Levná Albánie láká na byty u moře za dva miliony. Ještě atraktivnější ale budou tamní Alpy

Ceny nemovitostí v Česku sice mírně klesají, ale byt o velikosti 60 metrů čtverečních za dva miliony lze v tuzemsku pořídit spíš jen v okrajových lokalitách. V Albánii za tuto cenu koupíte apartmán s výhledem na moře. Investičně atraktivní mohou být i albánské hory. „Na hranicích s Černou Horou či Severní Makedonií jsou již teď lyžařská střediska, která byste nerozeznali od těch v Itálii. Podstatný rozdíl je v ceně pobytu. Za celou rodinu tady utratíte to, co v Itálii za jednu osobu,“ říká v rozhovoru pro Newstream Daniel Mikulka ze společnosti Myalbania.cz.

O kolik jsou nemovitosti v Albánii levnější než například v Chorvatsku nebo Španělsku, které se drží na špici zájmu tuzemských investorů?

Ceny nemovitostí na pobřeží Albánie jsou ve srovnání s Českem, Chorvatskem, Španělskem, Řeckem nebo Rakouskem výrazně přijatelnější. Pokud někdo uvažuje o koupi bytu v Praze nebo na českých horách, v Albánii pořídí za svoje peníze lepší nemovitost než doma.

Už za dva miliony se dá koupit 60 metrový byt s výhledem na moře

Konkrétně, v jakých cenových relacích se pohybujeme?

Například plně vybavený byt 2+kk o 60 metrech čtverečních v přímé blízkosti moře se dá pořídit v přístavním městě Drač už od dvou milionů korun. Cena stometrového bytu se pohybuje mezi třemi a čtyřmi miliony a přitom jde standardně o novostavby přímo v rezidenční zóně u pláže nebo těsně vedle ní.

Za kolik v průměru Češi nakupují albánské nemovitosti?

Nejčastěji se klienti pohybují v částce okolo 2,45 milionu korun. Ale jsou odchylky oběma směry. Nejdražší prodaná nemovitost byla za šest milionů korun a nejlevnější za 950 tisíc.

Jaký růst cen nemovitostí tam očekáváte?

Ceny nemovitostí rostou v Albánii už několik posledních let ročně o 12 až 19 procent. Albánie má obrovský potenciál. Pro někoho je důležitějších 476 kilometrů pobřeží a více než 310 slunečných dní do roka, pro jiné pak členství Albánie v NATO, zahájení přístupových hovorů s Evropskou unií a národní legislativa včetně přijatého zákona o ochraně zahraničních investic. Dohromady jde o obrázek výhodné a bezpečné příležitosti v rychle se rozvíjející zajímavé krajině.

V Albánii staví dubajský developer

O které lokality je mezi investory zájem?

Z investičního hlediska dává největší smysl pořídit si nemovitost v přístavním městě Durres (česky Drač). Cesta z letiště z hlavního města Tirana do Drače trvá 20 minut. Dračská riviéra je celkově levnější oproti pobřeží jižní Albánie u hranic s Řeckem, kam jezdí víc turistů. Cesta z letiště na jih navíc trvá tři až čtyři hodiny. Nárůst cen nemovitostí v Drači není způsoben pouze turistickou poptávkou, ale také ekonomikou druhého největšího města v Albánii.

Drač se stává středobodem Albánie a míří sem ty nejvýznamnější investice. Právě v Drači se dá očekávat vyšší zhodnocení realit v dalších letech. Jedním z důvodů je také přestavba stávajícího přístavu v centru Drače, který se přesune více na sever země a místo něj vznikne nová přístavní čtvrť s marinou pro soukromé jachty. Projekt podepsala vláda Albánie s developerem Eagle-Hills Real Estate z Abú Dhabí, který stavěl mimo jiné i ikonickou stavbu Burdž Chalífa v Dubaji. Po dokončení tohoto projektu (zhruba za šest let) lze očekávat skokový růst cen nemovitostí v okolí. V Drači je také veškerá infrastruktura, obchody, bary, restaurace, promenáda. To se projevuje i na zvyšování cen realit. Za poslední tři roky v Drači vzrostly ceny o 32 až 36 procent.

A vidíte některé další lokality vhodné k developmentu?

Největším lákadlem jsou v Albánii moře a hory – ty budou v budoucnu ještě více navštěvované než pobřeží. Hory jsou stále nedotčené a turismus se tam teprve rozjíždí. Je jen otázka času, kdy se tam postaví první golfové hřiště nebo dojde k rozšíření lyžařských služeb. Zatímco západ země patří plážím a relaxu, východ země je oblastí vysoko položených přírodních parků. Albánie totiž patří mezi nejhornatější země světa. Na hranicích s Černou Horou či Severní Makedonií jsou již teď lyžařská střediska, která byste nerozeznali od těch v Itálii. Rozdíl je v lyžařských střediscích v ceně. Za celou rodinu tady utratíte to, co v Itálii za jednu osobu. Mimo sezonu sněhu se také můžete vydat na túru především v oblasti Albánských Alp, tedy v pohoří Prokletije, jak nazývají místní nejvyšší část Dinárských hor ležících na hranicích Albánie, Černé Hory a Kosova. A to vše je pochopitelně příležitost. I my se pomalu v horském prostředí rozhlížíme a plánujeme aktivity či investice tímto směrem.

Realitní trh v Česku zamrzl, vysoká inflace a drahé hypotéky odradily Čechy od koupě vlastního bydlení. Platí to i navenek? Pozorujete menší zájem?

Na albánském trhu působíme čtyři roky a od počátku je mezi Čechy zájem o nemovitosti u moře v Albánii velký a stále roste. Za poslední čtyři roky si apartmán v Albánii pořídily už více než tři stovky Čechů. Zájem sílil už koncem roku 2020 v době covidu. V roce 2021 jsme zaznamenali ještě rychlejší růst, to jsme prodali 130 apartmánů. V roce 2022 to pak bylo už 187 prodaných nemovitostí a stejný nebo vyšší zájem očekáváme i letos. Boom zájmu o pořízení si nemovitosti v Albánii nezastavila ani covidová pandemie, ani válka na Ukrajině.

Kupují Češi nemovitosti v Albánii pro sebe nebo na pronájem?

Někteří čeští klienti si jich koupili i několik. Jeden pro sebe a dva na pronájem. Mezi naše klienty patří jak zkušení podnikatelé, tak privátní investoři, kteří se zatím k větší výnosné investici nedostali, ale i mladé rodiny, páry před svatbou či senioři, kteří hledají místo, kde by strávili důchod nebo prázdniny s vnoučaty. V době, kdy do Albánie nejezdí, pronajímáme jejich nemovitosti turistům, což jim přináší další výnos okolo šesti až osmi procent ročně. Majitelům zajišťujeme také údržbu, ubytování hostů, úklid nebo doprovodné služby, jako jsou výlety a zážitky.

V Albánii se neplatí daň z převodu nemovitostí

Jak tam vlastně probíhá takový nákup nemovitosti?

Albánie má svá specifika, která nejsou srovnatelná s nákupem nemovitosti v Česku. Albánci mají krásnou vlastnost, na každou otázku vám řeknou odpověď, kterou chcete slyšet. Je proto lepší se obrátit na třetí stranu, která se v místě orientuje. Rozhodně bych se vyvaroval nákupu rozestavěného developerského projektu a také bych přehodnotil svoji důvěru v subjekt, který bude požadovat část platby za nemovitost v hotovosti. Rozdíl je také v problematice katastrálních rejstříků a smluv. Je potřebné vědět, jaké mají mít dokumenty náležitosti, aby byl nákup nemovitosti skutečně bezpečný. Může se totiž stát, že vlastnické právo si nárokuje několik lidí nebo developer prodává nezkolaudované apartmány. V Albánii se také neplatí daň z převodu nemovitosti, ale majitel bytu musí uhradit 15procentní daň ze zisku, pokud se jej rozhodne po čase prodat.

Staví se v Albánii hodně, respektive kolik asi jednotek jde na trh ročně?

Trh se skládá jak ze „secondhandu“, tak nových projektů. Nedokážu vám přesně říct, kolik jednotek se uvede ročně na trh. Je to zhruba v řádu stovek bytových jednotek. U novostaveb je problém, že je developer zkouší prodat nezkolaudované. A mnohdy se stává, že klient s dokončeným apartmánem čeká dalších čtyři až pět let na certifikát – list vlastnictví. Z toho plynou obrovské problémy a riziko pro nového majitele. Zvyklosti na Balkáně jsou velice rozdílné v porovnání se střední Evropou.

