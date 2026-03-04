Realitní fond Luxent nabral 100 milionů. Nakupuje domy v Praze i regionu
Nový fond Luxent začal rychle budovat realitní portfolio. Od investorů získal přes sto milionů korun a podepsal smlouvy k několika projektům. První investicí je činžovní dům v pražské Sokolské ulici. Další projekty zahrnují výstavbu bytového domu i přeměnu kancelářských budov na byty. Fond chce investorům nabídnout výnos přes 15 procent ročně.
Realitní fond kvalifikovaných investorů Luxent Fund SICAV získal během prvních měsíců fungování kapitál přes 100 milionů korun a začal budovat své portfolio nemovitostí. Investuje především do rezidenčních projektů v Praze i mimo hlavní město. První akvizicí se stal historický činžovní dům v pražské Sokolské ulici.
Fond vznikl na jaře roku 2025 jako součást skupiny Luxent, jejímž základem je realitní kancelář Luxent – Exclusive Properties. Správcem fondu je investiční společnost Amista.
„Za relativně krátkou dobu se nám podařilo postavit solidní základy pro plnohodnotné působení na českém i evropském realitním trhu. Vybudovali jsme tým, nastavili investiční strategii a získali důvěru investorů hned na začátku fungování fondu,“ říká spoluzakladatel fondu Emil Kasarda.
Celkem fond podle Kasardy shromáždil přibližně 140 milionů korun investičního kapitálu a podepsal smlouvy k pěti projektům.
První akvizice v Praze
První dokončenou investicí fondu je historický činžovní dům v Sokolské ulici na Praze 2. Objekt projde kompletní rekonstrukcí a do konce roku 2026 by v něm mělo vzniknout 44 obytných ateliérů.
Luxent zároveň připravuje další projekty v Praze i regionech. Jedním z nich je bytový dům v okrese Benešov, který fond kupuje včetně projektové dokumentace. Stavba by měla začít ve druhé polovině roku 2026 a prodej bytů je plánován na rok 2028.
Další investice míří opět do centra Prahy.
„Po akvizici dvou domů na Novém Městě plánujeme změnu jejich využití z kanceláří zpět na bytové jednotky. Vzniknou menší byty, o které je na trhu silná poptávka,“ říká spoluzakladatel fondu Jiří Kučera.
Podle něj fond počítá s tím, že byty budou prodávány postupně a část z nich by se mohla prodat ještě během rekonstrukce.
Sázka na menší byty
Součástí portfolia má být také luxusní byt v pražských Hodkovičkách, který fond koupí jako hotovou nemovitost bez nutnosti rekonstrukce.
Cílem je rychlá transakce – byt by měl být podle plánu prodán už v průběhu roku 2026.
„Realitní trh v Česku byl v posledních letech trhem příležitostí. Rostoucí poptávka po bydlení a omezená nabídka kvalitních projektů vytváří zajímavý prostor pro investory,“ říká další spoluzakladatel fondu Lubomír Nymburský.
Fond chce portfolio budovat jako kombinaci projektů s různým časovým horizontem – od krátkodobých investic na jeden až dva roky až po projekty s horizontem do pěti let.
Cílený roční výnos fondu má podle jeho zakladatelů přesáhnout 15 procent.
„Naší ambicí je růst zdravým a kontrolovaným tempem a dlouhodobě rozšiřovat portfolio o kvalitní projekty. Jen tak můžeme investorům přinášet avizovaný výnos,“ říká spoluzakladatel fondu Jiří Valenta.
Luxent Fund SICAV je určen především pro kvalifikované investory a doporučený investiční horizont činí zhruba čtyři roky.
