Realitní trh ožívá. Novostavby zlevňovat nebudou, starší byty už méně razantně

Trh s novými byty ožívá, tvrdí nejnovější analýza společnosti Skanska, Trigema a Central Group. V prvním čtvrtletí se prodalo 650 bytů, o 18 procent více než v posledním čtvrtletí loňského roku.

Úvod letošního roku potvrdil očekávané oživení trhu s novým bydlením, které provází mírný pokles úrokové sazby poskytnutých hypoték, a tedy i vyšší zájem lidí o jejich pořízení. Podle březnových výsledků ČBA Hypomonitor dosáhl objem poskytnutých hypoték nejvyšší úrovně od června minulého roku, kdy se trh začal citelně ochlazovat. Jen v březnu poskytly banky hypoteční úvěry za 12,6 miliardy korun, což je proti únoru nárůst o 60 procent.

„Uklidnění nervozity kolem energetické krize, stabilizace cen nového bydlení i celá řada propagačních programů. To vše se propsalo v poptávce a pomohlo k oživení trhu s novými byty. Vedle mírného nárůstu klientů s hypotékou však mezi kupujícími nadále převažují investoři, kteří financují koupi z vlastních zdrojů,“ uvedl Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

Ceny bytů budou padat pomaleji

V prvním čtvrtletí letošního roku se v Praze prodalo 650 nových bytů, což je ve srovnání s předchozím kvartálem nárůst o 18 procent. Meziročně jde však o téměř 40procentní propad. Právě v tomto období byly základní úrokové sazby o polovinu nižší a zároveň ještě neplatila nová pravidla ČNB pro poskytování hypoték. Razantní nárůst prodejů proto developeři spojují s výraznějším snižováním úrokových sazeb.

Ceny nových bytů v Praze od začátku nového roku mírně rostly. Zastavily se na 151 951 korunách za metr čtvereční. „Ceny nových bytů v Praze meziročně vzrostly o čtyři procenta, zatímco ceny starších bytů o šest procent klesly. Pokračuje tak rozevírání nůžek mezi cenami nových a starších bytů. A je to tak správně, protože kvalitativní standard novostaveb je diametrálně lepší,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Groupu.

Byl to právě Kunovský, kdo jako první srazil ceny u jednoho z chystaných projektů, a to o neuvěřitelných 25 procent oproti průměru trhu. Jak firma uvedla, ceny bytů 1+1 v úvodní fázi projektu nazvaného Harfa Living v Praze 9 se pohybují od 3,6 do 4 milionů korun a bytů 2+1 od 5,4 do 6 milionů. To jsou částky zhruba o čtvrtinu nižší, než za kolik v současnosti přivádí další velcí developeři byty na trh.

I nadále přesto největší tuzemští developeři tvrdí, že ceny u novostaveb klesat nebudou. Redukce cen bude naopak podle nich pokračovat u secondhandových nemovitostí, i když ve srovnání s loňským rokem nepůjde o tak razantní propad.

Omezená nabídka i nadále bude ceny tlačit spíš nahoru

Vývoj cen v případě novostaveb bude navíc podle developerů ovlivňovat i nedostatečná nabídka. „Navzdory meziročnímu srovnání nelze hovořit o dostatku bytů. Praha by potřebovala minimálně dvojnásobek, ale spíše trojnásobek nových bytů k uspokojení poptávky po bydlení. Současná situace je navíc pouhým odložením poptávky, která se s největší pravděpodobností opět obnoví spolu se snížením úrokových sazeb,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Část nové nabídky navíc bude do budoucna končit u institucionálních investorů, nedostane se tak vůbec na přímý trh. A pokud se současná situace v oblasti povolování staveb nezmění, mohou se prodejní ceny ještě zvýšit. Do konce roku by mohlo dostat stavební povolení zhruba devět tisíc bytů, přitom dlouhodobá potřeba metropole je minimálně kolem 10 tisíc bytů ročně, uzavírají developeři.

