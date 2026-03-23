Koncert BTS nenaplnil očekávání. Akcie jejich agentury spadly o 15 procent

Akcie jihokorejské společnosti Hybe, která zastupuje K-popovou skupinu BTS, se propadly až o 15 procent, píše agentura Bloomberg. Důvodem byl návratový koncert kapely v Soulu, který přilákal výrazně méně fanoušků, než úřady původně očekávaly.

Podle deníku Chosun Ilbo, který cituje Bloomberg, dorazilo na koncert na náměstí Gwanghwamun zhruba 104 tisíc lidí, zatímco policie předem odhadovala účast až 260 tisíc návštěvníků. K nižší návštěvnosti mohlo přispět i přísné řízení davu, které úřady zavedly s ohledem na prevenci podobných tragédií, jako byla tlačenice v Soulu v roce 2022 ve čtvrti Itaewon, při níž zemřelo více než 150 lidí.

Pro Hybe jde o nejvýraznější intradenní pokles akcií od června 2022. Vývoj ukazuje, jak silně je firma závislá na úspěchu skupiny BTS, která zůstává jejím hlavním zdrojem příjmů.

Koncert byl zároveň živě vysílán na platformě Netflix, která má údaje o sledovanosti zveřejnit později tento týden. Během hodinového vystoupení zaznělo 12 skladeb, včetně novinek z alba Arirang i známých hitů jako Butter nebo Dynamite. Záznam koncertu se zároveň dostal na čelní příčky sledovanosti Netflixu, mimo jiné v Jižní Koreji.

BTS se vrací na světovou scénu po téměř čtyřleté pauze způsobené povinnou vojenskou službou členů skupiny. Kapela nyní chystá své dosud největší turné, jehož 82 zastávek je již vyprodaných.

Nové album sklízí úspěch

Nové album skupiny si zatím vede velmi dobře. Krátce po vydání obsadilo první příčky žebříčků Spotify, jednotlivé skladby bodovaly i na Spotify a iTunes a během prvního dne se prodaly čtyři miliony kopií.

Vývoj kolem BTS je klíčový i pro samotnou společnost Hybe. Ta sice v posledních letech expandovala a investovala do hudebních labelů po celém světě, zisk společnosti však během pauzy skupiny zpomalil. Úspěch návratu BTS tak bude mít zásadní vliv na její další hospodaření.

Ceny zlata i stříbra na začátku týdne výrazně klesají. Zlato se brzy ráno propadlo o více než osm procent a stříbro téměř o devět procent, později se pokles částečně zmírnil. Na trh dál dopadají důsledky konfliktu na Blízkém východě a s nimi spojené obavy z růstu inflace.

Investoři nyní počítají s tím, že by vyšší inflace mohla vést ke zvyšování úrokových sazeb. Ještě nedávno přitom převládal opačný scénář a trh očekával jejich snižování.

Cena zlata k okamžitému dodání klesla pod hranici 4100 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu), zatímco stříbro se dostalo těsně nad 61 dolarů za unci. Krátce po deváté hodině se zlato obchodovalo zhruba za 4250 dolarů, což znamenalo pokles o 5,1 procenta. Stříbro ztrácelo 4,5 procenta a pohybovalo se kolem 64,85 dolaru za unci.

Pokles o více než deset procent

Zlato se tak dostalo na nejnižší úroveň od začátku letošního roku, kde bylo naposledy loni v prosinci. Za celý minulý týden jeho cena klesla o více než deset procent, což představuje nejvýraznější propad za zhruba 43 let, tedy od února 1983. Naopak na konci ledna letošního roku dosáhlo historického maxima 5594,82 dolaru za unci.

Podle hlavního analytika společnosti KCM Trade Tima Waterera se očekávání investorů změnila s tím, jak konflikt s Íránem pokračuje a ceny ropy se drží kolem 100 dolarů za barel. „Očekávání se posunula od snižování sazeb k jejich možnému zvyšování, což zhoršuje atraktivitu zlata z hlediska výnosu,“ uvedl. Vyšší úrokové sazby totiž znevýhodňují drahé kovy vůči investicím, které nesou výnos, například dluhopisům.

Napětí na trzích zvyšují i aktuální geopolitické události. Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum, aby obnovil provoz v Hormuzském průlivu, jinak Spojené státy přistoupí k dalším krokům. Teherán v reakci pohrozil útoky na energetickou a vodní infrastrukturu v regionu.

Hormuzský průliv, který leží mezi Perským a Ománským zálivem, patří mezi nejdůležitější dopravní tepny pro ropu a plyn. Za běžných okolností jím prochází zhruba pětina světových dodávek těchto surovin. Současné útoky na tankery však dopravu výrazně omezily, což tlačí ceny ropy vzhůru a zvyšuje inflační očekávání v řadě zemí.

Chaos a nekoncepce. Jak politologové hodnotí prvních 100 dní vlády Babiše

Andrej Babiš
ČTK
nst
nst

Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.

Podle politologa Davida Jágra z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vláda nastoupila s výrazným, místy až „trumpovským“ elánem a slibem rychlých legislativních změn. Realita je však podle něj odlišná. „Dosavadní vývoj spíše než systematickou práci připomíná bouři ve sklenici vody,“ uvedl s tím, že kabinet teprve nyní schvaluje plán legislativních prací na letošní rok.

Na pokračující personalizovaný styl řízení upozorňuje i politolog Aleš Michal.

Na pokračující personalizovaný styl řízení upozorňuje i politolog Aleš Michal. Podle něj se koncentrování rozhodování do rukou premiéra projevuje chaotičtějším fungováním vlády. Tento přístup byl patrný zejména při organizaci repatriačních letů z Blízkého východu. „Komunikace vlády byla chaotická,“ uvedl Michal a přirovnal postup kabinetu k řešení covidové pandemie.

Podle březnového volebního průzkumu STEM by se teď do sněmovny a tedy ani do vlády Motoristé nedostali, byť těsně.

Razantní škrty

V prvních měsících vlády se podle Jágra projevily také spory s prezidentem, například kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Upozornil rovněž na vymezování se vůči neziskovému sektoru a ekologickým iniciativám či na vládní škrty, které mohou mít podle něj v delším horizontu negativní dopady. Situaci podle něj doprovázejí personální změny ve veřejné správě i časté názorové obraty.

Podle Michala si část agendy, zejména na ministerstvu životního prostředí, fakticky řídí představitelé Motoristů v čele s Petrem Macinkou a Filipem Turkem. Premiér se naopak soustředí na řízení škrtů ve státní správě, které podle politologa probíhají velmi razantně.

Fiala dal, Babiš vzal. Anebo obráceně. Kdo je vítězem a poraženým souboje o letošní rozpočet?

Menší koaliční partneři ANO – SPD a Motoristé – zatím podle Jágra nepřicházejí s výrazným vlastním programem a v klíčových momentech jsou přehlasováni hnutím ANO. Michal upozorňuje, že ústupky ze strany premiéra se objevují spíše v oblastech, které pro ANO nepředstavují zásadní náklady. Příkladem je debata o zákoně o evidenci neziskových organizací, kde tlak veřejnosti podle něj vede k úpravám návrhu.

Na evropské scéně vláda podle Michala balancuje mezi domácími sliby a snahou vystupovat konstruktivně. Zatím podle něj nelze jednoznačně říct, že by se Babiš přiklonil k politice Viktora Orbána či Roberta Fica. Vývoj může ovlivnit i výsledek maďarských voleb a budoucnost projektu Patrioti pro Evropu.

Babišův kabinet je kompletní. Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí
Aktualizováno

