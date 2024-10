Ukrajinská armáda se stahuje ze strategického místa. Hrozí jí obklíčení

Ukrajinská armáda oznámila stažení svých vojáků z Vuhledaru, aby se tam vyhnula ruskému obklíčení. Informoval o tom server RBK-Ukrajina s odvoláním na vojenské uskupení Chortycja.

O ruském dobytí východoukrajinského Vuhledaru dříve hovořily neoficiální zdroje. Kontrolu nad městem považují obě strany za důležitou vzhledem k tomu, že leží na vyvýšeném místě a na křižovatce východní a jižní fronty, což mu dodává na významu, pokud jde o zásobování obou armád, napsala agentura Reuters. Obsazení Vuhledaru podle ní může ruským invazním silám otevřít cestu k postupu na další místa.

Rusové podle ukrajinské armády utrpěli při snaze zmocnit se Vuhledaru značné ztráty, ale snahy o dobytí města „za každou cenu“ se nevzdali, vyslali zálohy a vyčerpali ukrajinskou obranu. „Hrozilo obklíčení města. Velení povolilo provést manévr ke stažení jednotek z Vuhledaru s cílem ochránit personál i vojenskou techniku a zaujmout pozice pro další akce,“ uvádí ukrajinské uskupení Chortycja na telegramu.

Ruské ministerstvo obrany o Vuhledaru podle dostupných zpráv neinformovalo. Oznámilo dobytí obce Verchnokamjanske na východě země. Ruská média a váleční blogeři však podle Reuters hlásili, že Rusové město zcela ovládli. Ukrajinský generální štáb ve svém hlášení Vuhledar nezmiňuje, napsal server Ukrajinska pravda. Zprávy o ruském dobytí Vuhledaru přicházely už v úterý z různých zdrojů včetně projektu DeepState, který je pokládán za blízký ukrajinské armádě.

Opěrný bod ukrajinské armády

Opevněný Vuhledar, kde žilo před válkou přibližně 14 tisíc obyvatel, dlouho sloužil jako opěrný bod ukrajinské obrany na jihu Donbasu. Leží v Doněcké oblasti, kterou Rusko částečně okupuje a prohlásilo ji za svou v září 2022 společně s mezinárodně neuznanou anexí dalších tří ukrajinských regionů. Moskva podle Reuters považuje převzetí kontroly nad Vuhledarem za důležitý odrazový můstek k začlenění celého regionu do Ruska.

Hornické město Vuhledar odolávalo náporu invazních vojsk v podstatě od začátku války v roce 2022. Rusové místo dlouho považovali za jednu z nejhůře prolomitelných ukrajinských opevněných pozic, píše Reuters, podle něhož ukrajinští vojáci z Vuhledaru ostřelovali ruské vojenské zásobovací trasy. Město leží blízko železniční trati vedoucí z ukrajinského poloostrova Krym, který Rusko anektovalo už v roce 2014, na průmyslový Donbas, který nyní z velké části okupují Rusové.

Ruské invazní síly v poslední době město postupně obklíčily a tím stále více ztěžovaly ukrajinským jednotkám zásobování nebo rotaci, popisuje Reuters. Ruští váleční blogeři uvedli, že invazní síly Ukrajince uzavřely v takzvaném kotli. Pokud se něco takového stane, neexistuje cesta dovnitř ani ven a ukrajinští vojáci ve Vuhledaru čelili bombardování ničivými leteckými pumami, píše Reuters.

Žádná ze stran nezveřejňuje vlastní lidské ztráty. Obě ale tvrdí, že při bojích o Vuhledar ta druhá přišla o mnoho vojáků. Reuters také upozorňuje, že velká část města je po prudkých bojích v troskách.

