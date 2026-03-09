Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Leaders Pavel: Tvrzení, že jsem lídrem opozice, je nesmysl. S vládou chci korektní vztah

Pavel: Tvrzení, že jsem lídrem opozice, je nesmysl. S vládou chci korektní vztah

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel pokládá za nesmyslné tvrzení koaličních politiků, že by byl lídrem nebo prezidentem opozice. V bilančním rozhovoru pro Českou televizi řekl, že ač měl názorově blíž k předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS), v řadě věcí s ním nesouhlasil, podobně jako s kroky nynější vlády. Hodlá s ní ale mít korektní a věcné vztahy, které má i s jejím předsedou Andrejem Babišem (ANO). Rozhovor se odehrál ke třem letům ve funkci hlavy státu.

„Nebyl jsem, nejsem a nebudu prezidentem opozice,“ prohlásil Pavel. Pro vládní koalici je podle něj sice užitečné, že ho označuje za hlavu opozice, sám ale toto označení považuje za nesmysl. Řekl, že nehodlá kabinetu jeho kroky komplikovat za každou cenu, ale chce dělat vše, co bude ve prospěch ČR.

„Babiš dodržel to, na čem jsme se domluvili“

Poslední rok ze tří let ve funkci hlavy státu pokládá prezident za nejtěžší i s ohledem na sestavání nynější vlády ANO, SPD a Motoristů. I přes pochybnosti, které měl, pokládá své kroky za správné. Babiš podle Pavla dodržel to, na čem se domluvili, stejně tak dodržel svůj díl dohody.

Michal Nosek: Pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru je Imunita jako štít moci

Názory

Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.

Michal Nosek

Přečíst článek

„Myslím, že není jeho (Babišovou) snahou, ale ani mojí, abychom vztahy vyhrocovali. Že máme na řadu věcí odlišný pohled, je zřejmé. Myslím, že jsme zatím dokázali ty názorové rozdíly komunikovat především v rozhovoru jeden na jednoho a ne veřejně,“ dodal prezident. Dosavadní vzájemnou komunikaci označil za korektní.

Demokracie v ČR podle Pavla zatím ohrožena není a neerodují ani její základy, i když některé kroky například ve formě omezování nezávislosti médií, nerespektování závazků předchozí vládou nebo změn služebního zákona k tomu podle něj mohou vést. Pokud se společnost přestane starat o demokracii, tak ta může být nahrazena jistou formou autokracie, míní Pavel.

Podle prezidenta je v zájmu ČR, aby byla součástí zemí, které budou tvořit základ nové Evropy. Narážel tak na snahy některých států o vytvoření vícerychlostní Evropské unie. Opak by měl podle Pavla pro Česko fatální následky.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Petr Pavel ve Sněmovně

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hypotéky mírně zlevnily, sazby zůstávají pod pěti procenty

Průměrná sazba hypoték na počátku července klesla na 6,24 procenta (ilustrační foto)
ČTK
ČTK
ČTK

Průměrná sazba hypoték počátkem března mírně meziměsíčně klesla o 0,04 bodu na 4,89 procenta. Sazby ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky na hypotečním trhu zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezonní efekt, který lze na hypotečním trhu pozorovat prakticky každý rok,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly v září 2025 a od té doby se pohybují těsně pod touto hranicí. „V posledních měsících tak sledujeme spíše velmi pozvolný pokles než výraznější změny,“ řekl Sýkora. Ve srovnání s lety 2022 až 2024 je však podle něj současná situace přece jen výrazně příznivější. „Tehdy se totiž sazby hypoték pohybovaly výrazně nad pěti procenty a v některých měsících dokonce přesahovaly i šest procent,“ připomněl.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,89 procenta klesla za tři roky o více než 3000 korun na 20 240 korun.

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Reality

Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Pokles sazeb se neočekává

V letošním roce neočekává Sýkora dramatický pokles sazeb. Banky budou podle něj reagovat jak na vývoj základních sazeb České národní banky, tak na konkurenci na hypotečním trhu. „Výraznější změny v řádu celých procentních bodů proto nejsou pravděpodobné,“ odhadl. Do hry podle něj vstupují nové události ve světě.

„Napětí a vojenské operace na Blízkém východě okamžitě ovlivnily ceny ropy a následně i ceny pohonných hmot. Zkušenost z doby pandemie přitom ukázala, že energie a pohonné hmoty zdražují prakticky celou ekonomiku. Pokud tedy jejich ceny rostou, často s nimi roste i celková inflace. Rozhodující proto bude především to, jak se konflikt bude vyvíjet a jak dlouho potrvá,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Pro hypotéky to podle něj znamená, že banky se v nejbližší době do výrazného zlevňování nepoženou. Naopak se objevují rizika, že by sazby mohly jít spíše opačným směrem.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Martin Vašek se s účinností od 1. listopadu 2022 stal generálním ředitelem Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Šéf ČSOB Hypoteční banky: Češi si trošku zaspekulovali, ale už se zase vracejí k delším fixacím

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Místopředseda představenstva Hypoteční banky Miroslav Zetek

Blíží se čas refixací hypoték z doby boomu před covidem. Čekáme velkou vlnu, říká Miroslav Zetek z ČSOB Hypoteční banky

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.

Bezrealitky funguje na trhu už dvacet let a původně to byl čistě inzertní portál. „Chtěli jsme nabízet nějaké služby, být víc než jen místo pro inzerci,“ říká Meyer. Součástí projektu tak v současnosti je například možnost nacenit nemovitost nebo využít nabídky vzorových nájemních smluv generovaných individuálně pro každého zájemce.

Meyerova firma postupně zjišťovala, že pořád zůstávají klienti, kteří se plné digitalizace obávají, zvlášť v případě prodeje. Tam už jde o velké peníze. „Rozjeli jsme proto projekt realitních specialistů, kteří zájemce celým procesem provedou od A do Z,“ vysvětluje Meyer.

Hledání nájmu v realitní kanceláři, ilustrační foto

V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS

Reality

Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Specialista je vlastně realitní makléř, zajistí strategii prodeje i inzerci napříč servery, ale nechodí na prohlídky ani na úvodní schůzky. Poskytne službu na úrovni ostatních realitních kanceláří, ale za zlomek ceny. V tom je kouzlo nové služby Bezrealitky Komfort.

Společnost se tak vydala na souboj s ostatními realitními kancelářemi. Dokonce i se společností Maxima Reality, která také spadá pod EHS. Jde tedy o jakousi vnitrofiremní konkurenci.

Meyer službu Komfort přirovnává k Ryanairu. Nejnižší cena je vykoupena povinnostmi pro majitele, kteří musejí dodat fotografie nemovitosti a sami si řešit organizaci prohlídek a kontakt s potenciálními kupci.

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle Meyera firma objevila mezeru na trhu. Lidé podle něj nemají rádi realitní makléře, ale zároveň se bojí transakce dělat sami. Nyní mohou prodávat sami, ale s možností přikoupit si právní servis. EHS uznává, že jde do obchodní války s konkurencí.

Ceny nemovitostí se za posledních deset let víc než zdvojnásobily. A jelikož si makléři berou čtyři až pět procent provize, také tato částka naskakuje. „Makléři mají dvojnásobné marže, přitom se během té doby výrazně zlepšily digitální nástroje. Dostávají víc peněz za méně práce,“ vysvětluje Meyer. V Praze činí provize z prodeje klidně 300 až 400 tisíc korun. Podle něj je to přežitek, na který chce svým produktem upozornit.

Bezrealitky nabízí novou službu za poplatek 1,5 procenta. „Dáváme tím jasně najevo, jakou hodnotu ta služba reálně má,“ říká Meyer. Je podle něj potřeba český trh změnit.

Hendrik Meyer byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Hledání nájmu v realitní kanceláři, ilustrační foto

V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme