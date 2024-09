Putin opět navýšil počet vojáků v ruské armádě

Ruský prezident Vladimir Putin výnosem navýšil tabulkový počet ruských vojáků o asi 180 tisíc na celkových 1,5 milionu. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na internetových stránkách Kremlu. Je to potřetí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022, co Moskva rozšířila řady armády, připomněl ruskojazyčný server BBC.

Předchozím výnosem z loňského prosince Putin stanovil počet příslušníků ozbrojených sil na 2,2 milionu lidí, včetně 1,3 milionu vojáků. Zveřejněný dekret, který vstoupí v platnost letos 1. prosince, hovoří celkem o 2,38 milionu lidí včetně 1,5 milionu aktivních vojáků.

Rusko kromě toho v září 2022 oznámilo „částečnou mobilizaci“ asi 300 tisíc záložníků k doplnění ztrát, které utrpěly ruské jednotky válčící na Ukrajině. To podle agentury Reuters přimělo desítky tisíc mužů v branném věku k útěku ze země.

Rusko 24. února 2022 vpadlo ze tří směrů na Ukrajinu a rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Kreml dlouhodobě uvádí, že prozatím žádnou novou mobilizaci neplánuje a že se chce i nadále spoléhat na dobrovolníky, kteří se na základě na ruské poměry lukrativních smluv přihlásí do boje. Letos v červenci Putin zdvojnásobil jednorázový příspěvek při uzavření kontraktu s armádou na 400 tisíc rublů (asi 99 tisíc korun).

