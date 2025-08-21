Konečně velký deal? Boeing prý jedná s Číňany o dodávce pěti set letadel
Americký výrobce letadel Boeing je blízko uzavření dohody s Čínou o prodeji až 500 letadel. Bude to první velký kontrakt od roku 2017, kdy se naposledy uskutečnil významný obchod při návštěvě prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Obě strany stále řeší detaily, například konkrétní typy letadel, jejich počet i dodací harmonogram. Uzavření dohody ale závisí na uvolnění obchodního napětí mezi Washingtonem a Pekingem a stále hrozí, že jednání ztroskotají. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Boeing se ke zprávě odmítl vyjádřit.
Čínské úřady již začaly konzultovat s domácími aerolinkami, kolik strojů budou potřebovat. Objednávka by se svou velikostí mohla vyrovnat připravovanému, dosud neoznámenému kontraktu na až 500 letadel od evropského konkurenta Airbusu.
Očekávaný kontrakt na stovky letadel Boeingu by se mohl stát hlavním bodem připravované obchodní dohody mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Podobné oznámení bylo na spadnutí už v roce 2023, tehdy ale setkání prezidenta Joea Bidena a čínského vůdce v San Francisku skončilo bez dohody.
Jednání nyní komplikuje i situace v samotném Boeingu, kde po odchodu Alvina Liua, šéfa pro Čínu s dobrými kontakty v Pekingu, převzala vedení tamní pobočky dočasně Carol Shenová. Objednávky letadel tradičně hrají v americké diplomacii velkou roli, neboť pomáhají snižovat obchodní schodky a jsou symbolem spolupráce mezi zeměmi.
USA a Čína už zmírnily dřívější vzájemná cla, která vystoupala až na 145 procent, k finální obchodní dohodě ale zatím nedospěly. Trump a Si by se mohli sejít v říjnu před summitem APEC v Jižní Koreji. Pro Čínu by uzavření kontraktu zajistilo výrobní kapacity, které jsou u Boeingu i Airbusu na roky dopředu vyprodané. Podle odhadů Boeingu se navíc čínská letecká flotila v příštích dvou dekádách více než zdvojnásobí na téměř 10 tisíc letadel, což domácí výrobce Comac není schopen pokrýt.
Boeing naposledy získal zakázku z Číny v listopadu 2017. Ta zahrnovala objednávky na 300 letadel s jednou a dvěma uličkami v hodnotě 37 miliard dolarů (782,1 miliardy korun). Od roku 2019 dominuje prodeji a dodávkám do Číny evropský Airbus. V tomto roce čínský regulátor jako první zakázal po dvou smrtelných nehodách létat stroji 737 MAX od Boeingu.
