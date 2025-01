Kouklová z holdingu SFG: Před dalším růstem cen se bude utíkat mimo města

„Ceny nemovitostí budou dál růst, zvláště ve velkých městech. Alternativou bude hledání bydlení mimo centra,“ přibližuje klíčové události, které letos ovlivní realitní trh, Tereza Kouklová ze společnosti SFG v anketě členů Realitního Clubu.

Pokles úrokových sazeb, které jsou nyní okolo 4,5 procenta, a očekává se, že příští rok klesnou k čtyřem procentům, udělá bydlení dostupnějším. Hypotéky budou atraktivnější, což povzbudí mnoho kupujících. Na druhou stranu je nabídka omezená, zejména kvůli pomalému povolovacímu procesu. I když se očekává jeho zrychlení, ceny nemovitostí budou dál růst, zvláště ve velkých městech. Alternativou pro kupující bude rekonstrukce starších domů nebo hledání bydlení mimo centra.

Důležitým faktorem je rozvoj infrastruktury. Nové metro v Praze a vylepšené spojení do příměstských oblastí zvyšují atraktivitu těchto lokalit. Nabízí lidem lepší dostupnost bydlení, aniž by museli obětovat kvalitu života.

Energeticky účinné domy jsou hlavním zájmem kupujících od doby pandemie. Tyto stavby nabízejí nejen nižší náklady na provoz a větší ohleduplnost k životnímu prostředí, ale také moderní technologie, které usnadňují každodenní život. Pandemie posílila poptávku po domovech, které jsou nejen místem pro život, ale i k práci. Významnou událostí je implementace ESG principů, na které se firmy dlouho připravovaly a které aktivně zavedly. Energeticky účinné domy s chytrými řešeními této potřebě odpovídají dokonale.

