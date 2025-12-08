Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Je tu klíčové téma Vánoc. Jak správně zabít kapra

Dalibor Martínek
Pražští Piráti našli nové téma. Kromě faktu, že zdemolovali pražskou dopravu a všichni Pražané se modlí za odchod Zdeňka Hřiba do vyšší politiky, kde naštěstí budou Piráti bezvýznamní a nemohou páchat škodu, se před Vánocemi pouštějí do ochrany kaprů.

Usmrcení vánočních kaprů by podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) měli lidé svěřit odborníkům u prodejních stánků. Praha si kvůli tomu zaplatila reklamu v metru (další případ pro centrálu boje proti organizovanému zločinu?), kterou nyní představila. „Cílem kampaně je pokusit se přispět k soucitnějšímu zacházení s kapry. Měli bychom usilovat o to, aby se cesta kapra z kádě na náš stůl obešla bez dalšího trápení,“ uvedla Komrsková.

Kampaň ve stejném duchu spustila i organizace CIWF. Ta žádá po poslancích a ministerstvu zemědělství, aby byl zakázán prodej živých ryb do rukou zákazníků. Kampaň podle slov organizace navazuje na skutečnost, že většina politických stran zastoupených v nové Poslanecké sněmovně se v rámci předvolební kampaně zavázala k podpoře lepší ochrany ryb.

„Právě proto se obracíme na nový parlament a nové vedení ministerstva zemědělství, aby své předvolební závazky naplnily,“ říká Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko.

Vánoční trhy v Praze

„Mezi svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí." Němci varují před vánočními trhy v Praze

Zprávy z firem

Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.

ČTK

Přečíst článek

Zdá se, že celé české Vánoce se postupně smrskávají na problém kolem kaprů. To je ryba, kvůli které byl v zemi vybudován celý průmyslový sektor. Od výstavby rybníků po jejich organizovaný výlov, porcování, prodej. Výlovy jsou oblíbená podzimní atrakce. Chudáci trpící ryby jsou nejdříve dušeny ve zbytku blátivé vody vypuštěného rybníka. Poté jsou brutálně vytaženi podběráky, plácají se po kovových dopravnících na cestě do kádě, kde se další dny dusí.

Šetrná smrt

Po iks dnech se nakonec dostanou k prodejcům do českých ulic. Tady začíná obava přecitlivělých duší o kvalitu jejich závěrečných vteřin. Kapry by podle Pirátů měl zabíjet odborník u sádek, ne doma v kuchyni laik. Zkušený pracovník prý dokáže rybu usmrtit rychle a šetrně. Šetrná smrt. No, proč ne.

Možná by bylo vhodné začít vystavovat nějaký certifikát, stavovský glejt v usmrcování kaprů. Státní zkoušky, úřední razítko. Protože kdo jinak zaručí, že odborník u sádek je skutečným odborníkem? Co když je to nějaký sadista, který se v usmrcování bezbranných šupináčů vyžívá.

Je vlastně fajn, že se ve veřejném prostoru řeší takováto klíčová témata. Aspoň si můžeme být jisti, že všechna ostatní důležitá témata jsou již vyřešená a můžeme se konečně věnovat kaprům.

Praktické dárky táhnou. Ponožky a spodní prádlo míří k obchodnímu vrcholu letošních Vánoc

Ponožky
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Letošní vánoční sezóna potvrzuje výrazný posun ve spotřebitelském chování. Zákazníci se vracejí k dárkům, které dávají smysl. Ponožky, spodní prádlo, zimní doplňky či domácí obuv patří k nejrychleji rostoucím kategoriím a oděvní sektor hlásí jednu z nejsilnějších předvánočních poptávek posledních let.

Praktické dárky, dříve vnímané jako „nuda bez překvapení“, se dostávají do popředí. Pod tlakem cen i rostoucího důrazu na udržitelnost lidé stále častěji hledají kvalitu a skutečnou využitelnost. „Spotřebitelé jsou dnes výrazně racionálnější. Zajímají se o materiály, životnost a komfort,“ uvedla letos značka Calzedonia při představování své zimní kolekce.

Trend návratu ke kvalitě pozorují i tuzemští výrobci textilu. Značka Fusakle, která dlouhodobě staví na udržitelnosti, letos ve své kampani zdůraznila, že kvalitní ponožky nejsou maličkost, ale nejpoužívanější součást šatníku. „Lidé si začali uvědomovat, že právě u těchto každodenních věcí se vyplatí investovat,“ uvedla textilka.

Podobný trend potvrzuje i obuvnický sektor. Společnost Baťa upozornila, že zákazníci preferují funkční dárky, zejména kvalitní zimní obuv a domácí komfortní modely, což před Vánoci pravidelně posiluje kategorii papučí, kozaček a zimních bot.

Zdeněk Šoustal

Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata

Leaders

Zemědělská skupina MJM agro, která patří do skupiny Reticulum miliardáře Zdeňka Šoustala, se pouští do nového oboru. Koupila prémiového českého výrobce krmiva pro domácí zvířata, firmu Krmiva Salač.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Na rostoucí poptávku reagují i české e-shopy. Podle Adama Rožánka z firmy Trenýrkárna.cz je prodejní křivka jednoznačná: „Praktické dárky jsou nejjistější volbou — a lidé si to uvědomují stále víc. Ponožky a prádlo patří k nejrychleji rostoucím kategoriím celé sezóny.“

„Už starší analýza výzkumné agentury YouGov ukázala, že praktické dárky, jako jsou kvalitní ponožky nebo spodní prádlo, patří zejména u mužů k nejpreferovanějším. Trend posledních let tento směr jen potvrzuje — lidé chtějí dárky, které využijí, které nejsou zbytečné a mají každodenní hodnotu. Právě proto se vrací obliba klasiky, která nikdy nevyjde z módy,“ dodává Rožánek.

Nákupní chování zároveň ovlivňuje zrychlená logistika. Dopravci letos oznámili jasné termíny: DPD doporučuje odeslat zásilky do 19. prosince, GLS nabízí kurýrní doručení do 21.–22. prosince. Průměrná doručovací doba 2–4 dny tak zajišťuje, že i pozdější nákupy mají reálnou šanci dorazit včas pod stromeček.

Odklon od nadbytečných dárků je v spoučasné době jedním z nejvýraznějších trendů. Lidé nechtějí plnit domácnosti věcmi, které skončí ve skříni nebo na poličce bez využití. Praktické dárky si proto získávají stále větší pozornost — nejen jako sázka na jistotu, ale také jako způsob, jak obdarovat s ohledem na ekologii i ekonomiku. Ponožky, trenýrky či boxerky se tak vracejí na přední příčky „užitečných“ dárků, které nezklamou.

Zkrachovalou Pietro Filipi koupila společnost vlastnící Trenýrkárnu

Zkrachovalou značku Pietro Filipi koupila společnost vlastnící Trenýrkárnu

Zprávy z firem

Módní značka Pietro Filipi, která skončila v roce 2021 konkurzu, má nového majitele. Od investiční skupiny Natland podnikatele Tomáše Rašky ji koupila společnost DaniDarx, pod kterou patří e-shop Trenýrkárna.cz. Za kolik, ani jedna ze stran nezveřejnila. Na českém trhu Pietro Filipi působila od roku 1993. V roce 2019 v ní zbývající podíl koupila skupina C2H podnikatele Michala Mička. Kvůli omezením v době pandemie ale skupina, do které spadala také firma Kara Trutnov, zkrachovala.

ČTK

Přečíst článek

„Mezi svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí." Němci varují před vánočními trhy v Praze

Vánoční trhy v Praze
ČTK
ČTK
ČTK

Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.

Česko nyní čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A posledních desetiletí. Letos do počátku prosince lékaři nahlásili 2880 nakažených, je to 4,5krát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1984. Poslední velká epidemie hepatitidy A byla v Česku v roce 1979, kdy bylo nemocných přes 32 tisíc.

Bulvární list Bild německé turisty mířící na vánoční trhy do Prahy varoval, že mezi „svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí“. Na žloutenku A letos v Česku zemřelo 31 lidí. Loni to byli dva. „Nebezpečí, že se člověk smrtelným virem nakazí, je prý na vánočních trzích obzvlášť velké,“ dodal Bild. Také podle webu bavorského listu Münchner Merkur by měli němečtí turisté v Česku dbát kvůli žloutence důsledně hygienických zásad.

Na trhy přijeďte brzy, ale ne moc brzy. Začínají v 11 hodin dopoledne Na trhy přijeďte brzy, ale ne moc brzy. Začínají v 11 hodin dopoledne Kolik stojí svařák? Záleží na tom, jestli chcete klasiku, s dodaným panákem, nebo nealko. Ke každé ceně si musíte připočíst ještě zálohu na kalíšek 59 fotografií v galerii

O nebezpečí nákazy žloutenkou na vánočních trzích v Praze informuje také web Tagesschau, podle kterého je to kvůli způsobu, jakým se nemoc přenáší. Virus totiž přežívá dlouho na površích. „Kdo jí klobásu, trdelník nebo bramborák za pomoci studených prstů, dává viru šanci,“ napsal Tagesschau. Zároveň s odvoláním na Kateřinu Fabiánovou ze Státního zdravotního ústavu dodává, že kdo je očkovaný nebo dodržuje důsledně hygienu, nemusí si dělat starosti. Situace je přitom podle webu v Česku srovnatelná s Rakouskem, které taky eviduje mnoho nových případů.

Na konci listopadu německé ministerstvo zahraničí vyzvalo občany, aby při cestách do Česka kvůli šíření žloutenky typu A dodržovali hygienické návyky a důsledně si myli ruce. V aktualizovaných cestovních a bezpečnostních upozorněních také doporučilo, aby byli při cestách do Česka proti žloutence očkovaní.

Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry. Proti hepatitidě A je možné se nechat očkovat.

Biohacking: Jak přežít zimu bez nafouklého břicha

Enjoy

Zimní měsíce dávají trávícímu systému zabrat. Chlad, stres a těžká jídla vytvářejí kombinaci, která snadno vyvolá nadýmání i tlak v břiše. Co dělat, aby žaludek a střeva fungovaly normálně? V dalším díle seriálu Biohacking přinášíme tipy na zlepšení trávení. A některé fungují už během několika minut.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

