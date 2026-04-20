Magyar se tvrdě opřel do prezidenta a soudců: Očekáváme rezignaci Orbánových loutek

Péter Magyar
Vítěz parlamentních voleb v Maďarsku a pravděpodobný příští premiér Péter Magyar zopakoval svou výzvu, aby prezident Tamás Sulyok odstoupil z funkce a spolu s ním také nejvýznamnější soudci. Podle lídra strany Tisza, která ve volbách získala ústavní většinu poslanců, tak mají učinit nejpozději do konce příštího měsíce, jinak budou odvoláni. Magyar už dříve označil Sulyoka za loutku strany Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána.

„Očekáváme rezignaci Orbánových loutek,“ řekl Magyar podle agentury Reuters na tiskové konferenci. „Konečný termín, dokdy se mohou vzdát funkce, je 31. květen. Poté využijeme svého mandátu a zákonných možností k jejich odvolání,“ dodal.

Tisza získala 12. dubna ve volbách 141 z celkových 199 křesel v parlamentu. Prezidenta v Maďarsku volí poslanci.

Magyar se sešel se Sulyokem minulou středu. Po schůzce oznámil, že ho prezident pověří sestavením vlády a že se shodli na potřebě co nejrychlejšího předání moci. Magyar prezidentovi také řekl, že po ustavení nové vlády očekává jeho rezignaci, neboť u něj postrádá ztělesnění jednoty maďarského národa. K demisi jej vyzval už minulé pondělí, den po volbách. Prezident podle něj slíbil, že vznesené argumenty zváží.

Magyar už dříve označil stávající hlavu státu za loutku národně konzervativní strany Fidesz premiéra Orbána, který v čele vlády po 16 letech končí. Někdejšího předsedu ústavního soudu Sulyoka maďarští poslanci do prezidentského úřadu zvolili v únoru 2024, jeho funkční období je pětileté.

Od návratu Orbána k moci v roce 2010 se postupně zhoršovaly vztahy mezi Budapeští a EU, zejména kvůli sporům ohledně stavu právního státu, fungování médií či nezávislosti soudnictví. Evropské instituce v reakci na tyto obavy zahájily vůči Maďarsku několik řízení a zemi částečně pozastavily přístup k unijním fondům. Magyar označil rozmrazení blokovaných miliard z EU za jednu z priorit své vlády a už minulý týden vedl v této věci první konzultace s Bruselem.

Kotva má projít radikální proměnou a stát se novým centrem luxusu v Praze. Sází přitom na silnou italskou stopu i světové značky.

Pražský obchodní dům Kotva vstupuje do nové fáze své existence. Ikona československého brutalismu ze 70. let, která v posledních dekádách spíše přežívala, než udávala směr, má po rekonstrukci ambici zařadit se mezi nejprestižnější retailové adresy v Evropě.

Prvním signálem změny je skladba budoucích nájemců. Do Kotvy mají totiž zamířit značky jako Dolce & Gabbana, gastronomický koncept Eataly, který kombinuje restaurace, trh a prodej prémiových potravin, nebo skupina Cipriani, provozující luxusní restaurace, hotely a privátní kluby. Doplnit je má i krejčovská značka Kiton, specializující se na ručně šité pánské oděvy nejvyšší kvality.

Od socialistického obchodního domu k luxusní destinaci

Kotva, otevřená v roce 1975 a postavená podle návrhu Věry a Vladimíra Machoninových, patřila ve své době k nejprogresivnějším obchodním domům ve střední Evropě. Po roce 1989 však její význam postupně slábl.

Současná rekonstrukce pod vedením Generali Real Estate má ambici to změnit. Cílem není jen modernizace budovy, ale zásadní proměna celého konceptu. „Chceme Kotvě vrátit její výsadní postavení a posunout ji na světovou úroveň,“ uvedl Aldo Mazzocco, CEO Generali Real Estate.

Podle investorů má vzniknout prostor, který propojí luxusní retail, gastronomii i společenský život, podobně jako pařížský obchodní dům Le Bon Marché, který dnes kombinuje špičkové značky s uměním a vyhlášenou gastronomií, nebo milánská La Rinascente či londýnských Selfridges a Harrods.

Výběr prvních nájemců není náhodný. Kotva se tak má stát jakýmsi „italským ostrovem“ v centru Prahy, který cílí nejen na místní klientelu, ale především na mezinárodní návštěvníky. Dokončení rekonstrukce je plánováno na rok 2028.

Babiš: Nechceme zasahovat do obsahu veřejnoprávních médií

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu setká s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem kvůli vládnímu návrhu změn financování veřejnoprávních médií. Předseda vlády odmítl, že by kabinet chtěl plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků ničit veřejnoprávní média. Je naopak otevřený diskusi a bude transparentní, uvedl Babiš. S ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem se podle Babiše sejde vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

ČT a ČRo dnes ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení. „Já mám schůzku s generálním ředitelem ČT ve středu, setkáme se, abych s ním normálně diskutoval o tom, o co nám jde,“ řekl Babiš.

Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. Babiš vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií. „Já tohle určitě nechci,“ řekl. Nyní se podle něj vyjádří k novele ministerstva a koaliční strany. „Potom to půjde na vládu a budeme se o tom bavit,“ uvedl.

Kritiku opozice Babiš odmítá

Opoziční kritiku, že chce vláda návrhem veřejnoprávní média zničit a ovládnout, Babiš odmítá. „Je absolutní nesmysl, abychom tady ohrožovali nějakou demokracii,“ prohlásil. Kdyby chtěl kabinet ničit veřejnoprávní média, mohl by například jít tou cestou, že by neschválil dvě zprávy o jejich hospodaření, což neudělal, zdůraznil Babiš.

S Chudárkem se chce normálně bavit, je podle něj prostor pro úspory. „Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá 17 členských států (EU),“ řekl Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě. „A myslím si, že budeme transparentní a budeme chtít o tom normálně diskutovat,“ doplnil.

