Developerský projekt za čtyři miliardy. Ve Vokovicích vznikne 224 bytů a rodinné domy
Developerská společnost Crestyl připravuje ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company nový rezidenční projekt v pražských Vokovicích. V rámci projektu Šárka zde vznikne 224 bytů a šest rodinných domů. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun.
Wood & Company vstoupí do projektu jako strategický investor. Akvizice podílu je naplánována na březen a duben letošního roku, uvedli zástupci obou společností na tiskové konferenci.
Výstavba začne letos
Projekt má již stavební povolení pro dvě etapy výstavby. První etapa by měla odstartovat na konci letošního roku a zahrne 98 bytů. Dokončení této části je plánováno na konec roku 2028.
Celkem by mělo v projektu vzniknout 18 viladomů, jejichž součástí budou také podzemní garáže.
Další projekty v Praze
Wood & Company je zároveň spoluinvestorem projektu Yards Žižkov, který realizuje slovenský developer Cresco Real Estate v areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov. V sedmi etapách zde má vzniknout přibližně 1100 bytů, přičemž výstavba by měla začít letos v létě.
„Stejně jako v případě projektu na Nákladovém nádraží Žižkov, i zde proměníme zchátralý areál na byty a domy velmi citlivě zakomponované do zeleně, která místo obklopuje. Součástí je i mateřská školka, prostor pro služby a obchody, abychom dostáli urbanistickému principu patnáctiminutového města,“ uvedla investiční ředitelka Wood Real Estate Martina Jůzová k projektu Šárka.
Vedle projektů Yards Žižkov a Šárka se investiční skupina podílí také na rezidenčním projektu Polská 7 v pražských Vinohradech, který vzniká ve spolupráci s developerskou skupinou Satpo. Jeho dokončení se plánuje na třetí čtvrtletí letošního roku.
Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.
Realitní trh ožil, dominují mu Češi. Investice přesáhly 100 miliard korun
Reality
Investice za miliardy
Po akvizici první etapy projektu Yards Žižkov, která zahrnuje 520 bytů, vzrostl čistý majetek rezidenčního podfondu Wood & Company na 34 milionů eur (asi 830 milionů korun).
Celkově skupina Wood & Company spravuje investice přesahující 5,5 miliardy eur, tedy zhruba 134 miliard korun. Investiční společnost byla založena v roce 1991.
