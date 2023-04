Malaga se dostala do hledáčku milionářů. Stěhují se tam z Floridy, říká majitel realitní kanceláře

Tuzemský realitní trh loni zamrzl. Projevilo se to i na mírném propadu cen. Ve Španělsku, konkrétně pak na jihu, bylo naopak v roce 2022 extrémně živo. „V celém Španělsku byly první a druhé čtvrtletí roku 2022 nejlepšími dvěma čtvrtletími, co se prodejů týče po roce 2008,“ říká Viktor Margita, spolumajitel realitní kanceláře Viva Espaňa. Do Malagy míří cizinci z celého světa, i Češi. Apartmán tam vyjde levněji než byt v Praze.

V jakém španělském regionu jsou aktuálně nemovitosti nejlevnější?

Z pohledu životních nákladů patří do trojice nejlevnějších přímořských oblastí provincie Malagy, dále Kanárské ostrovy a Alicante. Právě slunečné pobřeží, 150 kilometrů dlouhá oblast kolem Malagy, která je známá jako Costa del Sol, nabízí bezkonkurenční poměr kvality a ceny.

Jaké je tedy cenové rozpětí nabízených nemovitostí?

To je různé, od zhruba 200 tisíc eur za apartmány až do cca 35 milionů eur za luxusní vilové rezidence. Statisticky se průměrná cena všech prodaných nemovitosti z předprodejů pohybuje kolem 300 tisíc eur. Obecně ale můžeme říct, že cena nemovitostí na pobřeží Costa del Sol je zhruba poloviční, než cena obdobné nemovitosti v Praze. Speciální segmentem jsou luxusní rezidence a vily za miliony eur.

Malaga je evropskou Floridou

I tento typ nemovitostí si našel českou klientelu?

Oblíbené se stali u klientů, kteří měli původně nemovitosti například na Floridě, nicméně časem zjistili, ze Costa del Sol je s ní v mnoha parametrech srovnatelná dokonce často i lepši. Někdy se proto Malaze říká eropská Florida.

O jaké procento narostl zájem o koupi v souvislosti s aktuální ekonomickou situací?

Poslední čísla, které jsme zaznamenali ukazují, že v celém Španělsku byly první a druhé čtvrtletí roku 2022 nejlepšími dvěma čtvrtletími, co se prodejů týče po roce 2008. Nárůst byl výrazně podpořen velkým zájmem zahraničních investorů, a to až o 40 procent. Mimochodem v provincii Malaga, kde žije 1,4 milionu lidí tvoří 20 procent právě cizinci.

Jak na poptávku reagují tamní developeři?

I trh novostaveb skokově roste. Malaga předstihla dokonce Barcelonu jako oblast s druhým nejvyšším počtem prodejů novostaveb ve Španělsku. Trh s nemovitostmi na pobřeží Costa del Sol a ve městě Malaga je tak dynamický, že v letošním roce se provincie podílí na celostátní poptávce 10,6 procenty. Předstihuje ji pouze Madrid s 15,8 procenty, zatímco Barcelona, která dříve zaujímala druhé místo, je nyní s 9,2 procenty na místě třetím.

Španělský realitní trh je na rozdíl od českého stále dynamický

Ceny španělských nemovitostí v uplynulé dekádě stagnovaly či mírně klesaly ve srovnání s těmi v tuzemsku. Jak se budou vyvíjet nadále?

Meziroční nárůst cen nemovitosti v oblasti Costa del Sol byl průměru 10 až 15 procent. Na popularitě získávají oblasti kolem Marbelly, Estepony, Mijas, Benahavis a Malagy. I tak jsou ale průměrné ceny za metr čtvereční stále až o 50 procent levnější než v Česku. Metr čtvereční u většiny nemovitostí stojí 2 500 do čtyř tisíc eur. Výjimkou jsou exkluzivní lokality a luxusní rezidence, kde jsou ceny o něco vyšší. Letošní vývoj cen se více stabilizoval a neočekáváme tak dramatický vývoj, a to ani směrem nahoru ani dolu.

O jaký typ nemovitosti mají Češi nejčastěji zájem?

Nedá se to přesně specifikovat, protože každá poptávka je jiná. Většinou jde ale o apartmány se dvěma ložnicemi, výhledem na moře a dobrou dostupností na pláž. Klienti rovněž kladou důraz na prostorné terasy, přece jen místní život se díky klimatu odehrává hodně venku a taky homeoffice na terase s výhledem na moře má svoje kouzlo. Zaznamenáváme nicméně i vyšší zájem o vily a luxusní rezidence.

Pořizují si nemovitosti spíš za hotovost nebo na úvěr?

Převažují kupující s hotovostí, úvěru je minimum z důvodů omezených možností. Variantou je nákup nemovitosti na právnickou osobu podnikající v Česku.

Jak lze ve Španělsku získat hypotéku?

Španělské banky obecně neposkytují hypotéku zájemcům s daňovým domicilem v ČR a příjmy v českých korunách. Řešením je americká hypotéka od české banky, kdy se do zástavy vezme nemovitosti v Čechách a takto si můžou klienti financovat svoji nemovitost ve Španělsku. Několik klientu si takto financuje 100 procent své nemovitosti na Costa del Sol.

Jaký typ nemovitosti lze vnímat jako bezpečné uložení peněz?

Klíčová je kvalitni lokalita. Dobrým příkladem je Marbella - za posledních 40 let je jedním z mála měst na světě, kde ceny a trh téměř nikdy neklesají. Máme případy, kdy si zde klienti investičně kupuji i dvě a více nemovitostí.

Apartmány ve Španělsku si Češi kupují místo chaty

Kupují si Češi nemovitosti častěji pro sebe nebo na pronájem?

Je to samozřejmě individuální, ale odhadem je to přibližně půl na půl. Jsou klienti, kteří nemovitost kupuji vysloveně jako celoroční letní chatu pro sebe a svoji rodinu. Druha skupina nakupuje nemovitosti na investici. U pronájmu je ale třeba dávat pozor na specifika místní legislativy.

Jak je to se správcovskými firmami?

Na trhu existuje několik správcovských společnosti, které převezmou veškerou správu nemovitosti a klientovi chodí na účet peníze bez dalších starosti kolem. Je jich dostatek.

Jaký je výnos z pronájmu?

Výnosy z krátkodobých pronájmů v Malaze mohou dosáhnout až sedmi až osmi procent, nicméně průměr se pohybuje kolem pěti procent. Odvíjí se to ale od typu nemovitosti, lokality nebo ochoty majitelů do nemovitosti na začátku investovat. Navíc letos se na Costa del Sol očekává rekordní počet až 33 milionů turistů, už během prvních dvou měsíců jich přijelo o 10 procent víc než před pandemií. Od května bude mít Malaga přímý letecký spoj s New Yorkem a oblast tak bude mít silnější klientelu i z Ameriky.

