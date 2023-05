FOTOGALERIE: Nejdelší visutý pěší most na světě zaujal zahraničí. Dolní Morava zlákala tisíce lidí až z Japonska či Koreje

Za první rok provozu přešlo po nejdelším visutém mostě pro pěší na světě v horském resortu Dolní Morava na Orlickoústecku asi 290 tisíc lidí. Návštěvnost zhruba odpovídá očekávání investora, i když byla o něco nižší než v prvním roce u vyhlídkové věže Stezka v oblacích, která patří stejné společnosti. Zájemce neodrazují ani ceny vstupenek, která včetně dopravy lanovkou pro rodinu se dvěma dětmi vyjde na více než tři tisíce korun.

Překvapením byl vysoký podíl turistů ze zahraničí, který byl asi 35 procent, řekl ředitel rozvoje, obchodu a marketingu horského resortu Dolní Morava Tomáš Drápal. „Podle domén a statistik z předprodeje z e-shopu u nás byli lidé z Litvy, Lotyšska, Japonska, Turecka. Itálie a samozřejmě ze sousedních zemí. Obrovský zájem byl ze Skandinávie, Beneluxu, z Pobaltí. Překvapil nás přesah, síla produktu pro zahraničí," uvedl Drápal.

V současnosti je podle něj zahraničních hostů ještě více, někdy i polovina, o most nazvaný Sky Bridge se zajímají i lidé z Jižní Koreje či dalších zemí východní Asie. Díky visutému mostu se návštěvnost střediska vrátila na úroveň před pandemií koronaviru. Sky Bridge nesnížil ani zájem o Stezku v oblacích, lidé, kteří přijedou do Dolní Moravy, si obvykle zajdou na obě atrakce.

Tři čtvrtě kilometru téměř sto metrů nad zemí

Visutý most pro pěší nazvaný Sky Bridge o délce 721 metrů překonává ve výšce 95 metrů údolí Mlýnského potoka, spojuje horské hřebeny Slamník a Chlum. Turisté na něj nastoupí v nadmořské výšce 1106 metrů a vystoupí o deset metrů výše.

Do výchozího bodu se dopraví lanovkou nebo vyjdou pěšky. Po chodníku o šířce 1,2 metru lze přejít jen jedním směrem. Návštěvníci si na druhé straně mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti. Návrat do výchozího bodu u chaty Slaměnka je možný pěšky.

Konstrukce lávky zavěšená na pylonech se montovala po napnutí šesti hlavních lan přes údolí. Proti výkyvům vlivem větru konstrukci zajišťuje 60 větrných lan různého průměru.

Vstupné přes tisícovku

Návštěvníci si vstupenky na hlavní atrakce kupují v e-shopu. Například balíček s vyvezením lanovkou tam a zpět a vstupným na Sky Bridge a Stezku v oblacích vyjde dospělého s registrací na 1220 korun. Rodina s dvěma dětmi zaplatí 3290 korun.

Místní obyvatelé nejsou rozšiřováním atrakcí v Dolní Moravě vždy nadšení. Během svátků v Polsku nebo ve vrcholné sezoně bývá obec přeplněná auty, která někdy nemají kde zaparkovat. Jednodenní návštěvníci také nepřinesou žádnou tržbu obchodníkům.

„Přivezou si něco s sebou, tady to snědí a vyhodí odpadky. V obchodě se ani nezastaví. Je to trochu cirkus," řekl starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko (Za hezkou vesnici). Resort už podle něj nezaměstnává ani větší počet obyvatel vesnice, většina pracovníků dojíždí nebo se jedná o brigádníky.