Projekt za miliardy. Skanska dokončuje rezidenční čtvrť Albatros ve Kbelích
Developer Skanska Residential dokončuje výstavbu rezidenční čtvrti Albatros v pražských Kbelích, jejíž celkové náklady dosahují nižších jednotek miliard korun. Společnost nyní zahájila výstavbu poslední etapy se 178 byty, která má být hotová na začátku roku 2028. Náklady na tuto závěrečnou fázi se odhadují přibližně na 917 milionů korun. Projekt patří podle firmy k nejdéle povolovaným rezidenčním záměrům v její historii.
Pozemek pro výstavbu Skanska koupila už v roce 2006, samotná stavba ale začala až o 14 let později. Po dokončení bude čtvrť tvořit 11 bytových domů s celkem 688 byty na ploše téměř 98 tisíc metrů čtverečních. Dosud byla dokončena mateřská škola a tři etapy projektu, čtvrtá je aktuálně ve výstavbě a má být hotová letos. Nyní se rozbíhá i finální etapa.
„Dokončená čtvrť nabídne rezidentům širokou škálu služeb, dobrou dostupnost do centra MHD i blízkost přírody a klidné prostředí bez další navazující výstavby,“ uvedla manažerka komunikace společnosti Skanska Residential Iva Stejskalová.
Odkaz na letectví
Projekt nese název podle cvičného letounu Aero L-39 Albatros, který je vystaven v nedalekém Leteckém muzeu Kbely. Na letectví odkazuje i podoba celé čtvrti – od architektonických prvků až po názvy jednotlivých domů. V poslední etapě vzniknou dva domy s názvy Charlie a Delta, které nabídnou byty o dispozicích od 1+kk do 3+kk, přičemž největší podíl budou mít byty 2+kk.
S dokončením poslední etapy se rozšíří i veřejný prostor. Přibudou nová hřiště, cyklostezka a parkovací plochy. Celá čtvrť nabídne více než 15 tisíc metrů čtverečních zeleně, doplněných o venkovní fitness zóny, místa pro grilování, komunitní zahrady, supermarket i mateřskou školu.
Skanska Residential realizuje projekty také v dalších částech Prahy, například v Radlicích nebo Malešicích. V různých fázích přípravy či výstavby má i projekty v Modřanském cukrovaru nebo ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech.
Společnosti v roce 2024 klesl čistý zisk téměř o 42 procent na 157 milionů korun, zatímco tržby meziročně vzrostly zhruba o 14 procent na 1,8 miliardy korun. Skanska Residential funguje od roku 2014 samostatně a není součástí stavební skupiny Skanska, patří přímo pod švédský stavební konglomerát.
Samotná stavební skupina Skanska v Česku a na Slovensku předloni zvýšila čistý zisk o 16 procent na 463,6 milionu korun, přičemž tržby vzrostly o jedno procento na 7,99 miliardy korun. Skanska patří mezi největší stavební a developerské firmy v Česku a spadá pod Skanska Central Europe, která zahrnuje i společnosti z Polska.
