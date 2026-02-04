Slovenský developer postaví na pražském Žižkově tisícovku bytů
Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.
Developerská skupina Cresco Real Estate postaví ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze více než 1100 bytů za 11,5 miliardy korun. První ze dvou etap projektu s názvem Yards Žižkov s přibližně 520 byty se začne stavět v prvním čtvrtletí letošního roku. Zástupci společnosti Cresco Real Estate to uvedli na dnešní tiskové konferenci.
Investice do první etapy výstavby by měla podle dřívějších informací činit téměř pět miliard korun. Cresco s Wood & Company dříve převzaly první etapu projektu od developerské společnosti Finep.
Byty budou o dispozicích od 1+kk do 5+kk a o rozloze od 20 do 158 metrů čtverečních. Současně s bytovými domy vznikne také mateřská škola, nová autobusová zastávka a promění se veřejné prostranství. Na podobě rozvoje území obě společnosti spolupracují s městskou částí Praha 3.
Společnost Finep v uplynulém roce otevřela novou lokalitu a dodala na pražský trh přes 1200 nových bytů ve formě osobního, družstevního i nájemního vlastnictví. Svádí tak pomyslný souboj o největšího stavitele bytů v hlavním městě se společností Central Group Dušana Kunovského, která loni dokončila 800 bytů, nicméně prodala jich celkem 1200.
Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů
Byty od 4,5 milionu korun
„Projekt Yards Žižkov je jedním z prvních, které se v rámci tohoto brownfieldu začnou stavět. Pro nás jako městskou část bylo a je zásadní, aby při výstavbě tisíců nových bytů v této lokalitě byla zajištěna veřejná vybavenost, ať už jde o mateřské a základní školy, zdravotní a sociální péči, parky či veřejnou dopravu. A aby se na tom podíleli také samotní investoři,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN).
Na konkrétním ceníku bytů budou společnosti ještě pracovat. Orientačně se ale byty 1+kk, které zástupci Cresco označují jako investiční, budou prodávat za zhruba 4,5 milionu korun. Větší 2+kk vyjdou přibližně na 8,5 milionu korun a byty 3+kk a větší na zhruba 13,5 milionu korun.
Cresco Real Estate je největším rezidenčním developerem na Slovensku. Kromě obytné čtvrti Slnečnice na jižním okraji bratislavské Petržalky, společnost jako vůbec první postavila ve slovenské metropoli rezidenční mrakodrapy. Nyní proměňuje i tvář Prahy. Po Holešovicích má našlápnuto k akvizici dalšího projektu. „Praha vždy bude větším městem a bydlení v ní bude vždy dražší. Každopádně pro obě města platí to, že pořídit si vlastní bydlení bez hypotéky bude takřka nemožné. Nikdo nemá dnes našetřené desítky milionů korun, aby si mohl koupit vlastní bydlení,“ říká výkonný ředitel Cresco Real Estate Ján Krnáč.
Slovenský developer proměnil holešovický brownfield. Další metou je Berlín
Architektura s odkazem na industriální minulost
Na urbanistickém a architektonickém návrhu projektu spolupracuje ateliér QARTA Architektura. Projekt navazuje na urbanistickou koncepci Nákladového nádraží Žižkov s důrazem na místní industriální ráz.
„Architektura je ve svých detailech inspirovaná historií lokality a přetvořená v současném pojetí,“ uvedl Jiří Řezák, architekt projektu a zakladatel studia QARTA Architektura.
Petr Palička patří mezi matadory tuzemského developerského byznysu. Za 17 let svého působení v Penta Real Estate vedl spoustu zajímavých projektů. Na konci loňského roku, ale změnil dres a stal se šéfem realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Co má jako právě na stole? Na jaký projekt se těší a vyroste pod jeho vedením z EP Real Estate další velký pražský developer?
Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard, říká šéf Křetínského realitní divize Petr Palička
Klíčový pražský brownfield láká další developery
Nákladové nádraží Žižkov patří spolu se smíchovským nádražím nebo brownfieldem Bubny mezi největší rozvojová území v Praze. Bydlení zde plánují i další developerské skupiny. Například Penta Real Estate koupila od Českých drah pozemky v severní části areálu za 731 milionů korun a plánuje zde výstavbu 530 bytů.
Sekyra Group pak od Českých drah pořídila téměř deset hektarů pozemků za 2,23 miliardy korun a chystá zde čtvrť s až 3000 byty. V okolí už staví také Central Group, a to na pozemcích, kde nebyla potřeba změna územního plánu.
Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.
Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti
