Byty v Česku jen tak nezlevní. Tedy alespoň ne ty nové

Zástupci měst, developerů, ekonomové i právníci se zúčastnili první snídaně Realitního Clubu, kterou uspořádal server newstream.cz. Hlavní otázkou bylo, jak moc se na vysokých cenách realit podepisuje zamrzlé stavební řízení. „Dokud se stavební řízení neodblokuje, ceny jistě neklesnou. A to navzdory tomu, že stavební materiály již skutečně zlevňují,“ vysvětlila Marcela Fialková z developerské společnosti UDI, která se i kvůli zdlouhavému stavebnímu řízení v Česku čím dál více orientuje na zahraniční trhy.

Problém tuzemského nemovitostního trhu dokládají dvě čísla. Prvním je necelých pět tisíc, druhým více než 20 tisíc. První představuje běžné množství ročního přírůstku bytů v Praze, druhé stejný údaj ve Varšavě.

„Nekoukejme se na západ od nás, srovnávejme srovnatelné. Varšava je ani ne třikrát větší než Praha, ale bytů tam roste výrazně víc. A schvalovací proces tam trvá nejdéle šest měsíců. U jednoho menšího projektu to trvalo jen šest týdnů. Díky tomu a vysoké konkurenci tam musíme prodávat za 70 maximálně 75 tisíc korun za metr, v Praze je to podle aktuálních údajů zhruba 150 tisíc,“ uvedla Marcela Fialková z developerské společnosti UDI aktuální rozdíly mezi pražským a varšavským trhem nemovitostí.

A problémy se budou spíše prohlubovat. Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda na údajích Českého statistického úřadu ukázal, že loni se sice zahájila stavba nejvyššího počtu bytů od roku 1998, a to v Praze i celé České republice, nicméně situaci výrazně ovlivnil start velkých projektů, jako bylo zahájení zástavby některých dlouho chystaných brownfieldů.

„Taková příprava však v Česku zabere neúměrně dlouhý čas, až kolem deseti let,“ pokračuje Fialková. „Ukážu vám konkrétní příklad. V Panamě jsme v květnu koupili parkoviště, na kterém nebyl žádný projekt, projekt nám nakreslil věhlasný dánský architekt a v srpnu jsme dostali územní rozhodnutí. To má přitom dvě strany. Zajímá je: jak je ta budova velká, kolik lidí v ní bude moct být, jak se tam dostanou a kudy se budou evakuovat, kdyby hořelo,“ dodala Fialková.

Nový stavební zákon? Nejdřív za rok a půl

Velké průtahy při stavebním řízení měl odblokovat nový stavební zákon, který připravila ještě předchozí vláda Andreje Babiše, ale aktuální vláda jej chce proměnit. Jedním z hlavních principů nové legislativy přitom bylo, že by se obcím odebrala rozhodovací pravomoc, která by přešla pod státní správu.

„Na rozdíl od řady kolegů patřím k lidem, kteří s takovou úpravou vlastně souhlasí. Současný stav totiž nefunguje, a to z celé řady důvodů. Krom jiného také proto, že obce si nemohou dovolit dobře placené úředníky, kteří by prosazovali obecní zájmy,“ vysvětlila pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN).

Riziko, že nebude stavební úředník rozhodovat nekonzistentně, je podle Petra Leyera, právníka a člena Správní rady Transparency International, v českém prostředí vysoké. Svou roli na tom podle něj hraje také nízké ohodnocení úředníků. „Člověk, který rozhoduje o důležitých věcech, musí být náležitě oceněn. Bez toho to nepůjde,” uvedl Leyer.

„Souhlasím s tím, že by vliv občanů jednotlivých obcí, či městských částí ve větších městech, měl být prosazován během tvorby územního plánu a vlastní stavební řízení by již mělo být pod kuratelou státu,“ dodala pražská radní.

Zda to nová stavební úprava skutečně umožní, je v tuto chvíli nejisté, zatím totiž nové znění ještě není ani v připomínkovém řízení. I proto se například Hana Marvanová domnívá, že v účinnost by mohl vstoupit nejdříve 1. ledna 2024. „Ale to neznamená, že by se od toho data začalo jet podle nových pravidel. Součástí celé změny jsou desítky zákonů a na řadě z nich se ještě nezačalo pracovat,“ připomněla Marcela Fialková.

Ceny bytů přinejlepším zamrznou

To vše se odráží negativně na stále rostoucích cenách nových bytů. A na primárním trhu tomu tak bude i nadále, protože navzdory poklesu zájmu „hypotékářů“ je poptávka o nové nemovitosti stále mimořádně vysoká, uvádějí developeři napříč trhem.

Ceny bytů by tak mohly klesnout spíše na sekundnárním trhu, v méně oblíbených lokalitách, a spíše v jednotkách případů, nikoli masivně. „Zhruba 20 tisíc bytů ročně by byla masivnější výstavba v Praze, která by potom mohla tlačit ceny dolů,“ uzavřela Fialková z UDI.

