Akcie Evergrande byly po 15 letech staženy z hongkongské burzy
Akcie čínského realitního giganta Evergrande byly po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Firma nesplnila pravidla pro obnovení obchodování, informoval server BBC. Obchodování s jejími akciemi bylo pozastaveno 29. ledna 2024, kdy soud v Hongkongu nařídil likvidaci podniku. Podle likvidátorů jde o největší kolaps v dějinách čínského realitního trhu.
Vyřazení akcií z burzy bylo podle analytiků nevyhnutelné a lze je považovat za definitivní. „Jakmile je společnost vyřazena z burzy, není cesty zpět,“ řekl Dan Wang z poradenské společnosti Eurasia Group.
Likvidátoři Evergrande za 18 měsíců od zahájení likvidace prodali majetek zhruba za 255 milionů dolarů (5,3 miliardy korun) a převzali kontrolu nad více než stovkou jejích dceřiných společností. Většina aktiv a dceřiných firem Evergrande se nachází mimo Čínu a mnoho z nich už zabavili věřitelé.
Z prodaného majetku připadá pouze 11 milionů dolarů přímo na Evergrande, zbytek držely její dceřiné firmy. Likvidátoři zároveň upozornili, že z 244 milionů dolarů v majetku těchto firem nemusí být možné všechny prostředky převést na mateřskou společnost. Na ni bylo převedeno zatím jen 167 milionů dolarů.
Evergrande s několika dalšími developery čelí likvidaci od roku 2021. Nepodařilo se jim totiž předložit životaschopné restrukturalizační plány ani získat dostatečnou podporu věřitelů. Čínský realitní trh, který byl dříve hlavním motorem růstu druhé největší ekonomiky světa, se už několik let potýká s hlubokou krizí navzdory opakovaným vládním pokusům oživit poptávku. Na realitní trh nepříznivě dolehly potíže v souvislosti se zpomalením hospodářského růstu a nízkou poptávkou.
Evergrande bývala největším developerem v Číně. Na burzu v Hongkongu byly její akcie uvedeny v roce 2009.
Americký výrobce letadel Boeing je blízko uzavření dohody s Čínou o prodeji až 500 letadel. Bude to první velký kontrakt od roku 2017, kdy se naposledy uskutečnil významný obchod při návštěvě prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Obě strany stále řeší detaily, například konkrétní typy letadel, jejich počet i dodací harmonogram. Uzavření dohody ale závisí na uvolnění obchodního napětí mezi Washingtonem a Pekingem a stále hrozí, že jednání ztroskotají. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Boeing se ke zprávě odmítl vyjádřit.
Konečně velký deal? Boeing prý jedná s Číňany o dodávce pěti set letadel
Zprávy z firem
Zatímco svět sleduje ekonomický experiment v Argentině, Latinská Amerika nabízí další příklad kurážné hospodářské a sociální politiky. V Mexiku po sérii ekonomických a sociálních reforem výrazně klesla chudoba. Za tímto posunem však v tomto případě stojí levicový exprezident.
Milei naruby? V Mexiku klesá chudoba díky levicovým reformám
Politika
