Dalibor Martínek: Je tu klíčové téma Vánoc. Jak správně zabít kapra
Pražští Piráti našli nové téma. Kromě faktu, že zdemolovali pražskou dopravu a všichni Pražané se modlí za odchod Zdeňka Hřiba do vyšší politiky, kde naštěstí budou Piráti bezvýznamní a nemohou páchat škodu, se před Vánocemi pouštějí do ochrany kaprů.
Usmrcení vánočních kaprů by podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) měli lidé svěřit odborníkům u prodejních stánků. Praha si kvůli tomu zaplatila reklamu v metru (další případ pro centrálu boje proti organizovanému zločinu?), kterou nyní představila. „Cílem kampaně je pokusit se přispět k soucitnějšímu zacházení s kapry. Měli bychom usilovat o to, aby se cesta kapra z kádě na náš stůl obešla bez dalšího trápení,“ uvedla Komrsková.
Kampaň ve stejném duchu spustila i organizace CIWF. Ta žádá po poslancích a ministerstvu zemědělství, aby byl zakázán prodej živých ryb do rukou zákazníků. Kampaň podle slov organizace navazuje na skutečnost, že většina politických stran zastoupených v nové Poslanecké sněmovně se v rámci předvolební kampaně zavázala k podpoře lepší ochrany ryb.
„Právě proto se obracíme na nový parlament a nové vedení ministerstva zemědělství, aby své předvolební závazky naplnily,“ říká Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko.
Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.
„Mezi svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí." Němci varují před vánočními trhy v Praze
Zdá se, že celé české Vánoce se postupně smrskávají na problém kolem kaprů. To je ryba, kvůli které byl v zemi vybudován celý průmyslový sektor. Od výstavby rybníků po jejich organizovaný výlov, porcování, prodej. Výlovy jsou oblíbená podzimní atrakce. Chudáci trpící ryby jsou nejdříve dušeny ve zbytku blátivé vody vypuštěného rybníka. Poté jsou brutálně vytaženi podběráky, plácají se po kovových dopravnících na cestě do kádě, kde se další dny dusí.
Šetrná smrt
Po iks dnech se nakonec dostanou k prodejcům do českých ulic. Tady začíná obava přecitlivělých duší o kvalitu jejich závěrečných vteřin. Kapry by podle Pirátů měl zabíjet odborník u sádek, ne doma v kuchyni laik. Zkušený pracovník prý dokáže rybu usmrtit rychle a šetrně. Šetrná smrt. No, proč ne.
Možná by bylo vhodné začít vystavovat nějaký certifikát, stavovský glejt v usmrcování kaprů. Státní zkoušky, úřední razítko. Protože kdo jinak zaručí, že odborník u sádek je skutečným odborníkem? Co když je to nějaký sadista, který se v usmrcování bezbranných šupináčů vyžívá.
Je vlastně fajn, že se ve veřejném prostoru řeší takováto klíčová témata. Aspoň si můžeme být jisti, že všechna ostatní důležitá témata jsou již vyřešená a můžeme se konečně věnovat kaprům.