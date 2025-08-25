Nový magazín právě vychází!

Akcie Evergrande byly po 15 letech staženy z hongkongské burzy

Akcie developera Evergrande byly definitivně staženy z hongkongské burzy
Akcie čínského realitního giganta Evergrande byly po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Firma nesplnila pravidla pro obnovení obchodování, informoval server BBC. Obchodování s jejími akciemi bylo pozastaveno 29. ledna 2024, kdy soud v Hongkongu nařídil likvidaci podniku. Podle likvidátorů jde o největší kolaps v dějinách čínského realitního trhu.

Vyřazení akcií z burzy bylo podle analytiků nevyhnutelné a lze je považovat za definitivní. „Jakmile je společnost vyřazena z burzy, není cesty zpět,“ řekl Dan Wang z poradenské společnosti Eurasia Group.

Likvidátoři Evergrande za 18 měsíců od zahájení likvidace prodali majetek zhruba za 255 milionů dolarů (5,3 miliardy korun) a převzali kontrolu nad více než stovkou jejích dceřiných společností. Většina aktiv a dceřiných firem Evergrande se nachází mimo Čínu a mnoho z nich už zabavili věřitelé.

Z prodaného majetku připadá pouze 11 milionů dolarů přímo na Evergrande, zbytek držely její dceřiné firmy. Likvidátoři zároveň upozornili, že z 244 milionů dolarů v majetku těchto firem nemusí být možné všechny prostředky převést na mateřskou společnost. Na ni bylo převedeno zatím jen 167 milionů dolarů.

Evergrande s několika dalšími developery čelí likvidaci od roku 2021. Nepodařilo se jim totiž předložit životaschopné restrukturalizační plány ani získat dostatečnou podporu věřitelů. Čínský realitní trh, který byl dříve hlavním motorem růstu druhé největší ekonomiky světa, se už několik let potýká s hlubokou krizí navzdory opakovaným vládním pokusům oživit poptávku. Na realitní trh nepříznivě dolehly potíže v souvislosti se zpomalením hospodářského růstu a nízkou poptávkou.

Evergrande bývala největším developerem v Číně. Na burzu v Hongkongu byly její akcie uvedeny v roce 2009.

Americký výrobce letadel Boeing je blízko uzavření dohody s Čínou o prodeji až 500 letadel. Bude to první velký kontrakt od roku 2017, kdy se naposledy uskutečnil významný obchod při návštěvě prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Obě strany stále řeší detaily, například konkrétní typy letadel, jejich počet i dodací harmonogram. Uzavření dohody ale závisí na uvolnění obchodního napětí mezi Washingtonem a Pekingem a stále hrozí, že jednání ztroskotají. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Boeing se ke zprávě odmítl vyjádřit.

Zatímco svět sleduje ekonomický experiment v Argentině, Latinská Amerika nabízí další příklad kurážné hospodářské a sociální politiky. V Mexiku po sérii ekonomických a sociálních reforem výrazně klesla chudoba. Za tímto posunem však v tomto případě stojí levicový exprezident.

Nápojář Keurig Dr Pepper kupuje výrobce kávy Douwe Egberts
Americká nápojová společnost Keurig Dr Pepper (KDP) se dohodla na převzetí nizozemského výrobce kávy JDE Peet’s za 15,7 miliardy eur (385 miliard korun). Podle KDP jde o první krok k plánovanému oddělení kávového byznysu od segmentu nealkoholických nápojů do dvou samostatných společností obchodovaných na burze.

Dohoda ocení akcie JDE Peet’s na 31,85 eura za kus, což představuje zhruba 33procentní prémii proti průměrné ceně za poslední tři měsíce, uvedla KDP.

Po dokončení transakce by měly vzniknout dvě společnosti - jedna zaměřená na kávu s ročními tržbami kolem 16 miliard dolarů, zatímco druhá s obratem přibližně 11 miliard dolarů se zaměří na nealkoholické nápoje. Bude zahrnovat značky Dr Pepper, 7UP, Snapple či energetické nápoje Bloom a Ghost.

Větší prostor k růstu

Generální ředitel KDP Tim Cofer označil akvizici za strategický krok. „Jde o odvážný krok, ale máme v tuto transakci velkou důvěru,“ uvedl. Akvizice podle něj umožní, že obě nové firmy budou mít větší prostor k růstu.

KDP očekává, že transakce zvýší zisk na akcii a umožní úspory zhruba 400 milionů dolarů. Od spojení se také očekává, že firmám rozšíří geografické pokrytí, napsal server listu The Wall Street Journal. Keurig působí především v Severní Americe, zatímco JDE Peet’s má silné zastoupení v Evropě, Latinské Americe a na Blízkém východě.

Výrobci se však budou muset vypořádat s důsledky cel na dovoz brazilské kávy do USA, kde celní sazba nedávno vzrostla na 50 procent. „Dopady cel budou výrazné ve druhé polovině roku,“ uvedl Cofer s tím, že nová struktura by měla rizika zmírnit.

Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.

Společnost Keurig Dr Pepper vznikla v roce 2018 spojením firem Keurig Green Mountain a Dr Pepper Snapple Group. Smlouva v hodnotě 21 miliard dolarů dostala pod jednu střechu značky jako 7UP, Dr Pepper, Canada Dry, Schweppes, RC Cola a Sunkist a umožnila oběma společnostem posílit v konkurenci nápojových gigantů Coca-Cola a PepsiCo. V roce 2024 společnost odkoupila za 990 milionů dolarů 60procentní podíl ve výrobci energetických nápojů Ghost. Zbývající podíl plánuje odkoupit v roce 2028.

Významným akcionářem obou firem je evropská investiční skupina JAB Holding, která vlastní přibližně 70 procent hlasovacích práv v JDE Peet’s a kolem čtyř procent v KDP. Skupina JAB stála i za spojením firem Keurig a Dr Pepper v roce 2018, které tehdy představovalo největší transakci v odvětví nealkoholických nápojů.

Po asi hodinové plavbě po Vltavě kotvíme zpět na Kampě, kde nás čeká večeře v ikonické restauraci, která je tu už tři dekády a leží doslova na dotek Karlova mostu. Shodou okolností se Kampa Park zrovna tento týden objevil ve výběru pražských top restaurací britského deníku Telegraph.

Jako první ochutnáváme tatarák z tuňáka s avokádem a křepelčím vejcem. Předkrm spojuje lehkost ryby s jemnou krémovostí avokáda a decentní elegancí vajíčka. Poté následuje telecí tatarák s lanýžovou majonézou a brioškou. Jemnost masa se zde krásně pojí s výraznou lanýžovou chutí a lehce opečené pečivo předkrmu dodává potřebný kontrast.

Lososové tataki s výhledem na Karlův most Lahev šampaňského Taittinger a hladina Vltavy Výhled z restaurace Kampa Park 16 fotografií v galerii

Kobe steak a losos

Hlavní chody jen potvrzují pověst podniku. Ochutnáváme striploin steak Kobe A5 s Hasselback bramborami. Jde o japonské hovězí s typickým mramorováním a neobyčejnou jemností, které patří k absolutní gastronomické špičce. U tohoto chodu mám menší výhradu, která však nesnižuje hodnotu celého zážitku. Maso je to velmi kvalitní, chutné a na pohled krásné, není třeba ho schovávat pod náloží lišek a česneku. 

Druhou volbou je v misu pečený marinovaný losos s hráškovým-wasabi pyré, křupavou jarní cibulkou a teriyaki omáčkou. Kombinace, která ukazuje, že i klasická ryba může být podaná s asijskou lehkostí a moderním twistem.

Sladká tečka

Závěr patří tradičně dezertům. Ochutnali jsme tiramisu s mandlovými savoiardi a limoncello sorbetem, který dodal jemně nasládlému mascarpone osvěžující citrusový tón. Čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou naopak vsadil na hutnou klasiku, tekutý čokoládový střed byl za mě úplně top.

Verdikt? Kampa Park nabízí komplexní zážitek od romantické plavby až po menu, které dokáže překvapit kombinací lehkosti a výrazných tónů. Je to místo pro výjimečné chvíle. Za večeři za dva s plavbou a vínem jsme zaplatili kolem 15 tisíc korun.

