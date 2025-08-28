Palantir: Píše se příběh nového lídra datové éry, nebo symbolu AI bubliny?
Investoři vyhnali akcie Palantiru do rekordních výšin, realita ale začíná brzdit euforii. Po raketovém růstu o stovky procent během roku, přišla v srpnu korekce. Jde o začátek vyfukující se bubliny, nebo jen o drobné škobrtnutí? Názory se různí.
Společnost Palantir Technologies (PLTR), známá především svou úzkou spoluprací s americkými bezpečnostními složkami, se stala jedním z největších vítězů letošní investiční horečky kolem umělé inteligence. Ještě v první polovině roku patřily její akcie k nejvýkonnějším titulům indexu S&P 500, když vzrostly od začátku roku o více než 113 procent.
V polovině srpna vystoupaly akcie Palantiru na rekordních 190 dolarů za kus, což představovalo více než 130procentní růst od začátku roku.
Velká očekávání s nejasným výsledkem
Po dosažení srpnového maxima ale následovala rychlá korekce. Během několika dní akcie spadly zhruba o 16 procent, když část investorů začala vybírat zisky a objevily se pochyby, zda ocenění firmy není odtržené od reality.
„Investoři vytlačili akcie Palantiru až na úroveň 290násobku očekávaných letošních čistých zisků,“ podotkl analytik XTB Tomáš Cverna a varoval před přehnaným optimismem investorů.
Poměr ceny akcie k budoucím ziskům během srpna klesl na 250násobek, „i tak je ale valuace společnosti nadále extrémní, a to navzdory očekávanému růstu tržeb o 35 až 45 procent ročně až do roku 2028,“ dodal Cverna.
Brent Thill z Jefferies označil akcii přímo za „přepálenou a neudržitelnou“. Jiný známý shortař Andrew Left z Citron Research zase uvedl, že férová cena by měla být výrazně nižší, možná kolem 40 dolarů.
Je už na nákup akcií Palantiru pozdě? Nemusí tomu tak být, říká analytička
Trhy
Na fundamentální úrovni však Palantir vykazuje solidní dynamiku. Za druhé čtvrtletí 2025 firma oznámila tržby přes jednu miliardu dolarů, přičemž komerční prodeje v USA meziročně vzrostly o 93 procent a vládní kontrakty o více než 50 procent. Společnost rovněž zvýšila celoroční výhled na tržby na 4,14 až 4,15 miliardy dolarů. Z pohledu ziskovosti i cash flow se Palantir drží na zdravé úrovni a překonává tradiční kritéria rychle rostoucích firem.
„Investoři oceňují Palantir jako společnost s obrovským potenciálem, ale tradiční valuační ukazatele naznačují vysoké riziko, že očekávaný růst nebude naplněn,“ shrnuje Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital a připomíná, že CEO Palantiru Alex Karp minulý týden prodal své akcie za více než 60 milionů dolarů. „ Investory to může vést k otázce, zda není ten správný čas také realizovat zisky,“ podotkl Míšek.
Podle analýzy investičního magazínu Barron’s je současný pokles akcií Palantiru spíše korekcí než předzvěstí krize. Opatrnosti ale není nikdy dost. „Navzdory poklesu se může stát, že technologické akcie v září projdou dalším vybíráním zisků,“ varuje Míšek.
Analytici se v hodnocení Palantiru rozcházejí. Banky jako Morgan Stanley či Bank of America zůstávají optimistické a věří, že Palantir může zůstat klíčovým hráčem na poli datové analýzy a AI řešení. Jiní upozorňují, že investoři by měli být obezřetní, protože naplnit současná očekávání bude nesmírně obtížné. I přes aktuální korekci se totiž Palantir stále obchoduje za násobky, které u jiných technologických firem dlouhodobě nevydržely.
