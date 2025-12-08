Nový magazín právě vychází!

Co se děje v Bílém domě? Trump vyhodil architekta megasálu a náklady letí vzhůru

Bílý dům
iStock
Petra Nehasilová

Donald Trump přeskupil tým u svého dosud nejambicióznějšího stavebního projektu v Bílém domě – obřího tanečního sálu, jehož cena se vyšplhala až na 350 milionů dolarů. Výměna hlavního architekta, nejasnosti kolem financování i zapojení velkých donorů z byznysu znovu otevírají otázku, nakolik Trump mísí soukromé zájmy s veřejnou funkcí.

Prezident Donald Trump pověřil vedením projektu nového tanečního sálu v Bílém domě architektonickou kancelář Shalom Baranes Associates, píše server Bloomberg. Jde o renomovaný washingtonský ateliér, který stojí za řadou významných rekonstrukcí federálních budov i historických památek v hlavním městě USA. Dosavadní vedoucí projektu James McCrery, jenž patří mezi zastánce tradičního neoklasicistního stylu, zůstává pouze v konzultační roli.

Oficiální vysvětlení změny architektů Bílý dům neposkytl. Podle zdrojů The Washington Post však mezi McCrerym a prezidentem vznikly spory o rozsah a tempo projektu. McCreryho menší firma údajně nedokázala držet krok s ambiciózními termíny a požadavky, které Trump v posledních měsících narůstal.

Tančírna větší než hlavní budova Bílého domu

Demolice původního východního křídla, kde dříve sídlila kancelář první dámy, začala už v říjnu. Na jeho místě má vzniknout nový reprezentační sál o rozloze více než osm tisíc metrů čtverečních tedy prostor výrazně větší než samotný Bílý dům, jehož plocha čítá zhruba pět tisíc metrů čtverečních.

Taneční sál má pojmout až tisíc hostů, což odpovídá kapacitě velkých konferenčních center. Trump opakovaně tvrdil, že Bílý dům dlouhodobě postrádá adekvátní prostory pro pořádání velkých společenských akcí, státních návštěv či prezidentských setkání.

Projekt realizuje stavební gigant Clark Construction Group, který v posledních letech dominoval infrastrukturním kontraktům ve Washingtonu a mimo jiné vedl rozsáhlou renovaci Kennedyho centra.

Petra Nehasilová

Cena roste, dárci přibývají

Odhadované náklady na projekt se během příprav zvýšily z původních 200 milionů dolarů až na současných 350 milionů. Bílý dům uvedl, že Trump sám projekt finančně podporuje, avšak neuvedl výši ani formu jeho příspěvku. Vedle prezidenta se na financování podílejí i soukromí dárci, a to včetně významných hráčů amerického byznysu: miliardář Steve Schwarzman, Amazon nebo Conbaise.

Právě tato jména vyvolávají mezi etickými experty i částí politické opozice obavy z možného střetu zájmů. Trump je dlouhodobě kritizován za prolínání soukromých aktivit s výkonem úřadu a nový projekt tyto debaty znovu přiživuje.

Petra Nehasilová

Plán na taneční sál prezident poprvé představil v létě. Tvrdil přitom, že stavba „nezasáhne do současné budovy“ a bude plně respektovat stávající architektonický styl, který je považován za klíčový symbol federální moci. Kritici však upozorňují na to, že rozsah projektu je bezprecedentní a zásah do areálu může změnit způsob, jakým je Bílý dům historicky i vizuálně vnímán.

Projekt musí projít ještě řadou povolovacích procesů. Podle Willa Scharfa, poradce Bílého domu a předsedy Národní komise pro plánování kapitálu, má administrativa předložit finální plány ještě tento měsíc.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Takhle vypadá dům budoucnosti na českém venkově. Spoří energii a splývá s přírodou

Rodinný dům u Kolína navrhli architekti Vít Svoboda a Pavel Nový ze studia 0,5 Studio
Užito se svolením Petera Fabo
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dům u Kolína zaujme na první pohled: černá „stodola“ s panoramatickým oknem nabízí moderní a úsporné bydlení přímo v krajině.

Rodinný dům Kolín od studia 0,5 Studio je elegantní, střídmá novostavba, která svou jednoduchou formou přirozeně zapadá do krajiny na pomezí pole a dubového lesa. Architekti vyšli z požadavku investora na maximální propojení domu s okolní přírodou a vytvořili moderní interpretaci archetypu rodinného domu se stodolou. „Naším cílem bylo vytvořit dům, který nebude dominovat krajině, ale stane se její součástí. Prostá forma a práce s kontrasty nám umožnily navázat na tradiční stavby v okolí, a přitom nabídnout moderní komfort,“ doplňují architekti Vít Svoboda a Pavel Nový ze 0,5 Studio.

Dominantním prvkem stavby je výrazná hmotová kompozice a ikonická „odříznutá“ vyhlídka, pás panoramatických oken v horním patře, který otevírá daleké výhledy do krajiny. „Horní patro jsme pojali jako vyhlídku do krajiny. Panoramatické prosklení otevírá dům směrem k horizontu a přináší do interiéru maximum světla,“ říká tým architektů.

Zatímco hlavní obytná část působí vertikálně a monumentálně, přístřešek a navazující stodola tvoří horizontální, účelný doplněk a odkazují k tradičnímu hospodářskému stavitelství. „Stodola doplňuje obytnou část podobně, jako tomu bývalo na tradičních venkovských usedlostech. Vytváří praktické zázemí a zároveň propojuje dům s historickým kontextem místa,“ doplňuje studio.

Petra Nehasilová

Dispozice a materiály

Přízemí nabízí otevřený obytný prostor s kuchyní, pracovnou a zázemím. V horním patře se nacházejí dětské pokoje, ložnice, koupelna a samostatné WC. Přístřešek funguje jako chráněné venkovní posezení, stodola pak jako parkovací i tvůrčí prostor.

Exteriér je obložen černými horizontálně kladenými prkny, která podtrhují liniový charakter krajiny a vytvářejí silný kontrast ke světlému interiéru. „Materiálové řešení je záměrně střídmé. V exteriéru dominuje černě mořené dřevo, které nechává vyniknout světle laděný interiér. Díky tomu je atmosféra domu klidná a přirozená,“ popisuje studio.

Interiér díky velkým oknům plynule komunikuje se zahradou i okolním biotopem a vytváří harmonické prostředí respektující charakter pozemku i potřeby rodiny.

Technické řešení a energetika

Dům využívá energetický koncept s tepelným čerpadlem země–voda, podlahovým vytápěním a trojskly s vysokými izolačními parametry. „Navrhli jsme řešení, které je dlouhodobě udržitelné. Tepelné čerpadlo a kvalitní izolace výrazně snižují provozní náklady domu,“ dodává studio.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

