Rusové nakupují v Dubaji nemovitosti jako šílení, už jim ale začíná docházet dech

Rusové jsou v Dubaji největší zahraniční kupci nemovitostí. Ve třetím letošním čtvrtletí v počtu realizovaných nákupů předběhli Indy. Podle dubajských makléřů se ale zájem Rusů o tamní reality začíná vyčerpávat. Naproti tomu sílí zájem Francouzů a Němců.

Reklama

Dubajský realitní boom v posledních dvou letech láká mezinárodní kupce, kteří hledají prázdninovou nemovitost či prostě jen dům ci byt na investici. Společnost Betterhomes se sídlem v Dubaji koncem října zveřejnila čtvrtletní zprávu o stavu tamního trhu nemovitostí, z níž vyplynulo, že ruští občané byli co do počtu uskutečněných nákupů nejpočetnější národnostní skupinou, následováni jsou Brity. Podle ředitele Betterhomes Richarda Wainda je důvod zřejmý. Válka na Ukrajině a ruská mobilizace postrčila Rusy k investicím v Emirátech. Navíc kvůli západním sankcím jim moc jiných možností ani nezbývá.

Útěk před mobilizací

Podle dalších makléřů ale Rusům po tři čtvrtě roce bujarých nákupů začíná docházet dech. Naproti tomu přibývá kupců z Evropy. „Především jde o Francouze a Němce,“ řekl deníku Arabian Business Sean McCauley, šéf dubajské Devmark Group.

Navzdory rychlému růstu cen dubajských nemovitostí v posledních více než dvou letech, řada odborníků tvrdí, že se zatím nejedná o nafukující se bublinu. Poslední údaje z července hovoří o 10procentním meziročním růstu cen, což jsou čísla, o kterých si většina světa, kterému hrozí pokles cen nemovitostí, může nechat jen zdát.

Dubaj, Gruzie nebo Albánie. Kde ještě výhodně koupíte nemovitost Money Zájem Čechů o nákup zahraničních nemovitostí neopadá, ba naopak. Roste. Podle realitních kanceláří vzrostl objem nákupů starších i nových apartmánů či domů meziročně asi o 20 až 25 procent. K oblíbeným destinacím patří především Španělsko, Chorvatsko či Dubaj, ale například i Albánie. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Růst cen nemovitostí se v Dubaji hned tak nezastaví

Dubajský realitní sektor je stále na vzestupu po koronavirovém útlumu. Celý rok 2022 dosahoval nepřetržitých rekordů. Minulý čtvrtek trh zaznamenal realitní transakce ve výši 2,7 miliardy dirhamů (18,5 miliardy korun), což je nový denní rekord objemu obchodů.

Reklama

Trh je stále žhavý a někteří poukazují na další růst cen díky blížícímu se mistrovství světa ve fotbale, jehož závěrečný turnaj se uskuteční v Kataru. „Podle mého názoru v současnosti neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že v Dubaji dochází k bublině,“ řekl Morgan Owen, výkonný ředitel realitní firmy Provident Estate, deníku Arabian Business.

Další realitní rekord v Dubaji. Indický magnát koupil letovisko za čtyři miliardy Reality Jen pár týdnů vydržel rekord stále přitažlivého realitního trhu v Dubaji. Druhý nejbohatší Ind a desátý na světě Mukesh Ambani koupil za 163 milionů dolarů (asi 4,1 miliardy korun) obří vilu na tamním umělém ostrově Palm Džumeira. Předchozí rekord z letošního léta překonal téměř dvojnásobně, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Na Bělehrad! Rusové našli i v protiruské Evropě útočiště, do Srbska jich přišlo sto tisíc Politika Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu mnoho Rusů opustilo svůj domov a hledalo útočiště ve světě. Míst, kde by je ve velké míře protikremelsky naladěný svět přijal, není zase tak mnoho. Ti movitější ve velkém zamířili do Dubaje, mnozí další našli konečně nové působiště i v Evropě. Do srbského Bělehradu s 1,4 miliony obyvatel jich po únorovém začátku invaze až dosud zavítalo na sto tisíc – a mnozí z nich se nyní rozhodli v Srbsku zůstat a shánějí trvalé bydliště a práci, napsal server Bloomberg. duk Přečíst článek