Pegasus akvizicí Smartwings posiluje pozici mezi nízkonákladovými aerolinkami
Turecké nízkonákladové aerolinie Pegasus se akvizicí tuzemských Smartwings snaží zejména posílit svoji pozici na evropském trhu nízkonákladových leteckých dopravců. Investoři jejich snaze tleskají, neboť dnes dopoledne akcie letecké společnosti přidávají na burze v Istanbulu až zhruba čtyři procenta.
Investoři pozitivně vnímají, že Pegasus akvizicí Smartwings posílí své postavení na evropském konsolidujícím se trhu, jemuž v segmentu nízkonákladových dopravců dominuje trio Ryanair, EasyJet a WizzAir. Irský, resp. britský, resp. maďarský dopravce mají do roku 2030 navýšit svůj souhrnný podíl na evropském trhu z letošních zhruba 33 na přibližně 39 procent, vyplývá ze srpnové analýzy agentury Bloomberg. Z hlediska počtu přepravených pasažérů se Pegasus drží za nimi (viz graf Bloombergu níže).
Ryanairu by měla v příštím roce též prospět realizace opožděné dodávky strojů Boeing 737 Max 8 a v letech 2027 či 2028 také začlenění letadel Max 10 do jeho flotily. WizzAir sice omezuje svoji expanzi, avšak v Evropě může růst i nadále, kvůli přesunutí dopravních kapacit zpět z Blízkého východu. Rovněž EasyJet se zotavil z pandemického propadu, předloni srovnal dopravní kapacitu s úrovní roku 2019 a nyní vykazuje meziroční míru růstu v rozsahu jednotek procent.
EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.
Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet
EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.
Lídři trhu přitom těží z konsolidace trhu a z pandemických těžkostí, jež skolily „slabší kusy“. Už roku 2019 trh opustila velká britská cestovní kancelář kombinovaná s aerolinkou Thomas Cook, následovaná o rok později rovněž britskou nízkonákladovkou Flybe. Problémová italská Alitalia se roku 2021 „smrskla“ v menší, státem podporovanou ITA Airways. Z těchto změn těžily zejména ostrovní Ryanair a EasyJet. Zánik rumunské nízkonákladovky Blue Air roku 2023 zase prospěl zejména Wizz Airu.
Akvizice Smartwings ze strany Pegasusu tak tureckému dopravci umožní čelit pokračující konsolidaci nízkonákladového segmentu a zintenzivňující konkurenci na celkově již zotaveném, rostoucím trhu, do nějž ale promlouvají stále výrazněji i nízkonákladovky národních šampionů typu Air France a KLM (Transavia) nebo Lufthansy (Eurowings). Aerolinka Pagasus akvizicí posílí zejména ve středoevropském prostoru, kde bude z uvedených dopravců přidělávat vrásky na čele zejména WizzAiru.
