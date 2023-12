New York je stokrát větší nemovitostní trh než celé Česko, říká Martin Mucha. Přesto tu tvoří unikátní systém

Od roku 2012 působil Martin Mucha na newyorském nemovitostním trhu, zejména na Manhattanu. A to ve velmi prestižním postavení. „Měl jsem na starosti nákup a prodej velkých budov, mrakodrapů. Některé projekty byly také ve Washingtonu D.C. Měli jsme pod správou několik miliard dolarů, a k tomu deset až patnáct tisíc bytů,“ říká muž, který nyní stojí u zrodu úplně nové platformy pro obchodování s nemovitostmi v Česku.

Nový projekt se jmenuje Igluu a po dvou letech vývoje jde nyní na trh. Má ambici zcela změnit způsob obchodování s nemovitostmi v Česku. A vlastně v celé Evropě. Má to být technologicky unikátní platforma, postavená na základě zkušeností z amerického trhu. Na projektu spolupracuje Mucha s ČSOB.

Mucha je jedinečným úkazem na českém trhu. Má za sebou neuvěřitelný příběh. „Věřte, nevěřte, měl jsem mimo jiné na starosti rozvoj jižního Bronxu,“ říká úspěšný Čech v podcastu Realitní Club. „Tam mě poslali jako nejmladšího člena týmu. Dnes tam stojí několik velkých mrakodrapů, několik tisíc nových bytů.“

Ještě předtím, než začal dělat ve Spojených státech velký byznys, dva roky strávil na studiích v Asii. V Číně, v Indii i v dalších tamních zemích. „Čína je velice byznysově nastavená. Je to sice země jedné strany, ale nedívá se na projekty z pohledu volebních období, ale z pohledu generací. „Když má vzniknout nějaký projekt, netrvá to jako v Česku dvacet let. Například ze Šanghaje se stalo ultramoderní město. Plné mrakodrapů s výškou přes 400 metrů. „Autem se dostanete z centra na letiště zhruba za hodinku. Vlakem za šest až osm minut.“ Městské vlaky tam jezdí na magnetickém polštáři.

Čína nejdříve hodně kopírovala Singapur. Rozhodli se nedříve vybudovat „silné pobřeží“, a potom směřovat investice do vnitrozemí. „Zatímco v Evropě se na jeden technologicky nový přístroj dlouho čeká, tam jich mají třeba dvacet.“ Před deseti lety tam byl problém nedostatek vzdělaných lidí, ne technologií. „I to se teď začíná měnit. Státní aparát sleduje schopné lidi v cizině a snaží se je dostat zpátky systémem pobídek. A Číňané se vracejí.“

Po asijské zkušenosti se dostal do Spojených států. Jak se mu to povedlo? „Úplně náhodou,“ přiznává. Přes známého se dostal na stáž do Spojených států. A protože ukázal kvality, dostal nabídku stát se projektovým manažerem na nákup jednoho z mrakodrapů. „Proč chcete zrovna mě, na trhu je tady v realitách milion lidí, říkal jsem. Ale oni řekli, že chtějí právě mě.“

Americký trh se podle něj s Evropským těžko srovnává. Na jednu stranu je prostě obrovský a dají se na něm dělat „velké“ věci. Je celistvý, všichni se tam cítí být Američany. Ne jako v Evropě, kde se lidé cítí být Francouzi, Němci nebo třeba Čechy. A co vypichuje, je nastavení myšlení lidí. „Panuje tam mentalita, že věci prostě jdou udělat. Nebojí se jim jít naproti, nebojí se udělat chybu,“ vysvětluje. Když se někdo snažil, ale nepovedlo se mu to, není to bráno jako selhání. Lidé tam za sebe berou osobní odpovědnost. Kdo se o mě postará? Já. Selhat v podnikání, pokud člověk nejedná nefér, se tam nebere jako reputační průšvih.

Evropa je podle něj také mnohem více byrokratická. Například je tady dáván velký důraz na ochranu osobnosti, pravidla GDPR. To v Americe není. „Tam vás může spamovat kdokoliv. Můžete oslovit statisíce lidí a vytvořit velký byznys. Což v Evropě nejde.“ Pro začátek byznysu jsou Spojené státy podle Muchy mnohem lépe nastavené. A souvisí to právě i s mentalitou lidí. „Spousta věcí tam jde dělat na podání ruky.“

Mucha působí ve Spojených státech dodnes. S jednou výjimkou. A tou je právě projekt Igluu. Dostal nabídku na jeho vytvoření, ale podle svých slov mu tato „lokální výzva“ nejdříve nepřipadala atraktivní. O ČSOB si nejdříve myslel, že je to nějaká malá místní banka. Vždyť hodnota veškerých nemovitostí v Česku podle něj nedosahuje ani jednoho procenta hodnoty nemovitostního trhu New Yorku. Nakonec si zjistil víc informací a výzvu přijal. Ve spolupráci s ČSOB nyní tvoří nový, unikátní a inteligentní systém obchodování s bydlením.

Jde o platformu, která má dodat realitním makléřům nejlepší data, propojit je s klienty, využít všechny dostupné informace o bytech, domech či pozemcích. Ambicí je posunout byznys s realitami v Česku na novou úroveň. Každá realitní kancelář má již nyní obří data o svých klientech. Projekt Igluu má ambici vytvořit jednotnou platformu pro všechny. „Realitní kanceláře dvacet let budovaly informační systémy o nemovitostech či klientech. Za dva nebo tři roky budou všichni na naší platformě,“ říká Mucha.

Jak celá věc funguje? Malý tým kolem Igluu vytváří na základě zkušeností z amerického trhu a dat tuzemské banky nové technologické řešení. Platforma spolupracuje s katastrem nemovitostí, využívá český systém bankovní identity. „Na projektu jsme pracovali dva roky, teď ho spouštíme. Jako Igluu působíme přes třicet let ve Spojených státech a v Kanadě,“ říká Mucha. Ve Spojených státech systém využívá 55 tisíc makléřů, v Kanadě 75 tisíc.

Podle Muchy bylo potřeba vyladit pro účely počítačového zpracování specifika českého trhu s nemovitostmi, aby počítačové programy byly schopné pochopit, oč jde. Každý trh je totiž jiný. Například stanovení dispozice bytu jako 2+kk neznají nikde jinde. Igluu má přitom ambici jít se svým řešením i za hranice Česka. Ideálem je stanovit jednotné poměřování nemovitostí napříč celou Evropou. Včetně služby komplexní správy nemovitostí.

Poslechněte si aktuální díl podcastu Realitní Club, jehož hostem byl Martin Mucha z Igloo. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream je na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.