Maloobchodní tržby v Česku zpomalily meziroční růst

Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel v lednu zpomalily meziroční růst na 2,8 procenta po prosincovém revidovaném růstu o 6,4 procenta, oznámil Český statistický úřad. V lednu k růstu tržeb podle statistiků nejvíce přispěl internetový prodej a prodej pohonných hmot. V porovnání s loňským prosincem se tržby v maloobchodě o 0,5 procenta snížily.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy meziročně vzrostly za prodej potravin, pohonných hmot i nepotravinářského zboží. K růstu tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu a prodej pohonných hmot. Nižší tržby jsme zaznamenali u prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s výrobky pro domácnost. Tempo růstu maloobchodních tržeb se v lednu oproti předchozím sedmi měsícům snížilo,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Meziročně v lednu tržby za pohonné hmoty vzrostly o 5,4 procenta, za nepotravinářské zboží o 3,1 procenta a za potraviny o 1,5 procenta.

Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o šest procent. Tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky meziročně vzrostly o 6,8 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,7 procenta, s oděvy a obuví o 4,5 procenta a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 1,2 procenta. Naopak tržby v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením klesly o 7,6 procenta a s výrobky pro domácnost o dvě procenta. Ve specializovaných prodejnách potravin se tržby zvýšily o 1,7 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 1,5 procenta. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se meziročně zvýšily o 2,9 procenta.

V porovnání s loňským prosincem se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel v lednu snížily o půl procenta, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 1,4 procenta, naopak za potraviny vzrostly o 0,4 procenta a za pohonné hmoty o 0,2 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se v lednu meziročně zvýšily o 0,7 procenta, v tom za opravy motorových vozidel vzrostly o 2,8 procenta a za prodej motorových vozidel včetně náhradních dílů o 0,1 procenta. Meziměsíčně tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly o 1,2 procenta.

