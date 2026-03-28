„Orbán-gate“ otřásá Maďarskem. Desítky tisíc lidí podpořily policistu, který odhalil údajnou akci proti Tisze
Téměř 26 tisíc lidí přispělo do sbírky na podporu bývalého policejního vyšetřovatele, který veřejně promluvil o údajné tajné operaci zaměřené proti opoziční straně Tisza. Informovala o tom agentura AFP. Případ přichází jen dva týdny před parlamentními volbami, v nichž premiérovi Viktoru Orbánovi, vládnoucímu od roku 2010, hrozí porážka.
Bývalý policista Bence Szabó tvrdí, že má důkazy o tom, že se maďarské tajné služby nejpozději od loňského roku snažily proniknout do informačních systémů strany Tisza. O svých zjištěních promluvil ve videu na YouTube, které má už více než dva miliony zhlédnutí.
Szabó působil v elitním policejním útvaru zaměřeném na boj s kyberkriminalitou, kde se věnoval případům dětské pornografie. Loni v červenci jeho oddělení prověřovalo tip, podle kterého měli dva Maďaři plánovat natáčení pornografického materiálu s nezletilými pomocí skryté kamery. Vyšetřování však podle něj žádnou dětskou pornografii neodhalilo. Ukázalo se ale, že podezřelí jsou IT specialisté napojení na stranu Tisza. Jednoho z nich podle Szabóa neznámé osoby nutili, aby jim pomohl napadnout systémy strany.
Podle bývalého policisty do případu neobvykle zasahovaly tajné služby a jeho nadřízení mu neumožnili operaci proti opozici dál vyšetřovat. Došel proto k závěru, že za akcí stojí zvláštní jednotka tajné služby pod přímou kontrolou ministra nebo jeho náměstka.
Na případ tento týden upozornil investigativní portál Direkt36. Krátce poté Szabó podal výpověď a už během 24 hodin policie provedla domovní prohlídku u něj doma. Následně byl obviněn ze zneužití úřední moci.
Maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi tvrdí, že jeho soukromé rozhovory sledovaly tamní zpravodajské služby. Uvedl to v rozhovoru pro server Politico poté, co ho vláda obvinila ze špionáže.
Politika
„Orbán-gate“
Sbírku na jeho podporu spustil v pátek jeho bratr. Na právní pomoc a další výdaje se rychle vybralo výrazně více peněz, než byl původní cíl. Podle AFP může úspěch sbírky ukazovat, jak silnou reakci případ ve společnosti vyvolal.
Lídr strany Tisza Péter Magyar označuje kauzu jako „Orbán-gate“ a mluví o ní jako o největším skandálu od pádu komunismu, do něhož jsou podle něj zapojeny instituce odpovědné za národní bezpečnost.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.