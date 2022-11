Vila v Dubaji za čtyři miliony korun? Dobrá cena. Jenže on je to měsíční nájem

V Dubaji padl nový rekord na trhu s nájemním bydlení. Vila situovaná na největším uměle vytvořeném souostroví na světě Palm Jumeirah, které má tvar palmy, se pronajala na půl roku za v přepočtu 25 milionů korun. Nedávno v emirátu padly také prodejní rekordy - nejdražší pozemek i nejdražší nemovitost.

Vila na Palm Jumeirah byla pronajata na šest měsíců za čtyři miliony dirhamů (25,6 milionu korun). Jako první o tom informoval server National News. Vila na palmovém ostrově tak o celých 500 tisíc dirhamů za rok překonala dosavadní nájemní rekord, který držela vila v dubajské čtvrti Emirates Hills. Za ní nájemce platil 7,5 milionu dirhamů ročně.

Činže v Dubaji letos rostly po celém městě. Dubaj se totiž stala bezpečným přístavem v čase pandemie. Emirát na rozdíl od zemí se striktními covidovými omezeními přijímal davy slunce chtivých turistů z celého světa. Letos mezi nimi převažují Rusové, kteří prchají před Putinovou válkou na Ukrajině. Podle dat společnosti CBRE vzrostla letos průměrná cena pronájmu vily v Dubaji o čtvrtinu (25,7 procenta).

„Domy, které v současné době přicházejí na trh, mají výrazně vyšší standard, než co obvykle vidíme v Dubaji,“ řekl National News Liam Ure ze společnosti LuxuryProperty.com, který pronájem vily na Palm Jumeirah zprostředkoval. Detaily, jako je velikost, přesné umístění či identita nájemců, zůstaly tajné. „Jde o sídla zařízená na míru nájemci, v jejichž interiérech jsou použity luxusní materiály z celého světa a apartementy oplývají designem od renomovaných značek a architektů,” dodal Ure.

Běžný nájem? 150 tisíc měsíčně

V říjnu byla průměrná nabídková cena za pronájem vily v Dubaj City 273,7 tisíce dirhamů (1,75 milionu korun) za rok, uvedla CBRE. Nejdražším místem co se týče nájmu je dubajská čtvrť Al Barari, kde průměrné roční nájemné dosahuje 956,2 tisíce dirhamů.

Podle poradenské společnosti Asteco vzrostlo meziročně nájemné vil na Palm Jumeirah dokonce o 32 procent. Podle údajů CBRE tam průměrné nájemné v říjnu dosáhlo 954,4 tisíce dirhamů. To představuje meziměsíční nárůst o 3,1 procenta.

Cenové rekordy v Dubaji padají na všech frontách nemovitostního trhu. Minulý měsíc byla dubajským katastrálním úřadem evidována smlouva na koupi pozemku v ceně 600 milionů dirhamů (3,85 miliardy korun). Několik týdnů předtím zase padl rekord u koupi vily. Dosud nejdráže prodanou nemovitostí se stala vila situovaná taktéž na Palm Jumeirah s cenovkou 302 milionů dirhamů (1,92 miliardy korun).

