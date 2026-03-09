Pavel: Tvrzení, že jsem lídrem opozice, je nesmysl. S vládou chci korektní vztah
Prezident Petr Pavel pokládá za nesmyslné tvrzení koaličních politiků, že by byl lídrem nebo prezidentem opozice. V bilančním rozhovoru pro Českou televizi řekl, že ač měl názorově blíž k předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS), v řadě věcí s ním nesouhlasil, podobně jako s kroky nynější vlády. Hodlá s ní ale mít korektní a věcné vztahy, které má i s jejím předsedou Andrejem Babišem (ANO). Rozhovor se odehrál ke třem letům ve funkci hlavy státu.
„Nebyl jsem, nejsem a nebudu prezidentem opozice,“ prohlásil Pavel. Pro vládní koalici je podle něj sice užitečné, že ho označuje za hlavu opozice, sám ale toto označení považuje za nesmysl. Řekl, že nehodlá kabinetu jeho kroky komplikovat za každou cenu, ale chce dělat vše, co bude ve prospěch ČR.
„Babiš dodržel to, na čem jsme se domluvili“
Poslední rok ze tří let ve funkci hlavy státu pokládá prezident za nejtěžší i s ohledem na sestavání nynější vlády ANO, SPD a Motoristů. I přes pochybnosti, které měl, pokládá své kroky za správné. Babiš podle Pavla dodržel to, na čem se domluvili, stejně tak dodržel svůj díl dohody.
Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.
Michal Nosek: Pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru je Imunita jako štít moci
Názory
Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.
„Myslím, že není jeho (Babišovou) snahou, ale ani mojí, abychom vztahy vyhrocovali. Že máme na řadu věcí odlišný pohled, je zřejmé. Myslím, že jsme zatím dokázali ty názorové rozdíly komunikovat především v rozhovoru jeden na jednoho a ne veřejně,“ dodal prezident. Dosavadní vzájemnou komunikaci označil za korektní.
Demokracie v ČR podle Pavla zatím ohrožena není a neerodují ani její základy, i když některé kroky například ve formě omezování nezávislosti médií, nerespektování závazků předchozí vládou nebo změn služebního zákona k tomu podle něj mohou vést. Pokud se společnost přestane starat o demokracii, tak ta může být nahrazena jistou formou autokracie, míní Pavel.
Podle prezidenta je v zájmu ČR, aby byla součástí zemí, které budou tvořit základ nové Evropy. Narážel tak na snahy některých států o vytvoření vícerychlostní Evropské unie. Opak by měl podle Pavla pro Česko fatální následky.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.