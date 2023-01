Podcast: Nárokovat si vlastnické bydlení je stejné jako si nárokovat Ferrari, říká ekonom

Spadnou letos hypoteční sazby? Vrátí se ještě někdy k úrovni pod dvěma procenty? Nejenom o tom, ale i o dalších výzvách realitního trhu v roce 2023 jsme si povídali v prvním letošním podcastu Realitní Club s ekonomem Lukášem Kovandou. Nový díl podcastového seriálu byznysového serveru newstream.cz vyjde v úterý.

Reklama

K výraznému zlevnění hypoték letos nedojde, i když jistou korekci sazeb směrem dolů lze očekávat. „Návrat k úrovni pod dvě procenta jako v roce 2016 nebo v době pandemického nemovitostního šílenství očekávat nelze,“ míní ekonom Lukáš Kovada.

Toužebné čekání na návrat levných hypoték. Realitní trh zamrznul a jeho oživení se zatím odkládá Reality Hlavním mottem realitního trhu bude v příštím roce především vyčkávání, a to především na snížení úrokových sazeb ČNB. Pak by měly začít zlevňovat hypotéky a mohlo by začít oživení nemovitostního trhu, míní experti oslovení redakcí newstream.cz. Petra Jansová Přečíst článek

Dostupnost nemovitostí bude tím pádem stále horší a nájemní bydlení se stane jednoznačně trendem. Česko se tak bude v tomto ohledu přibližovat Západu.

Každý nemůže bydlet ve vlastním

„Není to žádná tragédie. Nelze totiž na tento trend pohlížet jako na snižování životní úrovně. Každý nemůže bydlet ve vlastním, tedy pokud chce bydlet ve městě s vyvinutou infrastrukturou. To bylo stejné jako si nárokovat červené Ferrari,“ dodává Kovanda.

Jiří Pácal: Byty se na konci 90. let pronajímaly mnohem dráž než dnes Reality V Česku se nemovitosti příliš neprodávají, rodinný dům jednou za padesát let, byt jednou za třicet let, říká v dalším díle podcastu Realitní Club Jiří Pácal, ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Petra Jansová Přečíst článek

Reklama

A dojde pod tlakem okolností ke změně postoje Čechů k vlastnickému bydlení? „Češi trpí určitým fetišem vlastnického bydlení, v němž spatřují statusový symbol, tento pohled bude muset mladá generace přehodnit,“ říká Kovanda.

Další díl podcastu Realitní Club, tentokrát s ekonomem Lukášem Kovandou, si můžete poslechnout již zítra.

To nejlepší z podcastů: Dušan Kunovský, David Černý, urbanista Ondřej Boháč a další Reality Ceny bydlení byly v našich podcastech Realitního Clubu častým tématem. „Hodně věcí se mění. Možná nás čeká nejhlubší ekonomický propad od vzniku České republiky,“ říká Dušan Kunovský, majitel největšího developera v zemi, společnosti Central Group. Kombinace růstu cen a energetické krize je podle něj zcela bezprecedentní. nst Přečíst článek

Každý by měl investovat do nemovitostí, říká Streblov z Penty Reality Investice do nemovitostí vždy byly a budou těmi nejlepšími. A platí to i v současné době, říká šéf komerční výstavby skupiny Penta Pavel Streblov. nst Přečíst článek