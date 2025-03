Dalibor Martínek: Nekonečné kulhání v bytové výstavbě. Tato vláda už neudělá nic

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek oznámil, že koncem března by se měly propojit počítačové systémy pro povolování staveb. Ten nový a nefunkční z dílny bývalého ministra Ivana Bartoše s tím původním, „předbartošovským“, s kterým úředníci stavebních úřadů pracovali do poloviny loňského roku. Nazývá se to „technologický bypass“ a ministerstvu trvala jeho příprava půl roku.

Před pěti měsíci, 8. října loňského roku, nastoupil do čela ministerstva pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Kulhánek je patrně velmi ambiciózní politik. Když mu bylo v roce 2006 pětatřicet, spoluzaložil politickou stranu Karlovarská občanská aktivita a dostel se s ní do zastupitelstva města.

Od té doby permanentně kandidoval na nějakou veřejnou funkci. V roce 2013 se chtěl dostat do poslanecké sněmovny, neúspěšně. O čtyři roky později to zkusil znovu, neuspěl. Dva roky na to se chtěl dostat do europarlamentu, nepochodil. V roce 2020 se stal aspoň hejtmanem kraje, dva roky poté chtěl být Senátorem, marně. Nyní je tedy konečně ministrem.

Uplynulo pět měsíců jeho ministrování, a lidé chtějí výsledky. Zejména v oblasti povolování staveb. Jaké jsou? Na stavebních úřadech se stále ještě vyřizují žádosti z loňského června. Úředníci odcházejí, nemají na to nervy. Povolování ještě zpomalilo, zákonné lhůty se nestíhají, výstavba bytů drhne, jejich ceny jdou nahoru. A na ministerstvu půl roku před volbami diskutují o „dostupném“ bydlení.

Kulhánek nyní představil přelomovou novinku. Po měsících bádání ajťáků se konečně koncem března propojí staré systémy z dob před Bartošovou digitalizací s těmi novými. Tomu se říká pokrok. Úředníci to vzletně nazývají „technologický bypass“. Ten sám o sobě byl oznámen již loni na podzim. Kvůli nespecifikovaným „problémům na jednotlivých stavebních úřadech“ má měsíční skluz. Že by na úřadech chyběli lidé, kteří by s krokem zpět pomohli, protože raději úřady opouštějí?

Co je však ještě podstatnější, na stavebních úřadech se hasí požár způsobený Bartošovou digitalizací, ale žádný technologický či personální posun k lepšímu se nechystá. Vláda už při vyhození neschopného Bartoše loni na podzim oznámila, že nová digitalizace má být až v roce 2028. Zcela tím rezignovala na jakýkoliv progres. Hodila ambice v této oblasti do koše. To není ideální motivace pro zaměstnance stavebních úřadů, když nad celým projektem vláda zlomí hůl.

Takže ministr Kulhánek už vůbec neřeší povolování staveb. Nedokáže s tím pohnout, bydlení bude i pro střední třídu stále nedostupné a čím dál dražší. A za půl roku jsou volby. Celou agendu nechává na příští, patrně Babišově vládě.

Jediné, co teď na ministerstvu řeší, je bydlení pro sociální případy. Těch je v zemi podle dat úřadů asi 160 tisíc, s příjmem domácnosti do 1,43násobku životního minima. Jsou to lidé přímo ohroženi bytovou chudobou. Podle Kulhánkova plánu mají získat bydlení v obecních, družstevních nebo soukromých bytech. Má vzniknout registr bytů a stát na nájmy v nich dá svou garanci.

Hezký sociální plán. Jen přichází trochu pozdě, do voleb samozřejmě žádný registr nevznikne, nebo do něj soukromé subjekty své nemovitosti nevloží. Proč by to dělaly, když i v současné době dokáží peníze ze sociálně slabých nájemníků dostat. Celkově tato vláda s otázkou bydlení zle pohořela.

