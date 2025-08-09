Restaurace Field: kulinářský zážitek, který posouvá hranice
Podnik v srdci Prahy, vedený šéfkuchařem Radkem Kašpárkem, již několikrát obhájil michelinskou hvězdu, což potvrzuje jeho postavení v české gastronomii. Při nedávné návštěvě jsme ochutnali desetichodové degustační menu, které bylo doplněno vinným párováním.
Návštěvu restaurace Field zahajujeme domácím chlebem a trojicí amuse bouche, která připraví chuťové buňky na to, co má přijít. Následoval první chod – siven s rajčaty, mandlemi a angreštem. Tento lehký a svěží úvod ve stylu ceviche byl skvěle připravený. K tomu se podávalo Soave Classico, víno s jemnou kyselinkou a ovocnými tóny, které krásně ladilo s pokrmem.
Dalším chodem byl kaviár s chřestem, bramborou a černým ořechem. Delikatesa byla skvěle vyvážená, s luxusním kaviárem, speciálně vyráběným pro Field. Skladba chutí se nesla ve znamení zemitých tónů chřestu a brambor. Párování obstaral Riesling 2020 z vinařství Ökonomierat Rebholz, víno s minerálním podtónem a svěží kyselinkou, které podpořilo jemné chutě pokrmu.
Vyvážené chutě
Další pokrm, candát s rakem, fava fazolemi a medvědím česnekem, nás dostal svou komplexitou chutí. Sladká ryba a rak se skvěle doplňovaly s jemnou zemitostí fazolí a svěžím medvědím česnekem. K tomu nám bylo podáno Bourgogne Côte d'Or 2022 od Henri Germaina. Víno s příjemnou kyselinkou a ovocnými tóny ideálně podtrhlo chuť ryby.
Foie gras s verbénou, jablkem a hořčicí byl chuťově bohatý, ale za mě až příliš sladký. Nicméně Pinot Noir 2020 z Bourgogne Côte d'Or od Vincenta Pruniera se k tomuto pokrmu skvěle hodil. Rozhodně lepší volba než sladké víno.
Vrcholným chodem bylo jehněčí s kapustou, řeřichou a zeleným čajem. Před tímto chodem si hosté vybírají steakový nůž Laguiole z boxu. Omáčka se připravuje přímo u stolu. Křehké maso a jemně kořeněná kapusta vytvořily vynikající souhru s vínem Barolo La Tartufaia 2016 od Giulia Negri. Společně s candátem to byl pro mě nejlepší chod večera.
Závěr plný sladkostí
Závěr menu přinesl sladkou tečku v podobě tvarohu s arónií, malinami a heřmánkem. Tato svěží kombinace byla následována rebarborou, jahodami, pistáciemi a růží. K tomu jsme dostali Crémant de Bourgogne Rosé, jemně šumivé víno, které uzavřelo celý zážitek v harmonii sladkých a kyselých chutí.
Michelin
Letošní rok přinese historický milník pro českou gastronomii – Michelin poprvé vydá celostátní průvodce, který nebude pokrývat pouze Prahu, ale celé Česko. Tento krok podtrhuje rostoucí význam české kuchyně na evropské kulinářské mapě. Pro restauraci Field to znamená nejen možnost potvrdit svou pozici lídra v oblasti moderní české gastronomie, ale i zvýšení pozornosti oboru v celé zemi. Tato expanze pokrytí bude mít pozitivní dopad na tuzemský gastronomický sektor, přinášející novou pozornost nejen pro restaurace v Praze, ale i v dalších regionech.
Verdikt
Restaurace Field nabízí výjimečný gastronomický zážitek, který spojuje kreativitu, tradici a precizní techniku. S použitím sezonních a lokálních surovin i pečlivě vybraných vín vám poskytne jedinečný kulinářský zážitek. A s návratem Michelin průvodce se restaurace Field i celá česká gastronomie dostávají na novou úroveň, která bude lákat nejen místní, ale i zahraniční gurmány.
