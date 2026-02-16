Nový magazín právě vychází!

Trinity Bank vydělala přes tři čtvrtě miliardy korun, zásadně vzrostl počet klientů

Trinity Bank vydělala přes tři čtvrtě miliardy korun, zásadně vzrostl počet klientů

Radomír Lapčík
Michael Tomeš
Trinity Bank v uplynulém roce výrazně narostla: bilanční suma banky za loňský rok dosáhla 162,8 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje 39procentní nárůst.

Trinity Bank se loni opět dařilo: zisk banky překonal tři čtvrtě miliardy, meziročně vzrostl o 8,2 procenta. Rostoucí tržní pozici potvrzuje i stoupající počet klientů, který přesahuje 226 tisíc, oznámila banka v tiskové zprávě. 

Zisk před zdaněním dosáhl výše 758,3 milionu korun. Podle předběžných neauditovaných údajů dosáhla bilanční suma banky za loňský rok 162,8 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje zhruba 39procentní nárůst. Trinity Bank zaznamenala růst v oblasti klientských depozit. Jejich objem ke konci roku 2025 dosáhl 111,46 miliardy korun a překonal tak předchozí rok o více než pět procent. Objem poskytnutých úvěrů činil 33,7 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost se udržela na velmi silné úrovni 31,03 procenta, tedy výrazně nad regulatorními požadavky.

„Dlouhodobě se zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů, výjimečný klientský servis a individuální přístup. Mezi naše hlavní priority patří spokojenost klientů a akcionářů. Výsledky roku 2025 nám jednoznačně potvrzují, že se banka ubírá správným směrem. Totéž ukazuje i opakované umístění v uznávaném žebříčku nejhodnotnějších českých firem Česká elita. Mám z toho radost,“ uvádí Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank, s tím, že úspěšný rok potvrzuje také další rozšíření klientské báze.

V loňském roce banka posílila svůj podíl na trhu v segmentu nemovitostního financování, kde za rok 2025 poskytla úvěry v objemu 17 miliard korun. Celkový objem spravovaných nemovitostních úvěrů pak dosáhl 32 miliard korun. Významného milníku dosáhla Trinity Bank i u institucionální klientely, kde objem depozit za instituce a municipality překročil 8 miliard korun.

V roce 2025 Trinity Bank představila také svůj první spotřebitelský úvěr. Férový přístup a transparentní nastavení podmínek dokládá ocenění tohoto produktu s názvem Lepší půjčka. Tento neúčelový úvěr s nejvýhodnější sazbou na trhu – 3,99 procenta ročně při řádném splácení – ocenila i organizace Člověk v tísni v rámci Indexu odpovědného úvěrování jako nejodpovědnější a zároveň nejlevnější na trhu. Ještě v průběhu loňského roku se Lepší půjčka rozšířila na refinancování stávajících úvěrů, a to se stejně výhodnými parametry. Jen prostřednictvím Lepší půjčky poskytla Trinity Bank v loňském roce úvěry v celkové hodnotě 721 milionů korun, uvedla banka.

K novinkám roku 2025 patřilo podle tiskového sdělení také představení prvního investičního certifikátu s názvem Investujte do Trinity Bank. Tento produkt s tříletou splatností nabízí investorům stabilní měsíční výnos a možnost fixace nadstandardní sazby 3,78 procenta ročně bez obav z vývoje na finančním trhu.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Ředitel privátního bankovnictví Trinity Bank Tomáš Jaus

Dvě verze reality

První video vidí Macinkovi odpůrci. Na nich se ministr nejprve lopotně snaží bojovat s angličtinou, což sice zvládá o fous víc než jiní tuzemští lídři, ale pořád to nelze srovnat třeba s polským protějškem. Dále tito diváci vidí nepříliš připraveného populistu, kterému docházejí argumenty poměrně záhy, načeš přejde do osobních útoků, kulturních válek a shazuje sám sebe tím, že v podstatě nestačí debatě a jejím ostatním účastníkům. Takový Macinka dělá „ostudu“, „ztrapnil se“ a „dostal lekci od skutečných státníků“.

Jenomže tu je i jiná část spektra. A pro ně se stal Macinka přes noc hrdinou. Nebojí se nazývat věci pravými jmény, nenáviděnou Clintonovou usadil, zesměšnil, zničil, porazil. Ostatně Fox News na svém twitterovém účtu právě tento narativ šíří a má milionové dosahy. V komentářích se dočtete leccos, Petr Macinka tím rozhodně dostává egoboost, který by mu neposkytla ani pochvala od Václava Klause.

Učebnice kulturních válek v praxi

Macinka se tím o víkendu stal tím, čím potřeboval a chtěl: evropským hrdinou hnutí MAGA. A to je poměrně podstatné.

Vraťme se o pár týdnů zpět. Petr Macinka oznámil, že vyrazí na cestu do USA. Detaily nikdo neznal, nejspíš to nevypadalo na nic slavného. Schůzka s americkým protějškem Markem Rubiem ohlášena nebyla, natož s Donaldem Trumpem. Přitom před pár týdny Trump přijal slovenskou delegaci.

Na to, že se Motoristé dlouhodobě označují za v podstatě MAGA buňku v České republice, chlubili se účastí na jakési vedlejší party k Trumpově inauguraci a vůbec uměli poměrně hodně přehánět své kontakty na nový republikánský establishment, to na velký úspěch nevypadalo.

O to víc se hodilo, že Macinka „musel“ cestu zrušit, aby se zúčastnil hlasování o nedůvěře vládě kvůli vlastním nočním SMSkám.

Dneska je tu Macinka 2.0, skutečný člen MAGA, otevřeně podporující Trumpa, o němž Fox News a mnoho alt-rightových influencerů pochvalně mluví jako o tom racionálním hlasu střední Evropy a tleskají mu na otevřené scéně.

Až se bude chystat další cesta do USA, už to bude s trochu většími fanfárami. Možná i nějaký ten pokojík na Mar-a-Lago by to mohlo stačit. Přitom je ten recept docela jednoduchý. Stačít ignorovat, o čem se mluví, opakovat dokola ty stejné fráze z učebnice kulturních válek 21. století pro začátečníky… a on už se ten úspěch dostaví.

Petr Macinka

video

Lukáš Kovanda: Ekonomy z MIT zaskočilo, jak na umělou inteligenci reagují dluhopisy

Massachusettský technologický institut
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Jak na nezadržitelné posuny v umělé inteligenci reagují dluhopisové trhy? Ekonomy z Massachusettského technologického institutu (MIT) jejich reakce „velmi, velmi překvapila“, jak přiznávají.

V letech 2023 až 2025 totiž dluhopisy v průměru reagovaly na každý nový posun v AI, například novou verzi toho či onoho chatbotu, růstem ceny a poklesem výnosu. A to jak dlouhodobé dluhopisy vládní, inflačně chráněné i podnikové. Daná reakce přitom nebyla přechodná, leč trvalejší.

Daní ekonomové jsou zaskočení, neboť, jak říkají, obecný narativ má za to, že umělá inteligence přinese výrazný, plošný hospodářský růst. Ten by měl spíše korespondovat s růstem výnosu dlouhodobých dluhopisů.

Reakce dluhopisových trhů také prý nenaznačuje, že by umělá inteligence měla zcela zlomově vést k takové podobě ekonomiky, která historicky vůbec poprvé prakticky překoná odvěký problém vzácnosti, ani k jinému podobnému extrému (viz abstrakt níže). O tom, že AI skoncuje s problémem vzácnosti, hovoří například Elon Musk.

Dluhopisové trhy zkrátka nemíní, že by AI měla zapříčinit extrémní, plošné dezinflační a deflační tlaky. Na silnou dezinflaci způsobenou umělou inteligencí ovšem sází pravděpodobný nadcházející šéf americké centrální banky Kevin Warsh. Ten soudí, že nárůst produktivity, jejž AI způsobí, bude tak výrazný, že povede k citelnému snížení inflačních tlaků, takže centrální banka bude díky tomu – a jako prostředek tlumení tlaků spjatých se zamýšlenou redukcí rozvahy centrální banky USA – moci snižovat své základní úrokové sazby, jak po tom touží prezident Donald Trump.

To, co dluhopisové trhy naznačují nejspíše, je, že AI prohloubí nerovnost, jejíž dopady budou hospodářský růst tlumit. V části ekonomiky se podstatně, možná bezprecedentně zvýší produktivita, což povede k nadstandardní ziskovosti v prvé řadě lídrů umělé inteligence, jako je Amazon, Alphabet, Meta či částečně Microsoft. Z tohoto hlediska tedy mohou dávat nynější mohutné investice těchto firem do infrastruktury umělé inteligence, do datových center apod., dobrý smysl.

Nemalý zbytek ekonomiky ale, zdá se, bude umělou inteligencí dotčen neblaze. Hrozí v něm související širší propouštění a růst míry nezaměstnanosti. To omezí možnosti spotřeby podstatné části obyvatelstva natolik, že to celkový hospodářský růst významně zbrzdí. Vznikne tlak v podobě takzvané špatné dezinflace, ba špatné deflace, který je dán nikoli technologickým posunem, růstem produktivity a souvisejícím snížením jednotkových nákladů produkce, leč plošnějším ochabnutím poptávky.

Úřad práce

Proti proinflačnímu tlaku silnějšího hospodářského růstu, jejž zapříčiní růst ziskovosti umožněný AI, tak budou působit oba dva tlaky dezinflační, ba deflační. A to tedy jak zmíněný tlak špatné dezinflace, ba deflace, tak také tlak dobré dezinflace, ba deflace, který vyvolává ona redukce jednotkových nákladů produkce.

Oba dané dezinflační, ba deflační tlaky budou v souhrnu silnější než zmíněný tlak proinflační, pročež celkový dopad AI bude – v čistém vyjádření – dezinflační, ale nikoli v extrémní podobě vyhlížené Muskem.

Část ekonomiky bude z AI nesmírně těžit, část jí bude citelně poškozena. Poškození oné druhé části patrně vyvolá silné volání po masivnějším přerozdělování od „vítězů AI“ k „poraženým AI“, které zřejmě nalezne souhlasnou politickou odezvu. Zesílí zřejmě také volání po plošném zavedení opatření typu univerzálního základního příjmu.

Ta část ekonomiky, která bude umělou inteligencí poražena, oslabí hospodářský růst natolik, že dnes dluhopisové trhy nereagují na posuny v AI tak, jako by měla vyvolat jednoznačný, výrazný plošný hospodářský růst.

Reakce dluhopisových trhů tedy také naznačuje, že hospodářský růst a vzestup produktivity způsobené AI nebudou kvůli zmíněným nepříznivým doprovodným efektům celkově natolik silné, aby vyřešily problém demografického stárnutí. Umělá inteligence v očích dluhopisových trhů sice možná bude zásadním průlomem, ale ne až takovým, který by "uživil" naráz vzniklou armádu nezaměstnaných, a ještě navrch rozrůstající se populaci penzijního věku. Takový fakt bude tlumit celkovou spotřebu v ekonomice natolik, že se výrazně tlumivě projeví onen tlak špatné dezinflace, resp. deflace, daný nedostatečnou poptávkou.

Navíc, čím rozsáhlejší bude nezaměstnaná část populace, tím silnější budou přirozeně tlaky na masivní přerozdělování směrem od „vítězů AI“ k „poraženým AI“. A nezaměstnaná část populace může být tím rozsáhlejší, čím déle bude pokračovat současná podoba imigrace.

Proto například na letošním ekonomickém fóru v Davosu lidé jako Larry Fink, šéf BlackRocku, nebo Alex Karp, šéf Palantiru, v zásadě pronášeli, že na umělou inteligenci jsou lépe připraveny ty země, které masovou imigraci nedopustily.

Fink či Karp patří k lidem, kteří se bezpochyby zařadí mezi „vítěze AI“. A už nyní si uvědomují, že masová imigrace nyní značí budoucí ještě silnější tlaky na to, aby se o své zisky z AI podělili s jejími poraženými. Proto v Davosu volili poměrně protiimigrační rétoriku, jež by tam ještě před několika lety rozhodně nezaznívala...

