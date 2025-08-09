Tituly z oborů, které škola vůbec neučila. O co jde ve španělském „CVčkovém“ skandálu?
Ve španělské politice se poslední dobou střídá jeden skandál za druhým. Jednou socialisté, podruhé lidovci, potřetí všichni dohromady včetně krajně pravicového Voxu. Poslední aféra je lehce bizarní a jde v ní o zfalšovaná CV vysoce postavených politiků. Někteří je „vytunili“ tak špatně, až zůstává rozum stát.
Španělská politika nebývá nudná a sterilní a o zajímavé kauzy tu není nouze. Platí to i pro poslední týdny, ačkoli jsou členové Kongresu na prázdninách. Někteří z nich si od vrcholné politiky odpočinou více, než očekávali, a do lavic se na podzim už nevrátí.
Situace kolem vlády a socialistického premiéra Pedra Sáncheze je už nějakou dobu napjatá. Politický střelec vládne sedm let a za tu dobu si připsal řadu úspěchů. Jeho kabinety zlepšily život zaměstnancům a posílily jejich práva, relativně úspěšně navigovaly zemi pandemickou krizí, daří se jim prosazovat své zájmy v Bruselu a španělská ekonomika patří k nejrychlejí rostoucím v Evropě.
Rozhodnost a kompetentnost, to jsou základní kameny Sánchezovy politiky. Určitě není náhodou, že se jako jeden z mála socialistů (možná jako jediný „opravdový“) v Evropě i navzdory všeobecnému vzestupu pravice drží u moci. Jeho PSOE však svádí s Lidovou stranou velmi těsné souboje. Každá ze stran se snaží zvrátit veřejné mínění ve svůj prospěch, k čemuž využívají každou záminku.
Sánchez (zatím) jen tak tak ustál velký korupční skandál. Vrcholoví politici z řad socialistů měli manipulovat zakázky na dodávky roušek – a když se první pokus vydařil, tak se pustili do dalších kšeftů. Premiér sám v této síti podle všeho nefiguroval, řádili ovšem jeho blízcí spolupracovníci, což o jeho schopnostech lídra nedělá nejlepší obrázek.
Opoziční lidovci ihned naskočili na vlnu kritiky a snažili se hrát tu druhou, „křišťálově čistou“ variantu vlády. Za mohutné podpory populistického Voxu tlačili na vypsání předčasných voleb. To ovšem mohlo dobře fungovat jen do té doby, kdy vyplaval na povrch jejich vlastní podobný skandál.
Poslanci i předseda Senátu
To ale není všechno. Aktuální aféra by se dala zařadit do rubriky „bizár na léto“. Jde tu o totiž o tituly a až příliš „vymazlená“ CV. Podobné kauzy se čas od času objevují snad všude, ale ve Španělsku překvapuje rozsahem i mírou těchto „drobných“ podvodů.
První v řadě hříšníků byla vycházející hvězda lidovců Noelia Nuñezová, která do oběhu vypustila tři verze svého životopisu, které však obsahovaly podstatné rozdíly. Tvrdila, že má dvouooborový titul z práva a veřejné správy a k tomu ještě další z anglické filologie. Nezískala ani jeden. Po odhalení se poslaneckého mandátu vzdala.
Skandál pak obrátil pozornost na životopisy dalších politiků. Podobné prohřešky si následně vynutily rezignaci také vysoce postavených politiků socialistů i Voxu. Dotyční navíc své životopisy „fejkovali“ tak mizerně, že si například do kolonky vzdělání zapsali titul z oboru, který daná univerzita vůbec nevyučovala, případně ho začala vyučovat o mnoho let později, než politici tvrdili.
A u mnohých politiků, kteří (ještě) nerezignovali, se začaly oficiální životopisy najednou měnit a jakoby náhodou z nich zmizela různá studia a tituly. Jedním z takových případů je i CV předsedy Senátu Pedra Rollána.
Jistě, lze si říci, že o moc nejde, drobná lež. Nejde o peníze daňových poplatníků jako v prvních zmíněných případech. Falšování diplomů ani není trestným činem. Od lidí, kteří chtějí tvořit zákony, však voliči právem očekáváají alespoň základní úroveň upřímnosti. Zvláště v době, kdy důvěra v politiku visí na vlásku.
