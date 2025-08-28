Nový magazín právě vychází!

Palantir: Píše se příběh nového lídra datové éry, nebo symbolu AI bubliny?
Profimedia
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Investoři vyhnali akcie Palantiru do rekordních výšin, realita ale začíná brzdit euforii. Po raketovém růstu o stovky procent během roku, přišla v srpnu korekce. Jde o začátek vyfukující se bubliny, nebo jen o drobné škobrtnutí? Názory se různí.

Společnost Palantir Technologies (PLTR), známá především svou úzkou spoluprací s americkými bezpečnostními složkami, se stala jedním z největších vítězů letošní investiční horečky kolem umělé inteligence. Ještě v první polovině roku patřily její akcie k nejvýkonnějším titulům indexu S&P 500, když vzrostly od začátku roku o více než 113 procent. 

V polovině srpna vystoupaly akcie Palantiru na rekordních 190 dolarů za kus, což představovalo více než 130procentní růst od začátku roku.

Velká očekávání s nejasným výsledkem

Po dosažení srpnového maxima ale následovala rychlá korekce. Během několika dní akcie spadly zhruba o 16 procent, když část investorů začala vybírat zisky a objevily se pochyby, zda ocenění firmy není odtržené od reality.

Google Finance

„Investoři vytlačili akcie Palantiru až na úroveň 290násobku očekávaných letošních čistých zisků,“ podotkl analytik XTB Tomáš Cverna a varoval před přehnaným optimismem investorů.

Poměr ceny akcie k budoucím ziskům během srpna klesl na 250násobek, „i tak je ale valuace společnosti nadále extrémní, a to navzdory očekávanému růstu tržeb o 35 až 45 procent ročně až do roku 2028,“ dodal Cverna.

Brent Thill z Jefferies označil akcii přímo za „přepálenou a neudržitelnou“. Jiný známý shortař Andrew Left z Citron Research zase uvedl, že férová cena by měla být výrazně nižší, možná kolem 40 dolarů.

Trhy

Palantir začíná rok 2025 přesně tak, jak by si jeho příznivci přáli – se silným růstem tržeb, jasnou vizí a rostoucí důvěrou investorů i zákazníků. Společnost, která byla donedávna mnohými vnímána především díky spolupráci s vládními agenturami a armádou, je nyní podle generálního ředitele Alexe Karpa v centru něčeho mnohem většího - tektonického posunu v adopci softwaru AI.

Olívia Lacenová

Přečíst článek

Na fundamentální úrovni však Palantir vykazuje solidní dynamiku. Za druhé čtvrtletí 2025 firma oznámila tržby přes jednu miliardu dolarů, přičemž komerční prodeje v USA meziročně vzrostly o 93 procent a vládní kontrakty o více než 50 procent. Společnost rovněž zvýšila celoroční výhled na tržby na 4,14 až 4,15 miliardy dolarů. Z pohledu ziskovosti i cash flow se Palantir drží na zdravé úrovni a překonává tradiční kritéria rychle rostoucích firem.

„Investoři oceňují Palantir jako společnost s obrovským potenciálem, ale tradiční valuační ukazatele naznačují vysoké riziko, že očekávaný růst nebude naplněn,“ shrnuje Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital a připomíná, že CEO Palantiru Alex Karp minulý týden prodal své akcie za více než 60 milionů dolarů. „ Investory to může vést k otázce, zda není ten správný čas také realizovat zisky,“ podotkl Míšek.

Podle analýzy investičního magazínu Barron’s je současný pokles akcií Palantiru spíše korekcí než předzvěstí krize. Opatrnosti ale není nikdy dost. „Navzdory poklesu se může stát, že technologické akcie v září projdou dalším vybíráním zisků,“ varuje Míšek. 

Analytici se v hodnocení Palantiru rozcházejí. Banky jako Morgan Stanley či Bank of America zůstávají optimistické a věří, že Palantir může zůstat klíčovým hráčem na poli datové analýzy a AI řešení. Jiní upozorňují, že investoři by měli být obezřetní, protože naplnit současná očekávání bude nesmírně obtížné. I přes aktuální korekci se totiž Palantir stále obchoduje za násobky, které u jiných technologických firem dlouhodobě nevydržely.

Nový akciový hit? Tampon. A je v tom i Musk

Trhy

Sedm statečných, neboli Magnificient Seven, je minulostí. Nejlukrativnějších akcií světa je pět - TAMPON.

tzv

Přečíst článek

Sam Altman, SEO OpenAI

Týden tradera: Na trzích začínají panovat obavy, že umělá inteligence je jen bublina

Trhy

Na trzích došlo v uplynulém týdnu ke korekci, na vině byla zejména výrazná „překoupenost“ z předchozích týdnů. Po růstu o desítky procent od dubna na technologických akciích došlo k výprodejům u známých titulů, jako jsou Palantir či Nvidia. Určitý vliv mohlo mít i nižší očekávání poklesu sazeb v září, které mírně kleslo. Nicméně pravděpodobnost se stále drží nad úrovní 80 procent. Výsledkem je, že index S&P 500 se vrátil blíže k 6 350 bodům.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Marika Čupa

Stanislav Šulc

Trhy

Olívia Lacenová

Přečíst článek

PPF, užito se svolením
Dalibor Martínek
Zdeněk Pečený

Souboj o německou mediální společnost ProSiebenSat.1, největší soukromou německou mediální skupinu, končí. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová, která o německého mediálního giganta sváděla souboj s italským holdingem MFE rodiny Berlusconiů, souboj ukončila. Veškerého svého podílu v německé stanici se zbaví.

Obě skupiny, Kellnerová a Berlusconiové, rodina bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, měly v německém mediálním domě podíly. Kellnerová asi patnáct procent, MFE 30,14 procenta. Obě společnosti chtěli svůj podíl zvýšit. A oslovovali ostatní akcionáře.

Svedly dramatický souboj o ovládnutí vlivu v Pro 7. PPF Renáty Kellnerové chtěla získat 29,99 procenta. Vrcholná nabídka byla sedm eur za akcii. MFE reagovala zvýšením své nabídky. Za akcii ProSiebenSat.1 nabídla 1,3 vlastní akcie místo dosavadních 0,4 akcie. K tomu hotovostní nabídku 4,48 eura za akcii. Za jednu akcii německé firmy tak Italové nabízeli v aktuálním kurzu 8,62 eura.

ProSiebenSat.1

Rodina Berlusconiů nemá v ProSiebenSat.1 většinu

Zprávy z firem

Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope si dosud zajistila 43,6 procenta akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Nezískala tak většinu, o kterou usilovala. S odkazem na sdělení firmy, která patří rodině Berlusconiů, to uvedla agentura Reuters. MFE v posledních měsících svádí bitvu o ovládnutí německé firmy s českou skupinou PPF. Kolik akcií si k dnešnímu dni zajistila PPF, zatím není jasné. Akcionáři mají od úterý další dva týdny na prodej akcií.

ČTK

Přečíst článek

Nabídka PPF byla z hlediska cash flow výhodnější, byla v hotovosti. Zatímco italská nabídka, jejíž část byla v akcích, se mohla podle vývoje na trhu měnit. Přesto vedení Pro 7 upřednostnilo italský návrh. Předseda představenstva ProSiebenSat.1 Bert Habets v polovině srpna ocenil nabídku italského holdingu, kterou označil za významně vyšší. „Domníváme se, že tato rozšířená nabídka jasně zrcadlí, že se chce MFE v našem podniku jako dlouhodobý investor udržitelně angažovat,“ uvedl.

PPF trvala na své nabídce. To nyní skončilo. „PPF oznamuje, že se rozhodla akceptovat nabídku společnosti MFE - MediaForEurope a nabídnout jí svých 36 539 628 akcií, což je přibližně 15,68 procent základního kapitálu společnosti ProSiebenSat.1,“ oznámila skupina PPF Renáty Kellnerové.

Což znamená nejen, že končí souboj o nadvládu v německé mediální společnosti, ale hlavně fakt, že se PPF akcií Pro 7 úplně zbaví a ze společnosti vystoupí. „Ačkoli MFE zaznamenala pouze omezený zájem o svou nabídku, ani PPF se nepodařilo oslovit dostatek akcionářů, kteří by podpořili její cíle. S aktuálními více než 43 procenty hlasovacích práv ve společnosti ProSiebenSat.1 je tak podíl MFE velmi pravděpodobně dostatečný k zajištění prosté většiny na valných hromadách,“ konstatuje PPF.

Skupina Renáty Kellnerové uváděla, že nižší zájem o nabídku PPF znemožňoval její skupině pokračovat v zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE a mohl sdílet své zkušenosti s tvorbou a rozvojem platforem v oblasti digitální televize a streamingu.

Opuštění ProSiebenSat.1 a prodej jeho akcií pro PPF znamená příjem ve výši zhruba čtyř miliard korun a také získání podílu v italské MFE ve výši přibližně osmi procent.

Renáta Kellnerová a Jiří Šmejc
Aktualizováno

Dohoda za 40 miliard. Kellnerová s dcerami vyplatily juniora z PPF

Leaders

Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.

ČTK

Přečíst článek

ČTK, duk

„Váš ChatGPT může za smrt našeho syna,“ viní Sama Altmana zoufalí rodiče

OpenAI a její šéf Sam Altman čelí první žalobě kvůli smrti teenagera.
Profimedia
ČTK
Zdeněk Pečený

OpenAI čelí první žalobě kvůli smrti teenagera. Rodiče šestnáctiletého chlapce z Kalifornie viní šéfa firmy Sama Altmana z nedbalosti. Tvrdí, že jejich syn Adam se chatbotu svěřoval se svou psychickou tísní a v poslední konverzaci s ním sdílel plán na vlastní smrt. Podle žaloby ChatGPT jeho úvahy neodmítl, ale stvrdil. Firma vyjádřila rodině soustrast a připomněla, že systém je trénován na doporučování krizové pomoci.

Manželé z Kalifornie kvůli smrti svého dospívajícího syna žalují společnost OpenAI, jejíž chatbot ChatGPT ho podle nich podnítil ke spáchání sebevraždy. Jedná se o první žalobu, ve které OpenAI čelí obvinění ze způsobení smrti z nedbalosti. Mezi žalovanými je uveden spoluzakladatel a generální ředitel OpenAI Sam Altman spolu s nejmenovanými zaměstnanci, manažery a inženýry, kteří se podíleli na vývoji ChatGPT. Informuje o tom web stanice BBC.

Žalobu v úterý podali Matt a Maria Raineovi, rodiče 16letého Adama, který si v dubnu vzal život. Připojili k ní záznamy konverzací chlapce s chatovacím systémem. Adam se v nich chatbotu svěřuje se svými sebevražednými myšlenkami. Rodiče tvrdí, že program stvrdil jeho „nejškodlivější a nejvíce sebedestruktivní myšlenky“.

Aktualizováno

Musk žaluje Apple a OpenAI

Zprávy z firem

Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Adam začal ChatGPT podle žaloby používat loni v září jako pomůcku při plnění domácích úkolů. Rovněž jeho prostřednictvím objevoval své zájmy, včetně hudby a japonských komiksů, a ptal se na rady o tom, jaký obor by si měl zvolit pro studium na univerzitě. Za několik měsíců se však chatbot stal „nejbližším důvěrníkem teenagera“, který se mu začal svěřovat se svou úzkostí a psychickou tísní, stojí v žalobě.

V lednu chlapec s chatovacím systémem probíral metody sebevraždy. V poslední konverzaci s chatbotem podle rodičů sdílel svůj plán vzít si život. „Díky, že jsi upřímný. Přede mnou to nemusíš přikrášlovat - chápu, co máš na mysli, a nebudu se tomu vyhýbat,“ odpověděl mu podle žaloby ChatGPT. Téhož dne nalezla Adama bez známek života jeho matka.

Rodiče chlapce tvrdí, že jeho interakce s ChatGPT a následná smrt byly předvídatelným důsledkem záměrných rozhodnutí o designu chatovacího systému. Ten je podle nich navržen tak, aby si na něm uživatelé vypěstovali psychologickou závislost. OpenAI podle nich navíc obešla bezpečnostní testovací protokoly před vydáním GPT-4o, tedy verze systému, kterou jejich syn používal.

„V tomto těžkém období vyjadřujeme rodině Raineových naši nejhlubší soustrast,“ uvedla podle BBC OpenAI. Společnost na svém webu v úterý zveřejnila prohlášení, podle kterého je ChatGPT vycvičen tak, aby osoby zažívající psychickou krizi nasměroval k odborné pomoci, například na krizovou linku 988 v USA nebo na charitativní organizaci Samaritans v Británii.

Sam Altman, CEO OpenAI
video

OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem

Zprávy z firem

Závody v umělé inteligenci dosahují nové úrovně. Elon Musk oznámil, že do výsledků jeho modelu Grok začne pouštět inzerenty. Konkurenční OpenAI pak o několik hodin později zveřejnila, že spustí napjatě očekávaný model GPT-5. „Půjde o zásadní upgrade,“ slíbil spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman. Podle něj se nový model bude zásadně odlišovat zejména v možnostech tvorby počítačového kódu, ale také kreativního psaní.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem

Money

Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Sam Altman, SEO OpenAI

Kryštof Míšek

