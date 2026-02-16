Trinity Bank vydělala přes tři čtvrtě miliardy korun, zásadně vzrostl počet klientů
Trinity Bank v uplynulém roce výrazně narostla: bilanční suma banky za loňský rok dosáhla 162,8 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje 39procentní nárůst.
Trinity Bank se loni opět dařilo: zisk banky překonal tři čtvrtě miliardy, meziročně vzrostl o 8,2 procenta. Rostoucí tržní pozici potvrzuje i stoupající počet klientů, který přesahuje 226 tisíc, oznámila banka v tiskové zprávě.
Zisk před zdaněním dosáhl výše 758,3 milionu korun. Podle předběžných neauditovaných údajů dosáhla bilanční suma banky za loňský rok 162,8 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje zhruba 39procentní nárůst. Trinity Bank zaznamenala růst v oblasti klientských depozit. Jejich objem ke konci roku 2025 dosáhl 111,46 miliardy korun a překonal tak předchozí rok o více než pět procent. Objem poskytnutých úvěrů činil 33,7 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost se udržela na velmi silné úrovni 31,03 procenta, tedy výrazně nad regulatorními požadavky.
„Dlouhodobě se zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů, výjimečný klientský servis a individuální přístup. Mezi naše hlavní priority patří spokojenost klientů a akcionářů. Výsledky roku 2025 nám jednoznačně potvrzují, že se banka ubírá správným směrem. Totéž ukazuje i opakované umístění v uznávaném žebříčku nejhodnotnějších českých firem Česká elita. Mám z toho radost,“ uvádí Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank, s tím, že úspěšný rok potvrzuje také další rozšíření klientské báze.
V loňském roce banka posílila svůj podíl na trhu v segmentu nemovitostního financování, kde za rok 2025 poskytla úvěry v objemu 17 miliard korun. Celkový objem spravovaných nemovitostních úvěrů pak dosáhl 32 miliard korun. Významného milníku dosáhla Trinity Bank i u institucionální klientely, kde objem depozit za instituce a municipality překročil 8 miliard korun.
V roce 2025 Trinity Bank představila také svůj první spotřebitelský úvěr. Férový přístup a transparentní nastavení podmínek dokládá ocenění tohoto produktu s názvem Lepší půjčka. Tento neúčelový úvěr s nejvýhodnější sazbou na trhu – 3,99 procenta ročně při řádném splácení – ocenila i organizace Člověk v tísni v rámci Indexu odpovědného úvěrování jako nejodpovědnější a zároveň nejlevnější na trhu. Ještě v průběhu loňského roku se Lepší půjčka rozšířila na refinancování stávajících úvěrů, a to se stejně výhodnými parametry. Jen prostřednictvím Lepší půjčky poskytla Trinity Bank v loňském roce úvěry v celkové hodnotě 721 milionů korun, uvedla banka.
K novinkám roku 2025 patřilo podle tiskového sdělení také představení prvního investičního certifikátu s názvem Investujte do Trinity Bank. Tento produkt s tříletou splatností nabízí investorům stabilní měsíční výnos a možnost fixace nadstandardní sazby 3,78 procenta ročně bez obav z vývoje na finančním trhu.
Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
