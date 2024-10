Volby by stále s přehledem vyhrálo hnutí ANO. Klesá podpora Pirátů a SPD

Volby do Sněmovny by v září vyhrálo se ziskem 33 procent hlasů opoziční hnutí ANO. Druhá ODS by získala 11,5 procenta a třetí hnutí STAN 11 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Median. Do Sněmovny by se podle něj dostali ještě Piráti a SPD.

Hnutí ANO a Starostům preference ve srovnání s výsledky srpnového modelu vzrostly o půl, respektive 1,5 procentního bodu. Občanští demokraté, Piráti a SPD naopak ztráceli. Pirátům by v září dalo hlas 8,5 procenta voličů, o procentní bod méně než v srpnu. ODS si pohoršila o 1,5 procentního bodu a SPD klesla podpora o čtyři procentní body na sedm procent.

Do Poslanecké sněmovny by se v září nedostala TOP 09, KSČM ani Přísaha, všechny tři subjekty mají shodně 4,5 procenta. Sociálním demokratům (SOCDEM) model přisuzuje zisk čtyř procent a Motoristům 3,5 procenta. Po dvou procentech hlasů by posbírali Zelení, KDU-ČSL a PRO 2022.

Strany současné vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, mají v součtu podporu 29 procent potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by dohromady získaly 64 ze 200 poslaneckých křesel, spočítal Median. ANO by si ve volbách připsalo 86 mandátů. Po 25 křeslech by ve Sněmovně měli Piráti a SPD.

Volební potenciál hnutí ANO v září vzrostl na 42 procent, jeho voličské jádro zůstává konstantně 25 procent. Druhý nejvyšší voličský potenciál mají Starostové s 24 procenty. Potenciál ODS je 20,5 procenta, Pirátů 20 procent a SPD 11 procent. Volební potenciál vyjadřuje, jak velkou skupinu voličů by subjekt mohl získat, pokud by mu dali hlas všichni, kdo ho plánují volit, a zároveň nevylučují účast ve volbách.

Ochota volit poklesla

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v září určitě zúčastnilo 46,5 procenta lidí. Dalších osm procent dotázaných účast zvažuje. Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému průzkumu poklesla. Pokles volební účasti jde do velké míry na vrub lidem, kteří v roce 2021 volili koalici Spolu. Ti by se ze 31 procent voleb určitě nezúčastnili.

Průzkum veřejného mínění pro volební model dělal Median od 1. do 30. září. Zapojilo se do něj 1020 respondentů ve věku 18 a více let.

