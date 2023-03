Penta přivede do Bratislavy další světové architekty. Pro svůj Southbank už má vítěze. Projekt odtajní za měsíc

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže, kterou vyhlásila Penta Real Estate pro svůj pozemek Southbank na břehu Dunaje v Bratislavě, se stal norsko-britsko-slovenský tým špičkových architektů. Jejich návrh hodlá developer odtajnit až za měsíc, 31. března. Už teď to ale odborníci hodnotí jako výhru i pro Bratislavu.

Další prvoligoví architekti z globální architektonické scény se zapíší do tváře moderní Bratislavy. Developerská společnost Penta Real Estate, která vyhlásila vloni v létě mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž pro pozemky Southbank na pravém břehu Dunaje, už totiž zná vítěze. Stal se jím tým architektů z norského prestižního studia Snøhetta, britského ateliéru Egret West a místního slovenského studia gro. Odborná mezinárodní porota posuzovala podle developera nejen to, nakolik je celý koncept nosný z hlediska urbanismu a samotné architektury, ale i to, jak je celkově komplexně zpracovaný, jak pracuje s veřejným prostorem, jaký klade důraz na zeleň a přírodní kontext celého prostoru.

Pozemek s názvem Southbank, na němž bude Penta nově stavět, developer vloni pořídil od společnosti HB Reavis. Leží na pravobřežním nábřeží Dunaje v sousedství plánované výstavby s názvem Nové Lido, kterou realizuje J&T Real Estate a se kterou by měl být také v souladu.

Vítěz není neznámý, jde o první ligu

Norské studio Snøhetta není ve světě architektury žádnou neznámou. Spíše naopak. V poslední době totiž sbírá jedno ocenění za druhým za svůj netradiční a citlivý přístup k architektuře a přírodnímu kontextu v kombinaci s urbanismem. Snøhetta navíc stojí i za oceňovanými realizacemi nábřežních zón v Budapešti nebo Sydney. Do podvědomí laické i odborné veřejnosti se ale zapsala především svým unikátním návrhem první podvodní restaurace v Evropě Under v norském Lindesnes, sídlem redakce skupiny a deníku Le Monde v Paříži, pavilónem divokých sobů v norském Hjerkinnu nebo jedinečnou stavbou Norské národní opery a baletu v Oslu.

Britští architekti ze studia Egret West se zase podíleli na řadě developerských realizacích v Londýně. Proslavili je projekty Kidbrooke, Barking, Clapham One nebo The Old Vinyl Factory. Mladý slovenský ateliér gro architekti se pak v minulosti stal vítězem architektonické soutěže o novou podobu Náměstí republiky v bratislavské Petržalce.

Atraktivní zadání přilákalo přes 50 návrhů

Do dvoukolové soutěže Penty se přihlásilo nebývalé množství architektonických týmů z celého světa. Tři týmy byly předem vybrány jako postupující do druhého kola (Metropolitan Architecture, BIG – Bjarke Ingels Group + Pantograph + Inflow a Zaha Hadid Architects). Odborná mezinárodní porota pak vybírala z přihlášených 52 návrhů ještě další postupující trojici návrhů od renomovaných architektů. O realizaci Southbank se s vítězným norsko-britsko-slovenským návrhem utkal tedy také kolektiv neméně slavných architektů z nizozemského ateliéru KCAP z Rotterdamu a velkolepý tým, ve kterém byli zastoupeni William Matthews Associates, Boele,Sadovsky & Architects,Mikhail Riches,Expedition Engineering, LOLA landscape architects a Studio Akkerhuis.

Penta Real Estate má velké urbanistické a architektonické ambice také v Praze, kde v současnosti mimo jiné probíhá architektonická soutěž na realizaci výstavby na unikátním pozemku bývalého Transgasu za Národním muzeem.