Co se děje v Bílém domě? Trump vyhodil architekta megasálu a náklady letí vzhůru
Donald Trump přeskupil tým u svého dosud nejambicióznějšího stavebního projektu v Bílém domě – obřího tanečního sálu, jehož cena se vyšplhala až na 350 milionů dolarů. Výměna hlavního architekta, nejasnosti kolem financování i zapojení velkých donorů z byznysu znovu otevírají otázku, nakolik Trump mísí soukromé zájmy s veřejnou funkcí.
Prezident Donald Trump pověřil vedením projektu nového tanečního sálu v Bílém domě architektonickou kancelář Shalom Baranes Associates, píše server Bloomberg. Jde o renomovaný washingtonský ateliér, který stojí za řadou významných rekonstrukcí federálních budov i historických památek v hlavním městě USA. Dosavadní vedoucí projektu James McCrery, jenž patří mezi zastánce tradičního neoklasicistního stylu, zůstává pouze v konzultační roli.
Oficiální vysvětlení změny architektů Bílý dům neposkytl. Podle zdrojů The Washington Post však mezi McCrerym a prezidentem vznikly spory o rozsah a tempo projektu. McCreryho menší firma údajně nedokázala držet krok s ambiciózními termíny a požadavky, které Trump v posledních měsících narůstal.
Tančírna větší než hlavní budova Bílého domu
Demolice původního východního křídla, kde dříve sídlila kancelář první dámy, začala už v říjnu. Na jeho místě má vzniknout nový reprezentační sál o rozloze více než osm tisíc metrů čtverečních tedy prostor výrazně větší než samotný Bílý dům, jehož plocha čítá zhruba pět tisíc metrů čtverečních.
Taneční sál má pojmout až tisíc hostů, což odpovídá kapacitě velkých konferenčních center. Trump opakovaně tvrdil, že Bílý dům dlouhodobě postrádá adekvátní prostory pro pořádání velkých společenských akcí, státních návštěv či prezidentských setkání.
Projekt realizuje stavební gigant Clark Construction Group, který v posledních letech dominoval infrastrukturním kontraktům ve Washingtonu a mimo jiné vedl rozsáhlou renovaci Kennedyho centra.
Cena roste, dárci přibývají
Odhadované náklady na projekt se během příprav zvýšily z původních 200 milionů dolarů až na současných 350 milionů. Bílý dům uvedl, že Trump sám projekt finančně podporuje, avšak neuvedl výši ani formu jeho příspěvku. Vedle prezidenta se na financování podílejí i soukromí dárci, a to včetně významných hráčů amerického byznysu: miliardář Steve Schwarzman, Amazon nebo Conbaise.
Právě tato jména vyvolávají mezi etickými experty i částí politické opozice obavy z možného střetu zájmů. Trump je dlouhodobě kritizován za prolínání soukromých aktivit s výkonem úřadu a nový projekt tyto debaty znovu přiživuje.
Plán na taneční sál prezident poprvé představil v létě. Tvrdil přitom, že stavba „nezasáhne do současné budovy“ a bude plně respektovat stávající architektonický styl, který je považován za klíčový symbol federální moci. Kritici však upozorňují na to, že rozsah projektu je bezprecedentní a zásah do areálu může změnit způsob, jakým je Bílý dům historicky i vizuálně vnímán.
Projekt musí projít ještě řadou povolovacích procesů. Podle Willa Scharfa, poradce Bílého domu a předsedy Národní komise pro plánování kapitálu, má administrativa předložit finální plány ještě tento měsíc.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.