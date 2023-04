Pavel Kliment: Nájmy porostou. U bytů, kanceláří i hal

Vyšel 16. ročník Trend Reportu, nejucelenější studie o vývoji na českém realitním trhu. Pavel Kliment, partner KPMG a expert na nemovitostní trh ve svém příspěvku shrnul důležité poznatky studie. A jaký hlavní závěr z nich vyvodil? Ceny realit výrazně neklesnou a nájmy čeká růst.

Znovu se potvrdilo, že rezidenční segment utrpěl loni poměrně silný propad. Obzvlášť patrný je na situaci v Praze. Předloni vykázala metropole rekordní objem prodejů, loni ale klesl o více než 50 procent. Zdá se, že tento trend bude pokračovat v úzké návaznosti na zachovávání vysokých úrokových sazeb.

Zvýšil se počet dostupných bytů, ale jejich nedostatek přetrvává. Kvůli vysoké poptávce po bytech v době covidu nabídka mimořádně prořídla až vymizela. Teď se mírně rozšířila, ale je zhruba na úrovni roku 2018 či 2019. Takže to není tak, že by na trhu ležely desítky tisíc volných bytů. Nabídka se v podstatě jen vrátila tam, kde byla před covidem.

Na primárním i sekundárním trhu se v Praze celkem ročně prodá přibližně 12 až 13 tisíc bytů. Podle katastru nemovitostí je přitom v metropoli zhruba 440 tisíc bytů. To ukazuje, že se ročně protočí asi jen tři procenta bytů. V tomto smyslu je trh velmi slabý.

video Omar Koleilat: Pro normální lidi je hypotéka nejlepší investice. A není drahá ani teď Newstream TV Většina bohatství v Česku byla vytvořena skrze nemovitosti. Lidé kupovali za 30, 40, 50 tisíc korun metr čtvereční, který má dnes hodnotu 100, 120 tisíc. A to ze svého dali jen zlomek, vypočítává v novém díle seriálu Jiný peníze spolumajitel Crestylu Omar Koleilat. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Cena pražských bytů v průměru narostla na 151 tisíc korun za metr čtvereční. To je reálná cena, kterou kupující obvykle platí po vyjednání slevy z nabídkové ceny. Nemyslím, že se rezidenční trh vrátí cenově do úrovní, které jsme znali. Často se sice předpovídá pád cen nemovitostí, ale můj odhad je, že ve většině případů nenastane. Jedním z důvodů je přetrvávání silné poptávky, protože lidé stále potřebují bydlet a také investovat. Dalším důvodem je růst nákladů výstavby.

Poptávka žene vzhůru ceny nájmů. Průměrný pronájem za metr čtvereční se v Praze vyšplhal na 378 korun, což je zhruba 13procentní meziroční nárůst. Nájmy jsou vysoké v celém Středočeském kraji a ve velkých městech jako Brno.

Zdenka Klapalová: Investoři se zaměřili na nájemní bydlení, je to celosvětový trend Reality Řada velkých transakcí na nemovitostním trhu nyní míří do nájemního bydlení, říká Zdenka Klapalová, bez nadsázky první dáma českého nemovitostního trhu. Je prezidentkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a také řídící partnerkou poradenské společnosti Knight Frank, která v Česku stojí za řadou velkých obchodů v tomto byznysu. lib Přečíst článek

V metropoli je na trhu okolo 10 až 11 tisíc nájemních bytů, což je malé množství, i kvůli neutuchajícímu přílivu lidí z regionů. Pokud považujeme nájemní bydlení za řešení pro budoucnost, musíme zintenzivnit celospolečenskou diskusi o tom, kde nové nájemní byty vzít.

Obecní výstavba nemůže stačit, potřebujeme větší zapojení soukromých hráčů, které ale stát brzdí, hlavně pomalými povolovacími procesy a malou právní ochranou pronajímatelů. Přesto se už institucionální investoři o nájemní byty více zajímají, ačkoli výnosnost v tomto segmentu pokulhává.

Češi nemají na vlastní bydlení a úspory pálí na běžném účtu Money Třetina Čechů v poslední době zrušila plány na pořízení vlastního bydlení kvůli zdražování energií, hypoték a nemovitostí. Současně ale 29 procent lidí si chce do pěti let vlastní byt či dům koupit. Touha Čechů po vlastním bydlení je u nás totiž extrémně zakořeněná a jen tak se nezmění. Češi navíc berou investici do nemovitostí jako výhodnou a jiným investicím moc nerozumí, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Broker Consulting. Věra Tůmová Přečíst článek

V Praze se nájemní trh pohybuje na hrubé výnosnosti 3,5 až 3,7 procenta. To je nízká úroveň, uvážíme-li, že na bezrizikových a „bezpracných“ termínovaných vkladech se dnes úrokové sazby pohybují kolem šesti procent. Takže nelze říct, že nájemné je vysoké anebo že neporoste, protože nevychází výnosnost investice samotné. Buď musí růst nájem nebo musí klesnout pořizovací cena nemovitosti, jinak to ekonomicky nedává moc smysl.

Růst základního nájemného pozorujeme koneckonců i na eurovém kancelářském trhu v Praze, kde evidujeme výstavbu kolem 70 tisíc metrů čtverečních ročně. Zaznívají hlasy, že je tento trh v krizi, já si to ale nemyslím. Značná část pracovníků se po covidu do kanceláří vrátila a mnohé firmy stále chtějí sídlit na atraktivních, byť dražších místech. Příležitostné menší problémy povedou spíš jen k tomu, že se další výstavba více rozprostře v čase.

Násobný růst nájmů vykázal trh průmyslových nemovitostí, který je jednoznačným vítězem jak covidové, tak současné doby. Mimo jiné totiž zaznamenal rekordní objem výstavby v rozsahu přibližně 1,1 milionu metrů čtverečních. Navíc se těší prakticky nulové neobsazenosti, což nájmy dál tlačí vzhůru, zvlášť když je tendence přesunout zpět do Evropy části výrobně-dodavatelských řetězců.

Autor je partnerem KPMG odpovědným za sektor nemovitostí

Skupina P3 má za sebou dobrý rok. V Česku loni postavila tři haly Reality Evropský investor a developer průmyslových nemovitostí, skupina P3, má za sebou velmi slušný rok. Hodnota portfolia skupiny díky akvizicím a rozvojovým aktivitám vzrostla na 8,3 miliardy eur. „Díky našemu obezřetnému a dlouhodobému přístupu došlo k poměrně nízkému zápornému přecenění prostřednictvím expanze výnosů na celém trhu ve výši pouhých 2,3 procenta,“ uvedl Frank Pörschke, generální ředitel skupiny, která v Česku provozuje celkem 16 průmyslových parků. nst Přečíst článek