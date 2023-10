REPORTÁŽ: Kladenská Poldovka vstává z popela. Sloužit bude průmyslu, možná i kultuře

Bývala jednou z nejslavnějších továren. Ve své hvězdné éře zaměstnávala více než 20 tisíc lidí. Dnes je areál kladenské Poldovky jedním z největších a také nejatraktivnějších brownfieldů v Čechách. Tisíce metrů čtverečních se proto začínají sanovat a měnit. Působí tu hned několik subjektů.

Historie kladenské Poldovky se začala psát před více než 120 lety. Velmi rychle se stala špičkou ve svém oboru. Ocel se z ní vyvážila nejenom do zemí Rakouska Uherska, ale i do zahraničí.

Podnik se navíc stal průkopníkem ve svém oboru. V roce 1910 začala Poldi jako jedna z prvních vyrábět nerezavou ocel a o 12 let později si nechala patentovat žáruvzdornou ocel. Ještě v roce 1989 byla Poldovka chloubou Středočeského kraje a zaměstnávala více než 20 tisíc lidí.

V roce 1992 se Poldi přeměnila na akciovou společnost a vláda se ji rozhodla rychle zprivatizovat. Novým dvoutřetinovým vlastníkem Poldi Kladno se stala firma Bohemia Art podnikatele Vladimíra Stehlíka. Přechod ke kapitalismu se nepodařil.

Areál čeká revitalizace

Poldi se nedokázala na trhu prosadit a její dceřiné společnosti končily v konkursu. Od té doby areál v podstatě jen chátral. Jeden z největších tuzemských brownfieldů, zdá se, konečně v posledních letech postupně ožívá. Záměr revitalizovat tento brownfield, který tvoří třetinu Kladna, oznámilo hned několik subjektů.

Jedním z nich je i developer průmyslových hal a areálů Panattoni. „Pozemky jsme získali vyčištěné od všeho, co bylo nad zemí. Části, které nebyly kontaminované, se rozdrtily a využily na srovnání pozemku,“ přibližuje Jan Andrejco, regionální ředitel pro rozvoj společnosti Panattoni.

Na pozemku, který průmyslový developer získal od FER Consult, má vzniknout moderní industriální centrum. Územní rozhodnutí má, stavební povolení by měl developer Panattoni získat do měsíce. A podle předpokladů by výstavba mohla být hotová už v druhém kvartále roku 2025.

