Stát spouští nový program na podporu nájemního bydlení. Na začátku rozdělí 800 milionů korun

Nový program na podporu nájemního bydlení spouští Státní fond podpory investic (SFPI). Na dotacích a úvěrech by z něj měl rozdělit 800 milionů korun. Vzniknout by mohlo kolem 300 nájemních bytů, a to hlavně obecních.

Reklama

Úřad ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) připravuje také návrh zákona o podpoře bydlení. Vláda by normu měla podle legislativního plánu dostat do října.

Dalibor Martínek: Bod zlomu. Velcí developeři udělali, co nikdo nečekal. Začali zlevňovat, ale snaží se to maskovat Názory Byty a domy v Česku zlevňují už víc než rok. Všude se o tom píše. Ale pozor, velcí developeři se dosud tvářili, že se jich tento vývoj netýká. Že jde jen o nějaké staré byty někde na okraji měst nebo v divočině. Neustále dokola nám klíčoví stavitelé omílali písničku, že nové bydlení prostě musí zdražovat, drahé materiály, dlouhé povolovací řízení a tak dále. Oblíbené pohádky developerů. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Za 800 milionů korun může vzniknout asi 300 nájemních bytů. Situaci to podstatně nezlepší, je to ale jeden z prvních kroků podpory,” uvedl Bartoš.

O půl miliardy mohou žádat radnice, o 300 milionů pak spolky i soukromí investoři. Peníze mohou využít na novou výstavbu i rekonstrukce. Vzniklé byty se budou pronajímat za cenu, která je v daném místě obvyklá, a to nejméně po 20 let.

Obrat k nájemnímu bydlení. Velcí developeři hledají odbyt a nabízejí městu výstavbu levných bytů Reality Na jedné straně nálepka luxusního bydlení v atraktivních lokalitách, na druhé levné nájemní byty pro město. Top hráči na pražském rezidenčním trhu se snaží dohnat skomírající prodeje výstavbou obecních bytů. Dostupné bydlení chystá po Finepu také Sekyra Group, zapojit se chce i Central Group. Denisa Holajová Přečíst článek

Podpora se nově bude podle ministra skládat z dotace a úvěru. Kombinace se nastaví podle situace v daném místě. „Poměr dotační a úvěrové části se liší podle toho, jaká bude dlouhodobá ziskovost provozu. Pokud bude vysoká - například v Praze, kde cokoliv postavíte, okamžitě vydělává, tak dotační složka bude významně nižší,” objasnil Bartoš. Dotace má podle něj nájemní bydlení rozpohybovat a přispět ke vzniku bytů.

Bartoš míní, že kombinace dotací a úvěru podporu lépe zacílí. Část z půjčených peněz se pak vrátí, znovu se využijí na další výstavbu, dodal ministr.

Vychází nové číslo exkluzivního magazínu Realitní Club s Evou Le Peutrec a Josefem Pleskotem Reality Podstatou luxusu je pro mě kvalitní prostor, a ten se dá ovlivnit architektonickými prostředky, proporcemi, světlem, barevností, vnesenou náladou, pečlivostí provedení… A až na posledním místě drahými materiály a komponenty, říká architekt Josef Pleskot, který by se nyní s novým prezidentem republiky měl podílet na rozvoji areálu Pražského hradu. Exkluzivně se o své myšlenky podělil s newstream.cz, rozhovor s guru české architektury přinášíme v novém čísle prestižního magazínu Realitní Club, který právě vydáváme. Dalibor Martínek Přečíst článek

Do roku 2025 by měl SFPI na výstavbu bytů poskytnout tři miliardy korun. Ministerstvo jedná v EU o dalších dotacích až osm miliard korun z Národního plánu obnovy.

Výstavbu bytů mají podle Bartoše usnadnit změny stavebního zákona, který by měl v květnu projednávat Senát. Vzniká také zákon o podpoře bydlení, nyní předlohu posuzují jednotlivé odbory ministerstev pro místní rozvoj a práce. V květnu by ji mohly dostat ostatní resorty. Podle legislativního plánu by vláda měla návrh dostat v říjnu a zákon by měl začít platit od roku 2025.

Vláda v programovém prohlášení slibuje, že v prvních dvou letech svého volebního období připraví zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím "soubor volitelných nástrojů" k řešení bytové situace. Nastavit by měl pravidla financování. Kabinet píše v programu o tom, že nachystá "finanční nástroje" na výstavbu nájemních bytů. "Na konci volebního období by se tak mohlo stavět až 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí vláda v prohlášení.