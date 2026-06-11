Ze šrotoviště budou haly. Proměna pražského brownfieldu mění i rušnou křižovatku v Měcholupech
V Dolních Měcholupech začala stavba průmyslového parku Panattoni Business Park Prague I. Na místě bývalého Kovošrotu vzniknou haly o desítkách tisíc metrů čtverečních.
Začátkem června byl na stavbě vztyčen první sloup první haly. V první fázi vzniknou tři haly o celkové podlahové ploše zhruba 44 800 metrů čtverečních. Celé řešené území má téměř 140 tisíc metrů čtverečních.
Projekt počítá s technologiemi, které mají snížit provozní spotřebu a emise. V areálu mají být tepelná čerpadla, fotovoltaika na střeše budovy i dobíjecí stanice pro elektromobily. První budova zároveň cílí na certifikaci BREEAM New Construction na úrovni Outstanding.
Výstavba navazuje na rozsáhlou přípravu území, které desítky let sloužilo ke sběru, třídění a recyklaci kovového odpadu. Součástí prací byly demolice původních objektů i úprava areálu pro další rozvoj. Materiál z demolic, který je ekologicky nezávadný, má být recyklován a znovu využit přímo na stavbě.
Bývala jednou z nejslavnějších továren. Ve své hvězdné éře zaměstnávala více než 20 tisíc lidí. Dnes je areál kladenské Poldovky jedním z největších a také nejatraktivnějších brownfieldů v Čechách. Tisíce metrů čtverečních se proto začínají sanovat a měnit. Působí tu hned několik subjektů.
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Bývala jednou z nejslavnějších továren. Ve své hvězdné éře zaměstnávala více než 20 tisíc lidí. Dnes je areál kladenské Poldovky jedním z největších a také nejatraktivnějších brownfieldů v Čechách. Tisíce metrů čtverečních se proto začínají sanovat a měnit. Působí tu hned několik subjektů.
Dolní Měcholupy čeká velká proměna
„V Dolních Měcholupech nejde jen o výstavbu nové haly, ale o celkovou proměnu lokality, která byla dlouhá léta zatížena průmyslovou minulostí. Dokončení demoličních prací je u každého brownfieldu významným milníkem,“ říká Jan Andrejco z Panattoni.
Přibližně čtvrtina území má připadnout na zelené plochy. Developer počítá také s cyklostezkou, která povede areálem, a s napojením na městskou hromadnou dopravu. Součástí příprav byla i úprava světelně řízené křižovatky ulic Černokostelecká a Průmyslová za necelých 15 milionů korun.
Dokončení první budovy je plánováno na únor 2027. Druhá fáze by měla následovat v roce 2029.
Kladno-jih se dále rozšiřuje. Společnost Hanon Systems, která působí v oblasti automotive, si do užívání převzala novou halu o výměře 21 tisíc metrů čtverečních. V rámci projektu, jenž je výsledkem spolupráce developerské společnosti Panattoni a investiční skupiny Accolade, se také dokončuje rekonstrukce stávajících budov nájemce o rozloze 16 tisíc metrů čtverečních.
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Kladno-jih se dále rozšiřuje. Společnost Hanon Systems, která působí v oblasti automotive, si do užívání převzala novou halu o výměře 21 tisíc metrů čtverečních. V rámci projektu, jenž je výsledkem spolupráce developerské společnosti Panattoni a investiční skupiny Accolade, se také dokončuje rekonstrukce stávajících budov nájemce o rozloze 16 tisíc metrů čtverečních.
Investiční skupina Accolade kupuje od německého developera Garbe Industrial Real Estate průmyslový areál Garbe Parku u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Informoval o tom server Seznam Zprávy, podle které hodnota jednoho z největších průmyslových parků v Česku přesahuje 2,5 miliardy korun. Obchod patří k největším letošním transakcím na českém trhu průmyslových nemovitostí.
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