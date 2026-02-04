Nový magazín právě vychází!

Slovenský developer postaví na pražském Žižkově tisícovku bytů

Cresco na nákladovém nádraží Žižkov postaví přes 1100 bytů za 11,5 miliardy korun
Cresco Real Estate, užito se svolením
Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.

Developerská skupina Cresco Real Estate postaví ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze více než 1100 bytů za 11,5 miliardy korun. První ze dvou etap projektu s názvem Yards Žižkov s přibližně 520 byty se začne stavět v prvním čtvrtletí letošního roku. Zástupci společnosti Cresco Real Estate to uvedli na dnešní tiskové konferenci.

Investice do první etapy výstavby by měla podle dřívějších informací činit téměř pět miliard korun. Cresco s Wood & Company dříve převzaly první etapu projektu od developerské společnosti Finep.

Byty budou o dispozicích od 1+kk do 5+kk a o rozloze od 20 do 158 metrů čtverečních. Současně s bytovými domy vznikne také mateřská škola, nová autobusová zastávka a promění se veřejné prostranství. Na podobě rozvoje území obě společnosti spolupracují s městskou částí Praha 3.

Byty od 4,5 milionu korun

„Projekt Yards Žižkov je jedním z prvních, které se v rámci tohoto brownfieldu začnou stavět. Pro nás jako městskou část bylo a je zásadní, aby při výstavbě tisíců nových bytů v této lokalitě byla zajištěna veřejná vybavenost, ať už jde o mateřské a základní školy, zdravotní a sociální péči, parky či veřejnou dopravu. A aby se na tom podíleli také samotní investoři,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN).

Na konkrétním ceníku bytů budou společnosti ještě pracovat. Orientačně se ale byty 1+kk, které zástupci Cresco označují jako investiční, budou prodávat za zhruba 4,5 milionu korun. Větší 2+kk vyjdou přibližně na 8,5 milionu korun a byty 3+kk a větší na zhruba 13,5 milionu korun.

Ján Krnáč, generální ředitel Cresco Real Estate

Architektura s odkazem na industriální minulost

Na urbanistickém a architektonickém návrhu projektu spolupracuje ateliér QARTA Architektura. Projekt navazuje na urbanistickou koncepci Nákladového nádraží Žižkov s důrazem na místní industriální ráz.

„Architektura je ve svých detailech inspirovaná historií lokality a přetvořená v současném pojetí,“ uvedl Jiří Řezák, architekt projektu a zakladatel studia QARTA Architektura.

Klíčový pražský brownfield láká další developery

Nákladové nádraží Žižkov patří spolu se smíchovským nádražím nebo brownfieldem Bubny mezi největší rozvojová území v Praze. Bydlení zde plánují i další developerské skupiny. Například Penta Real Estate koupila od Českých drah pozemky v severní části areálu za 731 milionů korun a plánuje zde výstavbu 530 bytů.

Sekyra Group pak od Českých drah pořídila téměř deset hektarů pozemků za 2,23 miliardy korun a chystá zde čtvrť s až 3000 byty. V okolí už staví také Central Group, a to na pozemcích, kde nebyla potřeba změna územního plánu.

Doporučujeme