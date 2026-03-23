Koncert BTS nenaplnil očekávání. Akcie jejich agentury spadly o 15 procent
Akcie jihokorejské společnosti Hybe, která zastupuje K-popovou skupinu BTS, se propadly až o 15 procent, píše agentura Bloomberg. Důvodem byl návratový koncert kapely v Soulu, který přilákal výrazně méně fanoušků, než úřady původně očekávaly.
Podle deníku Chosun Ilbo, který cituje Bloomberg, dorazilo na koncert na náměstí Gwanghwamun zhruba 104 tisíc lidí, zatímco policie předem odhadovala účast až 260 tisíc návštěvníků. K nižší návštěvnosti mohlo přispět i přísné řízení davu, které úřady zavedly s ohledem na prevenci podobných tragédií, jako byla tlačenice v Soulu v roce 2022 ve čtvrti Itaewon, při níž zemřelo více než 150 lidí.
Pro Hybe jde o nejvýraznější intradenní pokles akcií od června 2022. Vývoj ukazuje, jak silně je firma závislá na úspěchu skupiny BTS, která zůstává jejím hlavním zdrojem příjmů.
Koncert byl zároveň živě vysílán na platformě Netflix, která má údaje o sledovanosti zveřejnit později tento týden. Během hodinového vystoupení zaznělo 12 skladeb, včetně novinek z alba Arirang i známých hitů jako Butter nebo Dynamite. Záznam koncertu se zároveň dostal na čelní příčky sledovanosti Netflixu, mimo jiné v Jižní Koreji.
BTS se vrací na světovou scénu po téměř čtyřleté pauze způsobené povinnou vojenskou službou členů skupiny. Kapela nyní chystá své dosud největší turné, jehož 82 zastávek je již vyprodaných.
Nové album sklízí úspěch
Nové album skupiny si zatím vede velmi dobře. Krátce po vydání obsadilo první příčky žebříčků Spotify, jednotlivé skladby bodovaly i na Spotify a iTunes a během prvního dne se prodaly čtyři miliony kopií.
Vývoj kolem BTS je klíčový i pro samotnou společnost Hybe. Ta sice v posledních letech expandovala a investovala do hudebních labelů po celém světě, zisk společnosti však během pauzy skupiny zpomalil. Úspěch návratu BTS tak bude mít zásadní vliv na její další hospodaření.