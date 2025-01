Dior, Smeg nebo ukrajinský fine dining Nai: Do Česka vstoupilo rekordní množství značek. Které budou další?

Na český trh v roce 2024 vstoupilo 47 značek, jak vyplývá z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield, která nové vstupy sleduje již 11 let. Jedná se o rekordní počet značek. Nejvíc jich bylo v segmentu F&B a potravin, stejně jako v minulých letech.

V obchodním centru Palladium v Praze otevřela svou vlajkovou prodejnu značka Lviv Croissants a The Box Donut, v obchodním centrum Máj fast food Amerikanos, v obchodním centru Quadrio otevřel gruzínský fresh bar SKA.

Na pražských prémiových nákupních třídách (high streets) se představili například gruzínský fine dining Dergi v Revoluční či ukrajinský fine dining Nai v Kobrové, bubble tea Makamaka v Jungmannové, dále Matcha Crew v Rumunské, bar Nalyvky zi Lvova v Trojanové, prodejna olivových olejů z Francie Oliviers&Co v Dlouhé, či Le Petit Beefbar známého steakhouse řetězce Beefbar na Václavském náměstí.

Česko je vstupní branou pro východní i západní značky

Česko už není jen vstupní branou pro západní značky, ale také pro značky z východu expandující do západní Evropy.

„Zatímco dříve převážná část značek nově vstupujících na český trh přicházela ze západních zemí, nyní vidíme jasný trend, kdy nově vstupující značky jsou z velké části z východu, a to zejména z Ukrajiny, Polska, Slovenska či Turecka. Značky, které jsou na svých domácích trzích velmi silné, často volí Česko jako jednu z prvních zemí při expanzi do západní Evropy. Česko má tak na evropském trhu unikátní pozici, kdy si jej západní značky volí jako vstupní bránu pro expanzi na východ a značky z východu pro expanzi na západ,“ uvedl Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Velkou část nových značek na trhu již tradičně zaujímá segment domácnosti a nábytku. Na trh vstoupila známá značka designových spotřebičů SMEG z Itálie, luxusní německý nábytek Rolf Benz, či rakouský bytový textil Vossen.

Segment módy je v České republice sice již značně saturovaný, ale stále si drží svou atraktivitu. Na český trh letos vstoupila prémiová značka Bikkembergs s prodejnou ve Slovanském domě, outletová prodejna 19V69 Italia v Fashion Arena Prague Outlet a outletový prodejce španělských značek ChicDeal v Olomouc City, sportovní móda S’portofino s prodejnou ve Westfield Chodov, sportovní multibrand JD Sports ve Foru Liberec či značka oblečení Extreme Hobby v Ostravě. Módu doplnily nové značky doplňků, jako například slovenská optika Eyerim či značka šperků Zen Diamond, anebo prodejna hodinek Tudor na Staroměstském náměstí v Praze.

Dalších šest prodejců včetně parfumerií Dior nebo Le Labo mělo zaměření na zdraví a krásu, pět na volný čas, čtyři na elektroniku (čínský DJI, japonský Ploom, americký MIA Dynamics a španělský Kamalion).

Na český trh plánuje vstoupit několik opravdu významných značek i v příštím roce. „V druhé polovině tohoto roku je plánované otevření rozšířeného Centra Černý Most, který na český trh přinese nové brandy a nové koncepty stávajících obchodů. Kromě těchto značek, se kterými vedeme pokročilá jednání, již vstup na český trh veřejně oznámily například značky jako Bath & Body Works, Wendy’s Woolworth či Müller,“ dodal Kotrbáček.

