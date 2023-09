Nekonečný příběh Evergrande. Obchodování s akciemi zadluženého developera je pozastaveno

Obchodování s akciemi zadlužené čínské realitní společnosti China Evergrande je znovu pozastaveno. Podle serveru BBC se objevují zprávy, že jejího šéfa sleduje policie. Už na začátku týdne přitom vyšlo najevo, že byli zadrženi i další současní a bývalí vedoucí pracovníci společnosti.

Reklama

Kromě cenných papírů skupiny Evergrande se podle tří oznámení hongkongské burzy nemůže obchodovat ani s akciemi skupiny Evergrande Property Services Group a skupiny Evergrande Electric Vehicle Group. Důvod pro zastavení obchodování oznámen nebyl.

Čínský realitní sektor v současné době prochází vážnou krizí, která druhou největší ekonomiku světa ohrožuje. Evergrande je nejzadluženější společností v tomto odvětví, krizi v něm spustila v roce 2021, když přestala splácet závazky. V New Yorku pak firma vyhlásila bankrot ve snaze ochránit svůj majetek v USA.

Obchodování s akciemi Evergrande bylo už dříve pozastaveno na 17 měsíců, a to až do 28. srpna. Akcie Evergrande naposledy uzavřely na 0,32 hongkongského dolaru (0,95 koruny).

„Městu duchů“ v Malajsii hrozí nájezd věřitelů. Zpět by mohli dostat jen zlomek zainvestovaných miliard Reality Další z největších čínských developerů, společnost Country Garden, se potácí ve finančních problémech. A s ní i její projekty - tím největším mimo Čínu je léta budovaný a stále nedokončený a pustý projekt luxusního ekologicky udržitelného města Forest City v Malajsii za sto miliard dolarů. duk Přečíst článek

Týden tradera: Čínská ekonomika začíná opět připomínat „nemocného“ muže Trhy V minulém týdnu se do hledáčku investorů dostala se svým neblahým ekonomickým vývojem Čína. Tamní ekonomika začíná opět připomínat „nemocného“ muže. Realitní sektor v čele se společností Evergrande se opět otřásá pod tíhou nesplacených úvěrů a klesajících cen nemovitostí. Hodně mi to připomíná Japonsko 90. let. Hlavní americký index S&P 500 se tak podíval dále hlouběji pod 4400 bodů. Kryštof Míšek Přečíst článek