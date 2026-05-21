Na Macinku se kvůli výroku o „méněcenných" kriticích valí žaloba

Petr Macinka
Výrok Petra Macinky o „méněcenných“ kriticích míří k soudu. Zdeněk Šarapatka podal na ministra zahraničí žalobu na ochranu osobnosti a tvrdí, že podobné označení připomíná nacistický slovník a zasahuje do práv těch, kteří politika veřejně kritizují.

Bývalý člen Rady České televize a kandidát do Senátu za TOP 09 Zdeněk Šarapatka podal ve středu žalobu na ministra zahraničí Petra Macinku. Vadí mu výrok, v němž Macinka označil část svých kritiků za „méněcenné“. Informoval o tom server Novinky.cz. Podle žaloby takové označení připomíná nacistickou ideologii a zasahuje do práv ministrových kritiků. 

Macinka na začátku května v televizní debatě řekl: „Kolikrát vidím, že se rozčilují lidé, které třeba já považuji za méněcenné.“ Uvedl také, že jeho veřejné vystupování vadí opozici a „některým potrefeným lidem“.

„Macinkův výrok připomíná slovník nacistů“

Šarapatka podal žalobu na ochranu osobnosti k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Šarapatka se jako kritik ministra cítí výrokem dotčen, i když jeho jméno Macinka ve výroku nezmínil. Argumentuje tím, že Macinkův výrok připomíná slovník nacistů. „Nacistická ideologie stála na rozdělování lidí na nadlidi a podlidi. Lidem označovaným za méněcenné byla nacistickým režimem postupně a systematicky upírána základní práva a svobody, což nakonec vyústilo v masové vyvražďování,“ cituje server ze žaloby.

Advokát Artur Ostrý, který Šarapatku zastupuje, se odvolává na spor mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a Janou Filipovou, která se v roce 2018 účastnila protivládních protestů. Babiš o účastnících demonstrace mluvil jako o zaplacených. Filipová ho žalovala a premiér se jí na základě rozhodnutí soudu omluvil. Ani v tomto případě Babiš nemluvil o konkrétních lidech.

Šarapatkovi se v minulosti musel omluvit bývalý prezident Miloš Zeman za nepravdivé a dehonestující tvrzení, že Šarapatku ze Strakovy akademie vyhodili dva premiéři. Omluvil se mu i za výrok, že ho z úřadu vlády vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale v době, kdy byl Zeman premiérem, odešel z úřadu vlády po dohodě.

Mount Everest má nový rekord z nepálské strany. Ve středu na nejvyšší horu světa vystoupilo 274 horolezců, což je nejvíce za jediný den na této trase. Podle agentury Reuters to uvedl představitel nepálského turistického sektoru.

Everest měří 8849 metrů a leží na hranici mezi Nepálem a čínským Tibetem. Výstup je možný z obou stran, letos však podle provozovatelů expedic z tibetské strany nikdo nevyrážel. Čínské úřady totiž nevydaly žádná povolení, uvádí Reuters.

Dosavadní rekord z nepálské strany byl 223 výstupů za den a pocházel z 22. května 2019. Celkový rekord z obou stran Everestu padl o den později, kdy se na vrchol dostalo 354 lidí.

Podle generálního tajemníka Asociace provozovatelů expedic Nepálu Rishiho Bhandariho se může aktuální číslo ještě zvýšit. Někteří horolezci totiž mohli vrcholu dosáhnout, ale zatím o tom neinformovali základní tábor.

Nepálské úřady zatím mluví o předběžných údajích. Představitel ministerstva cestovního ruchu Himal Gautam uvedl, že úřady čekají, až se horolezci vrátí, předloží fotografie a další důkazy o výstupu. Teprve poté bude možné oficiálně potvrdit konečný počet.

Ze základního tábora Everestu je vidět řada světel horolezců, kteří stoupají k vrcholu nejvyšší hory světa ČTK

Rekord znovu otevírá otázku bezpečnosti

Nepál letos vydal 494 povolení k výstupu na Everest. Každé stojí 15 tisíc dolarů, tedy více než 313 tisíc korun.

Vysoký počet lidí na hoře ale dlouhodobě vyvolává kritiku. Horolezečtí experti upozorňují, že velké množství výprav může vést k nebezpečným frontám a zácpám, zejména v takzvané zóně smrti pod vrcholem. V této oblasti je hladina přirozeného kyslíku nebezpečně nízká a dlouhé čekání může výrazně zvýšit riziko.

Nepál už rizika spojená s přeplněním i nezkušenými horolezci uznal a zavedl přísnější kontroly a vyšší poplatky.

Ne všichni však považují vysoké počty lidí na Everestu automaticky za problém. Organizátor expedic Lukas Furtenbach z rakouské společnosti Furtenbach Adventures uvedl, že velký počet horolezců nemusí být nebezpečný, pokud jsou expedice dobře zásobené a řízené.

Podle něj je klíčové hlavně dostatečné množství kyslíku. Jeho týmy se navíc nacházely za hlavním davem, takže je rekordní nápor nezasáhl. Furtenbach zároveň připomněl, že na některých alpských horách, například na Zugspitze, se denně objeví až 4000 lidí. Ve srovnání s tím podle něj 274 horolezců na výrazně větším Everestu nepředstavuje samo o sobě extrémní číslo.

Čínský AI startup Manus měl být pro Metu cennou posilou v závodě o umělou inteligenci. Místo toho se z akvizice stává ukázkový případ, jak tvrdě začíná Peking hlídat odliv technologií do Spojených států, píše Bloomberg.

Meta ulovila čínský AI startup Manus. Jenže radost trvala jen krátce. Peking tlačí na zrušení akvizice a zakladatelé Manusu shánějí peníze, aby firmu dostali zpět z rukou amerického technologického obra. 

Trojice spoluzakladatelů čínského AI startupu podle lidí obeznámených se situací jednají o financování při valuaci, která by se měla alespoň přiblížit dvěma miliardám dolarů. Právě tolik měla Meta za Manus zaplatit. Část peněz by případně mohli doplnit i sami zakladatelé.

Firma vznikla v Číně, ale později přesunula sídlo do Singapuru. To mělo usnadnit její prodej americké technologické skupině. Plán akvizice nicméně donutil čínské úřady zahájit vyšetřování kvůli podezření z nelegálních zahraničních investic a exportu technologií. Původně byla přitom dohoda oslavována jako vzor pro start-upy s globálními ambicemi, kritici ale později litovali ztráty cenné technologie umělé inteligence ve prospěch geopolitického rivala.

Čínské úřady podle Bloombergu tak letos v dubnu požadovaly zrušení transakce. To je neobvyklé i proto, že obchod už byl z velké části dokončen. Zaměstnanci Manusu přešli do kanceláří Mety v Singapuru, peníze obdrželi investoři a část technologie už měla být začleněna do systémů Mety.

Návrat do Číny a možná burza v Hongkongu

Pokud by se plán spoluzakladatelů Manusu podařil, firma by mohla vzniknout znovu jako čínský společný podnik s novými investory. Později by podle Bloombergu mohl zamířit na burzu v Hongkongu.

Jednání jsou ale zatím v rané fázi. Není jasné, zda se podaří dohodnout cenu, najít investory ani prakticky oddělit technologii a týmy Manusu od Mety.

Kauza Manus ukazuje, že Peking začíná mnohem tvrději hlídat, kam míří čínské AI firmy, jejich kapitál i technologie. Podle Bloombergu už čínské úřady omezují také přijímání amerických investic u velkých technologických firem.

Pro čínské zakladatele je to jasný signál, že přesun sídla mimo pevninskou Čínu už nemusí stačit k tomu, aby se firma vyhnula zásahu regulátorů.

Pokročilé AI

Manus vyvíjí agentní AI systém, který neodpovídá pouze na otázky jako chatbot, ale dokáže samostatně vykonávat úkoly. To znamená plánovat, vyhledávat, zahajovat konkrétní kroky a pracovat s nástroji. Jako pokročilý systém AI například analyzuje data plánování úkolů práce s webem a s aplikacemi. 

