Ceny bytů narazily na dno. V příštím roce se bude zdražovat

Rok 2024 přinese mírné oživení realitního trhu, zdražování a nárůst cen nájmů, shodují se experti.

Rozhodujícím faktorem, který významně ovlivní dění na českém realitním trhu v příštím roce, bude další snižování úrokových sazeb.

„Předpokládáme, že v polovině roku dojde k jejich razantnějšímu snížení, proto lze očekávat oživení trhu hypoték a díky tomu také návrat klientů ze střední příjmové třídy. Na českém trhu je však stále nedostatek nemovitostí, obzvláště těch finančně dostupných, a proto lze očekávat postupný růst cen, především ve velkých městech,“ přibližuje Lenka Šindelářová, vedoucí oddělení průzkumů realitně poradenské společnosti Knight Frank.

Ceny bytů porostou

Průměrné ceny pro novostavby v Praze se pohybují lehce nad 150 tisíc korun na metr čtvereční a v příštím roce by tak mohly dle predikcí růst o zhruba pět až deset procent. V regionech budou ceny spíš stagnovat, u nemovitostí ve špatném stavu dokonce klesat.

Bytovému trhu pomohou nejenom nižší hypoteční sazby, ale i zrušení úvěrových ukazatelů či snížení sazby DPH z 15 na 12 procent. „To vše povede k tomu, že se na trh opět vrátí část odkládané poptávky. A s tím bude docházet i k výraznému omezování různých marketingových bonusů a akcí na podporu prodeje,“ predikuje Ondřej Šťastný z Central Groupu.

Podmínkou opětovného nastartování realitního trhu je také rychlost, s jakou k tomu ČNB přistoupí ke snižování sazeb. „Příští rok bude důležitý pro osud celého developmentu a jeho další vývoj v budoucnu. Pokud banka nezačne sazby snižovat dostatečně rychle, trh se nenastartuje, což se nedá zachránit dodatečnou rychlou změnou sazby, protože vše ovlivňuje setrvačnost,“ dodává majitel společnosti Trigema Marcel Soural.

Letošek by podle developerů mohl skončit s objemem více než čtyři tisíce prodaných bytů, což je téměř o třetinu více než v loňském roce. Poptávku po nových bude růst i v příštím roce. Pomáhat tomu budou nejen klesající hypoteční sazby i v Česku přetrvávající silná touha po vlastním bydlení.

Nabídka bude naopak spíše nižší, protože se na trh nedostávají některé plánované projekty nebo se na trh dostávají se zpožděním. „K tomu přidejme i fakt, že se nevýznamná část developerských projektů – hovoří se až o třetině – změnila na nabídku nájemního bydlení. A to bude, jak se domnívám, nacházet stále jasnější místo na trhu,“ dodává Jan Sadil, šéf skupiny JRD.

Pro příští rok tedy podle něj nelze očekávat, že budou ceny nemovitostí klesat. Budou spíše v mírném tempu růst.

Skepticky vyhlíží developeři příští rok i kvůli novému stavebnímu zákonu, který začne platit v polovině roku 2024. „Dříve jsme se na něj upínali s velkou nadějí, že přinese zlepšení povolování nové výstavby. Postupem času ale naděje přešla v nervozitu a nyní bych to už nazval panikou. Stále nejsou hotové prováděcí předpisy a tendr na digitalizaci nedávno zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ uzavírá Ondřej Šťastný z Central Groupu.

