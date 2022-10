Emisí se v EU musejí zbavit i budovy

Všechny novostavby v Evropské unii budou od roku 2030 povinně bezemisní, nové úřední budovy tuto podmínku musejí splnit už o dva roky dříve. Všechny nové domy budou také od konce roku 2029 muset umožňovat instalaci solárních panelů, což se nových nerezidenčních budov týká už od konce roku 2026. Shodli se na tom v úterý ministři energetiky členských zemí, kteří schválili společný přístup k pravidlům omezujícím energetickou náročnost budov. O jejich konečné podobě budou státy jednat s Evropským parlamentem.

Země EU se pod vedením českého předsednictví v současnosti snaží dohodnout podobu bezprecedentního klimatického balíčku označovaného jako Fit For 55, který má zajistit splnění nových emisních cílů k roku 2030. Provoz budov spotřebuje v evropském bloku přibližně 40 procent energie a způsobuje více než třetinu celkové produkce skleníkových plynů související s energetikou.

Proto bylo podle českého ministra průmyslu Jozefa Síkely důležité shodnout se na nové podobě směrnice zpřísňující podmínky pro energetický provoz budov, která je součástí zmíněné sady norem.

„Dnešní dohoda také pomůže lidem podstatně ušetřit na energiích. Lepší a energeticky méně náročné budovy zvýší kvalitu života obyvatel a zároveň zlevní jejich účty za energie,” uvedl Síkela, který jednání unijních kolegů řídil.

Nová pravidla upravují také energetickou náročnost již stojících domů a stanovují přísnější limity, které budou muset plnit. Prahy úspornosti budov by se měly prostřednictvím jejich renovací a adaptací zvyšovat postupně s ohledem na podmínky jednotlivých zemí. Všechny budovy v Evropské unii by měly být bezemisní v polovině století.

Státy se shodly, že pro označování zcela bezemisních budov zavedou v rámci systému energetických certifikátů kategorii A0. Mají také možnost nově využít i hodnocení A+, které budou splňovat bezemisní budovy, jež dodávají do elektrické sítě energii z obnovitelných zdrojů. V současnosti škála sahá od nejúspornější kategorie A do G.

Požadavek na přípravu umístění vhodné techniky k využití solární energie se má od konce roku 2026 týkat nových nerezidenčních budov s užitnou plochou přes 250 metrů čtverečních. O rok později pak i již stojících nerezidenčních domů s užitnou plochou více než 400 metrů čtverečních, které projdou zásadní rekonstrukcí. Koncem roku 2029 začne platit i pro nové obytné domy.

Směrnice počítá i s tím, že uvnitř budov či v jejich těsném okolí budou vznikat dobíjecí místa pro elektromobily či parkovací prostrory pro bicykly.

