnes dokáže domácnostem ušetřit desítky tisíc korun,“ uvedl Ondřej Makovec, manažer úvěrových produktů Trinity Bank.

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Veronika Kudrnová

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Refinancování táhne zájem

Banka tvrdí, že zájem o Lepší půjčku dlouhodobě roste právě v oblasti refinancování. Častěji podle ní přicházejí klienti z jiných finančních institucí, kde mají úvěry sjednané s vyššími sazbami z minulých let.

Podle statistik ČNB, na které Trinity Bank odkazuje, dosáhly úrokové sazby spotřebitelských úvěrů historicky nejnižší úrovně a překonaly dosavadní rekord z března 2021. Od loňského října klesly v průměru o 100 bazických bodů, od začátku loňského roku dokonce o 180 bazických bodů.

Trinity Bank zároveň uvádí, že klienti, kteří k ní převedli své stávající úvěry, v průměru ušetří na úrocích 60 tisíc korun. Jde o průměrný údaj banky, konkrétní úspora se u jednotlivých klientů samozřejmě liší podle výše úvěru, původní sazby, délky splácení a dalších podmínek.

Sazba od 3,97 procenta

Lepší půjčka má podle banky stát na jednotných a transparentních podmínkách. Trinity uvádí, že všichni klienti mají stejné podmínky pro získání zvýhodněné sazby.

„Na rozdíl od některých nabídek na trhu neskrýváme nejlepší podmínky jen pro úzkou skupinu klientů. Stejnou příležitost získat výhodnou sazbu a dlouhodobě ušetřit mají všichni, kteří své závazky splácejí řádně a včas. Chceme klientům nabídnout jistotu, předvídatelnost a férový přístup,“ doplnil Makovec.

Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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