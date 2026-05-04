Rubio jede žehlit vztahy do Říma poté, co se Trump navezl do papeže
Americký ministr zahraničí Marco Rubio navštíví od středy do pátku Řím, aby posílil vztahy Spojených států s Itálií i Vatikánem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo zahraničí. Šéf diplomacie USA se do Itálie vydá nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump ostře kritizoval papeže Lva XIV. a italskou premiérku Giorgiu Meloniovou.
Rubio, který je vyznáním katolík, bude s nejvyššími představiteli Svatého stolce diskutovat o situaci na Blízkém východě a o společných zájmech USA a Vatikánu na západní polokouli, uvedl v prohlášení mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Jednání s jeho italskými protějšky se zaměří na společné bezpečnostní zájmy a strategickou spolupráci Washingtonu a Říma.
Setkání s papežem
Podle informovaného zdroje agentury Reuters by se Rubio měl ve čtvrtek setkat s papežem. Půjde o první veřejně známé osobní setkání člena americké vlády se Lvem XIV. za bezmála rok, připomíná Reuters. Zdroj agentury AFP už v neděli uvedl, že se Rubio tento týden v Římě zřejmě sejde s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem a také šéfem italské diplomacie Antoniem Tajanim.
Papež se v posledních týdnech profiluje jako otevřený kritik americko-izraelské války proti Íránu. Hlava katolické církve už předtím kritizovala také protiimigrační politiku Trumpovy administrativy.
Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.
Trump následně v dubnu vyvolal pozdvižení, když opakovaně slovně napadl papeže na sociální síti. Republikánský prezident v době papežovy cesty po afrických zemích mimo jiné uvedl, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě a hrozná v zahraniční politice“. Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států.
Trump současně projevuje nelibost vůči Římu kvůli italské kritice války proti Íránu a minulý týden prohlásil, že by mohl zvážit stažení amerických vojáků z této členské země NATO. O italské premiérce řekl, že si o ní myslel, že je odvážná, a že ho šokovala. Meloniová, která bývala donedávna považována za jednu z nejvěrnějších Trumpových spojenkyň v Evropě, se naopak zastala papeže.